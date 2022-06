La recaudación impositiva creció 79,9% en mayo

La recaudación impositiva de mayo creció 79,9%, respecto de igual mes del año pasado, impulsada principalmente por lo ingresado en concepto de impuesto a las ganancias, que creció 102,6% interanual, y por los tributos a la seguridad social, que aumentaron 75,8%, en igual período. Este alza implicó un crecimiento real de 12% en mayo.

Lo recaudado en mayo, según informó el Ministerio de Economía, ascendió a $1.551.370 millones. “Con el nivel de ingresos alcanzado en el mes de mayo, se estima una expansión interanual en términos reales por vigésimo primer mes consecutivo”, remarcaron en la cartera que conduce Martín Guzmán.

Para Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma, esta recaudación mensual se explica por Ganancias y Seguridad Social. “En el primer caso, por la inflación y la no actualización de las deducciones, que sí regirá a partir de junio, pero que no aplicó en mayo, que redundaron en mayores retenciones. En el segundo caso, porque muchas empresas el año pasado no pagaron parte de sus contribuciones, y muchos trabajadores no pagaban parte de sus aportes porque cobraban Repro. En conclusión, ahora que eso cambió, los dos ítems volaron”, explicó.

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), remarcó que la recaudación alcanzó el nivel mas alto de los últimos 7 años en los primeros 5 meses (5,5%). “Los vencimientos de Ganancias de las empresas y la conjunción de empleo con salario real son los factores que explican esta reacción. De la mano de la recaudación coparticipable, las provincias tuvieron un aumento real de la coparticipación del orden del 16% real”, señaló.

En un segundo escalón se ubicaron los impuestos con mayor respuesta a la actividad económica (+70,1% i.a.). Dentro de este grupo están el IVA (69,0% i.a.), el Impuesto a los Créditos y Débitos (58,6% i.a.), los Internos Coparticipados (82,5% i.a.) y el impuesto a los Combustibles Líquidos (51,8% i.a.), todos con alzas por encima de la inflación.

Si bien tiene menor peso en el total recaudado, también creció mucho lo ingresado por el impuesto PAIS, que tuvo un incremento de 330%. Se debió a la baja base de comparación, ya que en mayo de 2021 hubo menos viajes al exterior y menores gastos en dólares con tarjeta.

En tanto, los que siguen con una mala performance son los derechos de exportación que, con un incremento de 42,8%, volvieron a crecer por debajo de la inflación. “Esta parte sigue floja, a pesar de los altos precios internacionales, un poco por el impacto de la sequía y otro poco porque el esquema de política económica que emplea el Gobierno hace que los productores retengan granos y vendan a menor ritmo”, comentó Caamaño