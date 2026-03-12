La profecía de uno de los petroleros más importantes sobre el futuro de la Argentina

“La Argentina estará en el top 20 de países productores del mundo”, pronosticó Miguel Galuccio, presidente de Vista Energy, en el marzo del Argentina Week que se desarrolló en la ciudad de Nueva York.

En un panel con Harold Hamm, de Continental Resources, y Mark Nelson, de Chevron, Galuccio afirmó: “Vaca Muerta nos coloca en un lugar muy importante a nivel mundial. Nos hemos convertido en un exportador estructural de petróleo y, si terminamos el año produciendo un millón de barriles por día, la Argentina entrará en el top 20 de países productores del mundo. Tenemos energía que no solo es competitiva sino también confiable”.

AmCham entregó el “Premio AmCham al Empresario del Año 2025”, un reconocimiento a líderes corporativos argentinos y estadounidenses cuyo compromiso potencia el desarrollo productivo en sectores clave como energía, minería, agroindustria, tecnología e infraestructura. La velada tuvo lugar en las oficinas de Microsoft Times Square y contó con más de 270 asistentes. La apertura estuvo a cargo de Mariana Schoua, presidente de AmCham.

El Embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford y Eric Olson, encargado de la Sección Comercial de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, hicieron entrega de los reconocimientos. El Premio al Empresario Argentino del Año fue entregado a Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy, mientras que el Premio al Empresario Estadounidense del Año fue para Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation.

“Los lazos entre ambos países han sido fundamentales para el desarrollo de la Argentina”, dijo Galuccio. “Hoy vemos que el potencial de crecimiento futuro está directamente relacionado con el interés de las empresas norteamericanas en invertir en el recurso no convencional, y AmCham como nexo es quien está permitiendo nuevos diálogos y generando nuevos puentes”.

Vista Energy, la petrolera argentina fundada por Galuccio, cerró 2025 con un fuerte salto productivo en Vaca Muerta. La compañía destinó US$1331 millones a perforar y poner en producción 74 pozos no convencionales, lo que impulsó un crecimiento interanual del 59% en el cuarto trimestre y del 66% en el promedio anual, al tiempo que logró reducir sus costos operativos.

En el último trimestre del año, Vista reportó una producción total de 135.414 barriles equivalentes por día (boe/d), un 59% más que en igual período de 2024 y un 7% por encima del trimestre anterior.

El crecimiento en el volumen se reflejó en los ingresos de la petrolera: la facturación del cuarto trimestre fue de US$689 millones, un 46% más que un año antes. El 64% de las ventas de crudo se destinaron a exportación, consolidando el perfil externo de la compañía.

En términos de rentabilidad, el Ebitdad ajustado del trimestre llegó a US$444 millones, un 62% superior al del mismo período de 2024, con un margen del 64%, ocho puntos porcentuales por encima del registrado un año atrás. La empresa generó además un free cash flow positivo de US$76 millones y obtuvo una utilidad neta de US$86 millones.

Entonces, en la compañía precisaron que parte del parte del crecimiento estuvo asociado a la adquisición del 50% del bloque La Amarga Chica en abril de 2025, que reforzó la posición de Vista en el corazón de Vaca Muerta.

En el acumulado de 2025, la producción total promedió 115.479 boe/d, un 66% más que en 2024. Las exportaciones alcanzaron 22,2 millones de barriles de petróleo, un salto interanual del 109%, que representó el 61% del volumen vendido y generó ingresos superiores a US$1400 millones.