La pregunta que nadie se hace sobre sus ahorros: ¿cuánto necesitás para poder decir que no?

En 2025 el 37,4% de los hogares argentinos tuvo que recurrir a sus ahorros para cubrir gastos cotidianos, y los relevamientos privados ubican por debajo del 20% la proporción de trabajadores que tiene un fondo de emergencia efectivamente constituido, algo de lo que venimos hablando hace años desde esta columna. Las dos cifras, leídas juntas, describen un país donde el ahorro se consume apenas se forma y donde buena parte de las decisiones económicas se toman con el reloj corriendo.

Durante décadas la enseñanza estándar de las finanzas personales sostuvo que ahorrar consiste en postergar consumo, y con el tiempo se le sumó la versión más sofisticada según la cual se ahorra para invertir y se deja que el interés compuesto haga el resto. Las dos son correctas y las dos dejan afuera una tercera función del dinero acumulado que rara vez entra en las planillas: el ahorro compra opciones. Quien no tiene nada guardado suele verse obligado a aceptar el primer trabajo que aparece, a sostener un cliente que lo maltrata, a continuar en una relación comercial desfavorable, a vender una inversión en el peor momento del ciclo o a endeudarse ante cualquier imprevisto, porque la urgencia le impone la decisión antes de que alcance a evaluarla. Quien tiene liquidez, en cambio, puede esperar, puede negociar y puede equivocarse sin que el error se transforme en una crisis. Visto así, la pregunta más útil para medir la salud financiera de una persona deja de ser cuánto tiene ahorrado y pasa a ser cuántas decisiones puede tomar sin estar obligada su necesidad inmediata de dinero. Ese ahorro es, en los hechos, capital de autonomía. En la columna de hoy analizaremos juntos cómo se mide esa autonomía, cuánto vale y en qué niveles se ordena. Manos a la obra.

La métrica que le falta a tu planilla

Imaginemos dos casos opuestos: una persona gana tres millones de pesos por mes y gasta prácticamente todo, mientras que otra gana dos millones y consigue ahorrar ochocientos mil. La primera tiene más ingreso y, en cualquier conversación de sobremesa, parecería estar mejor. Si mañana las dos pierden el trabajo, sin embargo, la segunda cuenta con una ventaja que no aparece en el recibo de sueldo, y es el tiempo que puede sostenerse sin conseguir el peso siguiente.

Ese tiempo tiene valor económico concreto, porque un asalariado con seis meses de gastos cubiertos puede rechazar un empleo que considera malo, un profesional independiente puede dejar ir a un cliente abusivo, un emprendedor puede esperar antes de aceptar una oferta desfavorable y un inversor puede evitar la venta forzada de un activo en el peor momento. En ninguno de esos casos el ahorro pagó intereses ni dividendos, y en todos generó poder de negociación, que es una forma de rendimiento aunque no figure en ningún resumen de cuenta. El patrimonio se puede medir, entonces, en otra unidad: dividiendo el capital líquido por el gasto mensual imprescindible para obtener una cifra de meses de autonomía, que es la cantidad de tiempo durante la cual uno puede decidir sin que la necesidad decida por uno. La cuenta se hace en cinco minutos con el resumen de la tarjeta y el extracto bancario a la vista, con una advertencia: el gasto imprescindible real casi siempre es mayor al que uno estima de memoria, así que conviene medirlo sobre tres meses efectivos antes de darlo por bueno.

El otro costo de oportunidad: el de no poder decidir

Cuando alguien invierte diez millones de pesos y obtiene un diez por ciento anual, calcula sin esfuerzo que ganó un millón. Cuando esos mismos diez millones le permiten rechazar un trabajo mal pago, esperar tres meses hasta conseguir uno mejor o pedir un aumento sin miedo a quedar expuesto, el beneficio económico existe igual y es mucho más difícil de observar, porque no aparece en la cuenta sino en el ingreso de los años siguientes.

Supongamos que una persona tiene ahorrados doce meses de gastos y recibe una oferta que paga un veinte por ciento menos que su empleo anterior, con la condición de empezar de inmediato. Sin ahorro, probablemente tenga que aceptarla y consolidar ese salario más bajo como punto de partida de todas sus negociaciones futuras. Con ahorro, puede rechazarla y buscar durante seis meses una alternativa mejor, y el rendimiento de ese capital se mide en la diferencia de ingreso acumulada durante la década siguiente. A la pregunta clásica del costo de oportunidad, que es cuánto estoy dejando de ganar por tener este dinero líquido en lugar de invertirlo, hay que sumarle su complemento, que es cuánto estoy pagando por perder la capacidad de decidir. Un patrimonio íntegramente invertido tiene una rentabilidad esperada mayor y una capacidad de respuesta menor ante emergencias, oportunidades o cambios laborales. La liquidez, de todos modos, no es gratis. Al momento de escribir esta nota, las tasas en pesos se ubicaban en torno al 21% nominal anual mientras la inflación mensual esperada rondaba el 1,7%, de modo que mantener el colchón en instrumentos remunerados cuesta poco y hasta rinde algo en términos reales. Ese equilibrio, sin embargo, es una foto del momento: una aceleración inflacionaria o un recorte fuerte de tasas dan vuelta la ecuación en pocas semanas y convierten a la liquidez en pesos en el activo que más rápido pierde. Por eso el fondo de autonomía se arma por capas, con la parte de disponibilidad inmediata en cuenta remunerada o fondo money market (es decir, un fondo de liquidez inmediata), y el tramo más largo repartido entre pesos y dólares según el riesgo del que cada uno quiera cubrirse.

