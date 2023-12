escuchar

La periodista Julia Mengolini desató el rechazo de dirigentes de parte del arco político y empresarial después de tildar a la empresa unicornio argentina Globant de “un choreo”. Entre quienes reaccionaron a sus palabras estuvieron el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y el exministro de Producción, Matías Kulfas. “Es un acto de tremenda ignorancia” , apuntó el exfuncionario.

Las críticas contra Mengolini empezaron a multiplicarse después de que la dueña de Futurock hablara acerca de la compañía argentina en su programa de radio. “¿Cuál es la empresa Globant?”, comenzó Mengolini. “Uno de los unicornios; es difícil explicar a qué se dedica”, contestó el economista Alfredo Zaiat. “Cuánto más difícil es explicar a qué se dedica, mayor es el choreo” , siguió la periodista, y reforzó: “Un curro, un choreo”.

Te pueden gustar o no las opiniones políticas de algún accionista de Globant. Pero decir que la empresa es un “choreo” es un tremendo acto de ignorancia. La creciente enemistad de algunos sectores del progresismo con el mundo productivo y la creación de valor en el siglo XXI… https://t.co/iwomCcmndD — Matías Kulfas (@KulfasM) December 23, 2023

Frente a estas definiciones, Galperin utilizó emojis y se limitó a compartir una publicación que explica algunos de los productos que tienen software desarrollado por la compañía. Lo mismo hizo el CEO de Globant, Martín Migoya, en su perfil de X (ex Twitter).

El fundador de Ualá, Paolo Barbieri, se sumó a las reacciones que generaron los dichos de Mengolini. “Aguante Globant. Obviamente”, escribió el empresario.

Tras sus declaraciones y las críticas que recibió, Mengolini acudió a las redes para hacer su descargo. “El macrismo monta una operación con un extracto ínfimo de un video que sube el paje de Macri en el que pregunto qué es Globant porque me estaban contando que Macri estaba buscando inversiones árabes para esa empresa justamente… (pero esa parte no la pusieron)”, señaló, y siguió: “Y todo esto justo la semana en la que el sector privado nos saquea el país… Mengolini vs. Globant. Es un poco desigual la contienda, no? Y hay gansos de este lado a los que les parece un buen momento para putearme a mí para defender a Globant… qué hijo de Macri tenes que ser”.

El macrismo monta una operación con un extracto ínfimo de un video que sube el paje de Macri en el que pregunto qué es Globant porque me estaban contando que Macri estaba buscando inversiones árabes para esa empresa justamente… (pero esa parte no la pusieron). — Julia Mengolini (@juliamengo) December 24, 2023

Por su parte, el exintendente de Pinamar Martín Yeza se sumó a quienes cuestionaron los dichos de Mengolini. “Si pudiera de alguna manera decirles algo les diría que sería muy bueno que conozcan Globant. La mayoría de nosotros puede equivocarse públicamente con algo y arrepentirse. Admitirlo requiere humildad”, señaló el actual diputado.

“Qué difícil es hacerles entender a estos tipos que la industria del conocimiento es el futuro de Argentina. Ni siquiera intentan entender de qué se trata. Viven en los 40s.”, apuntó el legislador porteño Darío Nieto.

Si pudiera de alguna manera decirles algo les diría que sería muy bueno que conozcan Globant.

La mayoría de nosotros puede equivocarse públicamente con algo y arrepentirse. Admitirlo requiere humildad. pic.twitter.com/bxYuQdg85i — Martín Yeza (@martinyeza) December 23, 2023

“Globant se dedica a reinventar el mundo con tecnología en más de 25 países, genera 27mil puestos de laburo y es uno de los 11 unicornios argentinos. Pero según Julia Mengolini y sus amigos es un curro. No son más burros porque el día tiene 24hs”, criticó el legislador.

Globant se dedica a reinventar el mundo con tecnología en más de 25 países, genera 27mil puestos de laburo y es uno de los 11 unicornios argentinos.



Pero según @juliamengo y sus amigos es UN CURRO. No son más burros porque el día tiene 24hs. pic.twitter.com/lvwxX08Swj — Darío Nieto (@DaroNieto) December 23, 2023

En tanto, el conductor Horacio Cabak también se refirió a la cuestión y destinó duras críticas contra las declaraciones de Mengolini. “‘Mercado libre es una empresa de mandar paquetes’, ‘Globant es un curro’. La kirchnoprogresía parasitaria del Estado define a dos de las empresas privadas argentinas más importantes de la región”, disparó Cabak por redes sociales.

LA NACION