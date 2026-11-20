La morosidad de los créditos a las familias bajó en septiembre por segundo mes consecutivo y se ubicó en el 12,2%, según el último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central (BCRA). La mejora también se reflejó en el conjunto del financiamiento al sector privado, cuya irregularidad descendió al 7,5%, después de haber alcanzado el 7,75% en agosto.

En concreto, la mora de los hogares se redujo 0,61 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando había registrado su primera baja desde marzo de 2024. Por su parte, el indicador correspondiente al total del sector privado cayó 0,25 puntos porcentuales, luego de haber aumentado marginalmente el mes anterior.

Pese a esta mejora, la morosidad de las familias continúa en niveles históricamente elevados. En diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei, el indicador se ubicaba en el 2,8%, mientras que en agosto pasado había llegado al 12,81%. La irregularidad del conjunto del sector privado, en tanto, era de apenas 1,5% en octubre de 2024.

Según explicó la autoridad monetaria, la reducción de septiembre respondió a una combinación de factores: una disminución del saldo real de los préstamos en situación irregular y un crecimiento del financiamiento total.

Sin embargo, el Banco Central aclaró que esta evolución también estuvo vinculada con un creciente traspaso de préstamos irregulares a cuentas fuera de balance por parte de algunas entidades financieras, así como con un proceso de refinanciaciones de deuda. Esto significa que parte de la mejora del indicador no necesariamente responde a una recuperación de la capacidad de pago de los deudores.

La consultora 1816 había anticipado esta baja el 29 de octubre, a partir de su propio procesamiento de los datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU). En ese momento, proyectó exactamente los niveles de irregularidad que ahora confirmó la autoridad monetaria: 12,2% para las familias, 3,82% para las empresas y 7,5% para el conjunto del sector privado.

En su análisis, la firma destacó que el saldo de los préstamos en mora de las familias se había reducido 4,1% en términos reales durante septiembre, por segundo mes consecutivo. Además, señaló que la caída de la irregularidad había sido generalizada: el indicador descendió en cada una de las 12 principales entidades financieras en materia de créditos a hogares.

Otro dato que destacó 1816 fue que la proporción de deuda con atrasos de hasta 90 días cayó al 2,52%, su nivel más bajo en más de un año. Se trata de un indicador que permite anticipar la evolución de la morosidad, ya que estos préstamos todavía no se consideran irregulares, pero podrían pasar a esa categoría si los deudores continúan sin pagar.

No obstante, la consultora advirtió que las refinanciaciones continuaron aumentando y alcanzaron nuevos máximos. En septiembre, representaron el 3,9% del crédito total a las familias y el 0,9% del financiamiento a las empresas. Según sus cálculos, los hogares ya habían refinanciado deudas por $2,9 billones.

Los nuevos datos también van en línea con la visión que había planteado a fines de octubre el vicepresidente del Banco Central, Wladimir Werning, quien sostuvo que la morosidad ya había alcanzado su máximo y anticipó el inicio de una recuperación del crédito. El funcionario había reconocido que el elevado costo de refinanciamiento para los individuos contribuyó a la persistencia de la mora.

La situación fue diferente entre las empresas. La mora de los créditos corporativos aumentó levemente en septiembre, 0,02 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 3,82%, aunque se mantuvo considerablemente por debajo del nivel registrado entre las familias.

Por último, el informe del Banco Central señaló que la probabilidad de default estimada para el conjunto de los préstamos al sector privado continuó disminuyendo y se ubicó en el 2% en septiembre.