Tres niveles de autonomía que se construyen en meses

Si el ahorro compra tiempo, la pregunta lógica es cuánto tiempo hace falta comprar, y la respuesta cambia según qué decisión quiera uno tener derecho a tomar. Por eso conviene ordenar el recorrido en tramos, cada uno con un umbral distinto y una libertad distinta asociada.

El primer nivel es la supervivencia, y se alcanza cuando el ahorro evita que un imprevisto de magnitud mediana, una rotura del auto o un gasto de salud no cubierto, se convierta automáticamente en deuda cara de tarjeta o en un préstamo personal a tasas que multiplican el problema original. Es el tramo más corto en dinero y uno de los más determinantes en la práctica, porque corta la cadena de refinanciaciones que empobrece a cualquier presupuesto. El segundo nivel es la estabilidad, y aparece cuando el capital alcanza para atravesar un período sin ingresos manteniendo el estándar de vida. Acá entra la referencia conocida de los seis meses de gastos, que, en un mercado laboral con una informalidad cercana al 44% de los ocupados y con ingresos que suelen venir de más de una fuente, conviene estirar todo lo que se pueda. El tercer nivel es el de negociación, el que le da título a esta nota, y llega cuando el patrimonio líquido es suficiente para rechazar condiciones desfavorables sin que eso ponga en riesgo nada esencial. Recién después de ese punto aparecen la opcionalidad, que permite elegir entre caminos profesionales distintos, y finalmente la independencia financiera, donde el patrimonio genera recursos suficientes como para que trabajar por necesidad deje de ser imprescindible. Casi todas las conversaciones sobre finanzas personales arrancan por ese último escalón, con la pregunta de cuánto capital hace falta para no trabajar nunca más, y creo conveniente invertir el orden y empezar por el primero, porque los tres tramos iniciales se construyen en meses y cambian decisiones concretas, mientras que el último se construye en décadas y no cambia ninguna hasta que se alcanza.

Conclusión

Cerca de 20 millones de argentinos figuran con alguna deuda registrada en la Central de Deudores del Banco Central, y al momento de escribir esta nota 5,86 millones de ellos estaban en mora, una proporción que saltó del 13,6% a mediados de 2024 al 27,8% en junio pasado. Buena parte de los hogares, entonces, arranca este recorrido un escalón por debajo del cero, con cada peso disponible comprometido antes de que entre.

Ese escalón negativo y la ausencia de colchón se alimentan mutuamente, porque sin fondo de liquidez cualquier imprevisto termina financiado con tarjeta o con un préstamo personal, y una vez que la cuota entra al presupuesto, el excedente que hubiera formado el colchón se va en intereses y el imprevisto siguiente vuelve a financiarse de la misma manera. El problema es que esa rueda se acelera sola, y por eso para quien está adentro el primer movimiento de autonomía pasa por cancelar la deuda más cara antes que por elegir instrumento, ya que ninguna tasa de plazo fijo compite con el costo de una refinanciación de tarjeta. Para quien ya salió de esa rueda el contexto juega a favor, porque con tasas reales levemente positivas y una inflación que viene desacelerando, reconstruir el colchón cuesta hoy menos que en la mayoría de los últimos años, aunque esa ventana no está garantizada hacia adelante. En los dos casos el objetivo es el próximo umbral que cambia una decisión concreta, que puede ser dejar de financiar el supermercado con la tarjeta, poder decirle que no a un cliente que paga tarde o tomarse tres meses para buscar un trabajo mejor en lugar de aceptar el primero que aparezca. Algo que podés hacer para empezar ya mismo: calculá tu gasto mensual imprescindible sobre los últimos tres meses reales, dividí tu capital líquido por esa cifra y anotá el resultado. Ese número, y no el saldo de la cuenta, es el que te dice cuántas decisiones podés tomar sin apuro. Si te da menos de tres, ya sabés cuál es el objetivo de los próximos meses, y si te da seis meses o más, entonces estás bien encaminado. La seguimos la semana que viene con más material de finanzas personales e inversiones.