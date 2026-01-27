La polémica por los caños: qué negocios tiene Welspun, el gigante indio que le ganó a Techint

Aunque hasta hace pocos días era un nombre casi desconocido en la Argentina, el grupo indio Welspun se convirtió en protagonista del sector energético local tras ganar la licitación para suministrar los caños de un ducto de casi 500 kilómetros que transportará gas desde Vaca Muerta hacia Río Negro.

Con 39 años de historia, 35.000 empleados y operaciones en 50 países, este conglomerado tiene, según Yahoo Finance, una valuación de mercado de US$191.000 millones. Welspun se organiza en cuatro divisiones: Welspun Living, dedicada a soluciones para el hogar; Welspun One, especializada en parques logísticos; Welspun Enterprises, centrada en infraestructura y energía; y Welspun World, una de las mayores compañías de tuberías del mundo, con una valuación de US$2000 millones.

“Nuestros objetivos y metas en constante expansión nos han permitido establecer una presencia global con resultados sobresalientes en el negocio de tuberías de línea, abarcando seis continentes y cincuenta países”, señala la empresa en su sitio web. Destaca, además, su capacidad tecnológica, con experiencia en sistemas de soldadura industrial como HFW, HFIW, HSAW y LSAW y su apuesta por la innovación.

Cómo nació

Welspun Corp Limited, fundada en 1985 como Welspun Gujarat Stahl Rohren Ltd, fabricaba inicialmente tuberías de acero de gran diámetro para los sectores de petróleo y gas, agua e industria. Su primera planta moderna se inauguró en 2001 en Anjar, India, lo que le permitió aumentar significativamente su capacidad de producción.

Con el tiempo, extendió sus operaciones a Estados Unidos, Arabia Saudita y México, y cerca del 30% de sus ventas en 2022 provinieron de exportaciones.

El control estratégico de la compañía recae en el Grupo Welspun, liderado por Balkrishan (B.K.) Goenka, presidente ejecutivo y multimillonario indio con un patrimonio estimado en US$2700 millones. La propiedad de Welspun Corp está dividida entre promotores (74,8%), inversores institucionales (14,2%), inversores extranjeros (4,9%) y público en general (6,2%). La empresa también ha atraído fondos como HDFC Mutual Fund e ICICI Prudential Mutual Fund.

Balkrishan (B.K.) Goenka

Goenka fundó Welspun tras pedir prestados US$100.000 a su padre y obtener un crédito bancario para producir hilo de poliéster. Más tarde, expandió el negocio a textiles para el hogar, con clientes como Walmart y Macy’s, mientras que su esposa, Dipali Goenka, dirige Welspun India, la filial cotizada en bolsa que fabrica productos para el hogar.

El grupo cuenta con plantas en India (Anjar), Estados Unidos (Little Rock, Arkansas) y Arabia Saudita (Dammam). La planta estadounidense le permitió mitigar los efectos de los aranceles al acero de entre 25% y 50% impuestos por Donald Trump, asegurando una producción local competitiva.

Welspun obtiene la mayor parte de sus ingresos de tuberías de acero, pero también genera ganancias en textiles para el hogar y servicios de infraestructura, diversificando su exposición geográfica y de mercado.