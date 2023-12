escuchar

Darío Epstein, asesor económico del presidente electo Javier Milei, recomendó cuál debería ser la primera medida que debe tomar la nueva gestión del Banco Central de la República Argentina (BCRA): implementar billetes de 10.000; 20.000; 50.000 y 100.000 pesos.

Epstein, quien fue uno de las primeras personas que habló en representación del mandatario con Wall Street y diversos fondos internacionales, aseguró que “no se puede seguir con esta familia de billetes” en una publicación en su cuenta de X que acompañó con una foto de varios billetes de 1000 pesos. “La inflación ya hizo su trabajo de destrucción”, afirmó.

La primer medida del BCRA deberia ser aprobar billetes de 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 pesos.

La inflación ya hizo su trabajo de destruccion.

No se puede seguir con esta familia de billetes.

El billete de mayor denominación es el de 2000 pesos, lanzado en mayo de este año, aunque de difícil implementación y llegada a la mayoría de los ciudadanos. Ese billete equivale a apenas poco más de dos dólares al dólar blue o MEP y a 5,4 dólares al tipo de cambio oficial. El billete de 1000 pesos, que ante la escasez de los de 2000 continúa siendo el más utilizado, equivale a apenas poco más de un dólar al blue o MEP y a 2,7 dólares al oficial.

Carlos Rodríguez, quien fuera jefe de asesores económicos de Milei hasta el pasado 24 de noviembre, también hace tiempo solicita que sean creados billetes más altos. En mayo del año pasado había propuesto la circulación de billetes de 5000 pesos con la cara del expresidente Carlos Menem. Meses más tarde propuso implementar los de 10.000 pesos.

Epstein, quien se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre 1992 y 1994, durante la presidencia de Menem, asegura hace meses que no quiere ocupar ningún cargo en lo que en ese momento era (hoy ya realidad) un posible gobierno liderado por Milei.

No obstante, durante la campaña electoral fue la voz del nuevo mandatario ante algunos sectores e incluso ante la prensa. Se presentó en el ciclo Democracia y Desarrollo en nombre de Milei, donde afirmó que no iba a haber dolarización si no se contaba con los dólares suficientes. También brindó entrevistas a medios y periodistas especializados en economía en los que intentaba matizar las propuestas del jefe de Estado a partir del domingo que era percibidas como las más radicales.

En la actualidad, Epstein es director de Reaserch for Traders, una consultora de análisis del mercado financiero. Luego de recibirse como contador en la Universidad de Buenos Aires, Epstein trabajó en el Lloyd’s Bank de Londres, en el Citibank y en el Booz Allen Hamilton, ambos de Estados Unidos, como asesor financiero. Tras esas experiencias pasó a la CNV en el primer gobierno de Menem. Después, regresó al sector privado, donde pasó por Banco Mayo y el Nat West Group de Suiza antes de fundar su propia consultora.

Nueva gestión del Banco Central

Con la designación de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, Santiago Bausili, un hombre de su confianza, presidirá el Banco Central. Bausili, que este sábado declaró que el BCRA no cerrará mientras él permanezca en el cargo.

Bausili reemplazó a Caputo en en la Secretaría de Finanzas cuando el (desde este domingo) ministro de Economía fue designado por el entonces presidente Mauricio Macri en el mismo cargo que ejercerá Bausili: la presidencia del BCRA. Antes, también en el gobierno de Macri, había sido subsecretario de Financiamiento, bajo la órbita de Caputo.

Bausili y Caputo Ricardo Pristupluk / Archivo - LA NACION

Después de que Pro perdiera las elecciones en 2019, Bausili fundó Bunker, una empresa de asesoría de inversiones en Estados Unidos. Más tarde volvió a unirse con Caputo para fundar la consultora Anker, junto a Marín Vauthier, Felipe Berón y Federico Furiase. Anker fue disuelta el 30 de noviembre pasado, al confirmarse la entrada de sus fundadores al nuevo gobierno que liderará Javier Milei.

Al igual que Epstein, el nuevo titular del BCRA tiene una destacada experiencia en el sector financiero. Trabajó 11 años en el banco JP Morgan y llegó a ser vicepresidente, según afirma en su perfil de Linkedin. Además, estuvo a cargo del área de mercado de capitales y derivados de Argentina, Chile y Perú. Luego, pasó al Deutsche Bank, donde se encargó del control de deuda soberana de varios países de América del Sur, entre ellos la Argentina. Tras dejar el banco alemán, pasó a la función pública con Macri. Luego, se embarcó en Anker con Caputo hasta entrar al equipo económico de Milei.

