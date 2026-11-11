La medicina debe estar al servicio de la persona

De lejos, el principal legado que dejó la reciente visita del Papa León XIV a nuestro país es la genuina emoción que provocó en millones de argentinos y también de visitantes de países vecinos. Una ínfima minoría se ocupó del contenido de sus discursos.

Soy uno de ellos. En el Palacio Libertad, en medio de un largo párrafo y sin que resultara esencial para su argumentación, el Sumo Pontífice afirmó que “la economía tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Tal como era de esperar, integrantes de la oposición reprodujeron la frase, como diciendo “el Papa está con nosotros”.

Más allá de la lucha política, cabe preguntar: ¿están la medicina, el derecho, la ingeniería, etc., al servicio de la persona? Seguramente que no, pero, ¿por qué lo que nos reclaman a los economistas, no se lo reclaman también a los médicos, los abogados y los ingenieros? Esta asimetría siempre me llamó la atención.

Al nivel planteado, la afirmación es un eslogan. Para efectivamente ponerla al servicio de las personas, hay que darle contenido. Invitando a científicos, analistas, comunicadores, etc., a poner el saber (existente o por descubrir o inventar) al servicio de los seres humanos. En el plano de las ideas, esta es, en primer lugar, una batalla intradisciplinaria, que en el plano de la acción involucra a los políticos; recordando siempre que la relación entre la teoría y la práctica no es única, pero tampoco es cualquiera. Este desafío no es solamente para los laicos, sino también para los sacerdotes, en la medida en que sigan el consejo de Alfred Marshall, quien recomendaba poner la cabeza fría al servicio del corazón caliente. Thomas Robert Malthus es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo.

“Fiesta” es una memorable pieza musical cantada por Juan Manuel Serrat. Describe que en la parte alta de un pueblito una noche se organiza una fiesta, a la cual acuden todos y durante algunas horas desaparecen las diferencias. Hasta que… se acabó la fiesta, y cada uno regresa a su lugar. No está mal soñar, si se diferencia entre soñar y pensar. Rescatemos lo valioso de la reciente visita del Papa León XIV sin soñar con utopías. Porque la historia enseña que quien no actúa respetando las restricciones termina generando una situación peor que la que quiso remediar, es decir, más desempleo, quiebras, etc.