Los referentes en materia económica de Cambiemos criticaron hoy al ministro de Economía, Martín Guzmán, por sus dichos sobre la deuda externa en tiempos del gobierno de Mauricio Macri y sobre el destino de los dólares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país", dijo ayer en declaraciones televisivas Guzmán al analizar los desembolsos del organismo internacional y al mostrarse crítico del endeudamiento en tiempos del gobierno pasado y luego de que el Congreso diera media sanción al proyecto para que cualquier nuevo acuerdo pase por los legisladores.

"Es un problema que se creó de una forma irresponsable por el gobierno anterior, que hizo un acuerdo de espaldas a la sociedad y sin involucrar al Congreso", afirmó Guzmán.

"Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país. Sin embargo, no quedó nada. Ahora hay que resolver este problema con responsabilidad y siempre teniendo el criterio que primero todo está la gente", dijo. En el kichnerismo cuestionaron a Cambiemos por "la fuga" de los dólares prestados por el Fondo, pero también al organismo multilateral por -supuestamente- romper sus propias reglas, una denuncia que fue refutada tanto por la gestión económica de Macri como por el FMI.

Como respuesta, Hernán Lacunza, el último ministro de Cambiemos, posteó en su cuenta de Twitter un diagnóstico de la situación de la deuda. "Deuda pública pre y post-FMI. Marzo 2018 (US$328.000 millones) vs septiembre 2019 (US$311.000 millones). No se fugó. No aumentó. Se usó para cancelar deudas anteriores (de ese gobierno y del anterior), más caras y más cortas. Algunas para obras, otras para financiar déficit inercial 2015", señaló Lacunza.

"Miente Guzmán cuando dice que el préstamo del FMI podría haber reconstruido toda la infraestructura", escribió, en tanto, Luciano Laspina, diputado de Cambiemos. "Esos fondos se aplicaron a pagar vencimientos de deuda que venían mayormente del gobierno anterior. ¿Qué reconstruyó él con los US$20.000 millones que emitió en 2020?", cuestionó el economista.

"Este discurso quedó ridiculizado en la Bicameral de Deuda que, luego del papelón discursivo del kirchnerismo, no volvió a reunirse nunca más. En dólares constantes, la salida de capitales en 2007-2011 (US$69.000 millones) y 2015-2019 (USD 72.000 millones) fue casi idéntica", dijo.

"El ministro pierde autoridad moral y respeto intelectual cuando intenta mentir tan descaradamente. ¿Qué credibilidad pueden tener sus políticas si sus palabras no pasan el filtro de sus alumnos de primer año de la universidad?", cuestionó el diputado.

"Ministro Guzmán, la deuda pública es el resultado del déficit fiscal. El gobierno de la vicepresidenta Kirchner dejó un déficit consolidado de 8 puntos del PBI. El gobierno del presidente Macri lo bajo todos los años", empezó, en tanto, su crítica Sebastián Galiani, exviceministro de Economía en tiempos de Cambiemos. "Ello implica que el gobierno del presidente Macri tomó menos deuda que la que se implicaba por el déficit que su partido político dejo de herencia", estimó.

"La deuda con el FMI se usó integralmente para refinanciar deuda. No aumentó la deuda neta y bajo el costo de la deuda heredada", dijo el economista que hoy vive en EE. UU. "Además, se redujo sustancialmente el déficit fiscal y la deuda hubiese sido sostenible si el presidente Macri hubiese sido reelecto. Lamentablemente, el día posterior a las PASO, los mercados dijeron, vuelve el kirchnerismo y la deuda dejó de ser sostenible. No se prepararon", agregó.

"Hoy día usted manda al Anses a tomar deuda al 18% por año en dólares. De hecho, su política financiera ha fracasado y hoy la probabilidad de default es 90%", estimó y señaló: "¿Finalmente, sabe usted cuánto era el gasto en subsidios por año que gastaba el III Kirchnersimo? En 2015 solamente se patinaron 30.000 millones de dólares. Con ese dinero se podían urbanizar todos los asentamientos informales del país".

"Ahora tenemos el IV Kirchnerismo, y con el liderazgo del ministro Guzmán, seguramente no están cometiendo los mismos errores. Wrong information Galiani. Nuevamente, van por todos los errores juntos. Hípercepo. Retenciones. Reservas del BCRA negativas. Destrucción del impuesto a las ganancias, al igual que en 2013, subsidios energéticos por las nubes, gasto público récord, déficit fiscal récord e inflación esperada récord", cerró Galiani no sin antes sumar a esa supuesta destrucción la ley de movilidad jubilatoria de Cambiemos.

Según informó el gobierno de Cambiemos antes del cambio de gestión, los desembolsos que llegaron del organismo que conduce Kristalina Georgieva fueron US$44.149 millones. Netos, tras las comisiones y reembolsos, quedaron US$43.922 millones.

De ese total de desembolsos realizados por organismo multilateral de crédito, se aplicaron a distintos conceptos US$42.007 millones, dijeron entonces fuentes oficiales. Al al 31 de octubre, el Tesoro tenía disponible la suma de US$1916 millones. Los fondos se usaron US$14.256 millones para pagar letras; US$10.459 millones para Bonar; US$5427 millones para bonos internacionales en dólares; US$293 millones para bonos internacionales en euros y francos; US$2579 millones de organismos multilaterales y bilaterales; US$1577 millones en discount; US$245 millones en PAR; US$253 millones en Bono Plan Gas; US$205 millones en "otros".

Del total de lo utilizado (los US$42.149 millones), se usaron para cancelar servicios de la deuda pública en moneda extranjera la suma de US$35.294 millones (80% del total), para cancelar servicios de deuda en moneda nacional US$6072 millones (14%) y para gastos primarios en moneda extranjera -principalmente importaciones de combustible- US$641 millones (1%).

Qué dice el Fondo sobre el debate

El Fondo rechazó las acusaciones del Frente de Todos sobre la fuga de capitales, al afirmar que el acuerdo stand-by por US$ 57.000 millones otorgado al gobierno de Mauricio Macri se aprobó y se administró de acuerdo con las reglas impuestas por el estatuto del organismo.

"Puedo asegurarles absolutamente a todos que no hubo violación de las reglas del FMI", dijo el director de Comunicaciones, Gerry Rice, ante una pregunta de LA NACION, a principios del año anterior, luego de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, insistiera en la acusación contra el organismo.

Los estatutos del FMI impiden específicamente utilizar los recursos del organismo para avalar una fuga de capitales, un punto que estuvo latente durante las intensas negociaciones entre el gobierno de Macri y el staff del organismo por la policía cambiaria del Banco Central (BCRA). El gobierno de Macri quería mantener el mayor grado de control posible del tipo de cambio, y los técnicos del staff creían que el BCRA debía dejar flotar el dólar.

El Fondo prepara además un informe profundo para evaluar el programa implementado por el gobierno de Macri en el que, se prevé, se hará referencia al uso de los fondos que recibió el gobierno anterior. El informe, una suerte de autopsia del SBA otorgado en 2018, que quedó en el limbo luego de las primarias de 2019, está a cargo de un equipo que dirige un economista noruego, Odd Per Brekk.

