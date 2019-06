La pobreza afecta a casi 6 millones de chicos; 1.576.455 tienen hambre

La infancia en la Argentina está en riesgo; más de la mitad de los niños está en situación de alta vulnerabilidad Crédito: Ignacio Sánchez

Paula Urien SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2019

Según las mediciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, el 51,7% de los chicos en la Argentina son pobres. Son 5.913.719 niños de 0 a 17 años. En 2017 eran 5.004.235, por lo que se sumaron 909.484 niños a la pobreza en un año, según las cifras aportadas por Guido Lamarmora, economista investigador del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, de la UCA.

La inseguridad alimentaria severa afecta a 1.576.455 niños de esta edad en 2018 (el 13%). Son 461.519 mas que en 2017, cuando había 1.114.936 en esta situación (9,6%). El riesgo alimentario en la infancia se incrementó entre 2017 y 2018 un 35%. Un 29,3% de chicos viven en hogares que no logran cubrir las necesidades alimentarias de todos sus miembros por problemas económicos.

Según el último informe del Indec relacionado con la pobreza, el 46,8% de los niños y niñas hasta 15 años en la Argentina están en situación de pobreza por ingresos.

El Observatorio, que mide la pobreza también en base a las privaciones en diferentes dimensiones del desarrollo humano, estima que el 63,4% de los niños/as entre 0 y 17 años, en 2018, se encontraba privado de al menos un derecho fundamental (vivienda, saneamiento, salud, estimulación, educación, información y/o alimentación).

Estas estimaciones reunidas en un trabajo llamado Infancia(s). Progresos y Retrocesos en clave de desigualdad, son parte del segundo informe del "Barómetro de la Deuda Social de la Infancia", con mediciones 2017 y 2018 en base a la última Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), de la UCA, Se ofrece también la serie previa llamada Bicentenario, entre 2010 y 2016.

Diez años de la AUH

Según la UCA, se trata de una de las políticas públicas más importantes orientadas a la infancia. Sin embargo, "esta transferencia de ingresos en el contexto de una economía que no crece, recesiva, estancada en su capacidad de crear empleos, con inflación, se torna insuficiente para evitar el incremento de la pobreza infantil".

La indigencia en la infancia aumentó 3,3 puntos porcentuales según el último reporte oficial del Indec, y además, "otros indicadores directos de pobreza extrema como la inseguridad alimentaria también registraron un incremento muy significativo entre 2017 y 2018. Según registros propios, el riesgo alimentario extremo en la infancia pasó de 9,6% a 13% en el último período interanual y ello ocurrió pese a la actualización del valor de la AUH y la ampliación de la cobertura alimentaria en comedores escolares y comunitarios llegó al 36,1% de la infancia en 2017 y 36,6% en 2018", dice la UCA.

Salud

Dos de cada diez niños/as y adolescentes no asistieron a una consulta médica durante 2018 como medida preventiva y el 44% no fue al dentista. En los últimos tres años, aumentó un 10% la cobertura de salud pública para los chicos y alcanza, por ejemplo, al 63% de la infancia en el Conurbano Bonaerense (y al 55% a nivel del promedio urbano).

Vivienda

Casi la mitad de la infancia urbana vive en condiciones medioambientales contaminantes y 23,8% habita en viviendas precarias. El 23,4% está en condiciones de hacinamiento.

Maltrato físico

Alcanzó al 24,8% en 2018 y "si bien sigue una evolución positiva en los últimos años, tendió a estancarse y a revertir su tendencia", según la UCA

Internet y educación

Según estimaciones de EDSA, en 2018 un 47,7% de los niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años no tenían acceso a Internet en su casa. La enseñanza de computación en la educación primaria no llega al 50,6% de los estudiantes. Por otro lado, un tercio de los adolescentes entre 13 y 17 años no asiste a la escuela o está demorado en el trayecto.