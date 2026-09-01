La recaudación se estancó en agosto pese al salto del ingreso por retenciones

La recaudación tributaria perdió impulso en agosto. Luego del crecimiento real interanual de 1,2% registrado en julio, los ingresos del fisco se mantuvieron prácticamente estancados frente al mismo mes del año pasado, pese al fuerte salto que mostraron las retenciones a las exportaciones. En paralelo, mostraron caídas dos de los principales tributos vinculados a la actividad: el IVA, y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los recursos tributarios alcanzaron en agosto los $20.508.537 millones, con un incremento nominal de 33,5% interanual. Bajo el supuesto de una inflación mensual de 1,6%, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó que la recaudación “se habría mantenido estable en términos reales interanual”.

El resultado estuvo apuntalado por los derechos de exportación, que mostraron por amplia diferencia el mayor crecimiento entre los tributos analizados. Por retenciones ingresaron $1.015.506 millones, un 155,1% más que en agosto de 2025 en términos nominales. Según los cálculos del Iaraf, el incremento fue de 91,1% en términos reales interanuales.

ARCA explicó que en ese desempeño tuvo una incidencia positiva la baja base de comparación, debido a que en junio y principios de julio del año pasado se habían adelantado derechos que habitualmente ingresaban en agosto. Ese comportamiento estuvo relacionado con la reducción transitoria de alícuotas establecida por el decreto 38/2025, que había estado vigente hasta fines de junio.

Los derechos de exportación fueron por amplia diferencia el tributo de mayor crecimiento en agosto, con una suba real interanual de 91,1%. En contraste, el IVA cayó 6,1% y los recursos de la Seguridad Social, 1,2%.

También jugaron a favor el incremento del tipo de cambio, la suba interanual del precio promedio de la mayoría de los productos del complejo sojero y cerealero y de los hidrocarburos, además de mayores exportaciones de combustibles y minerales. Todo esto ocurrió pese a que las alícuotas aplicadas este agosto fueron menores que las vigentes un año atrás, particularmente para la soja, el trigo y el maíz.

La situación fue diferente en el IVA, el impuesto de mayor peso dentro de la recaudación. ARCA informó ingresos por $6.675.409 millones, con una suba nominal de 25,3%. Sin embargo, descontada la inflación estimada por el Iaraf, significó una caída real interanual de 6,1%. El IVA impositivo retrocedió 2,9% y el componente aduanero, 13,5%.

En el componente impositivo, el organismo recaudador señaló que incidieron negativamente una mayor utilización de saldos de IVA para cancelar otras obligaciones y las mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos respecto del año anterior. En el IVA aduanero, en cambio, tuvo una incidencia positiva el incremento del tipo de cambio.

También se mantuvo en terreno negativo la recaudación de la Seguridad Social, el segundo tributo de mayor importancia relativa. Los ingresos alcanzaron los $4.833.581 millones, 31,9% más en términos nominales, pero representaron una baja real interanual de 1,2%, según el Iaraf. “Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal”, señaló el instituto. ARCA indicó, por su parte, que incidió favorablemente el aumento de la remuneración bruta promedio.

La recaudación se mantuvo sin cambios en términos reales en agosto. Los recursos que quedaron en manos de la Nación crecieron 0,2%, mientras que los destinados a las provincias y CABA retrocedieron 0,2%.

Entre los restantes tributos hubo comportamientos dispares. Las mayores caídas reales se observaron en los derechos de importación, con un retroceso de 19,3%, e Impuestos Internos, con una baja de 18,7%. También disminuyeron Créditos y Débitos (conocido como impuesto al cheque), 9%, y Bienes Personales, 6,5%. En sentido contrario, Ganancias aumentó 8,8% real y el impuesto a los combustibles, 12,7%.

En el caso de Ganancias, ARCA informó una recaudación de $4.636.836 millones, 45,2% superior a la de agosto del año pasado en términos nominales. Entre los factores positivos mencionó los mayores anticipos de las sociedades por el aumento del impuesto determinado para el período fiscal 2025, una menor utilización de saldos a favor y el incremento de las retenciones impositivas.

Por Combustibles ingresaron, en tanto, $724.899 millones, con un incremento nominal de 50,4%. ARCA atribuyó el crecimiento “en mayor medida” a las actualizaciones del impuesto.

La estabilidad de agosto no alcanzó para revertir el resultado negativo acumulado durante el año. En los primeros ocho meses de 2026, la recaudación cayó 3,8% real interanual, según el Iaraf. La pérdida equivale a aproximadamente $6,5 billones medidos a valores de agosto. Si se excluyen los derechos de exportación e importación, la baja fue de 2,6%.

En los primeros ocho meses del año, la recaudación acumuló una caída real de 3,8%. Los derechos de exportación registraron la mayor baja, de 28,3%, mientras que Combustibles mostró el mayor crecimiento, de 19,3%.

En el acumulado, los derechos de exportación todavía registraron una caída real de 28,3%, seguidos por los derechos de importación, con 18,5%, e Internos coparticipados, con 17,3%. El impuesto a los Combustibles fue el de mayor crecimiento, con una suba de 19,3%. El IVA, por su parte, acumuló una contracción real de 6,6%, mientras que los aportes y contribuciones de la Seguridad Social bajaron 3,6%.

El deterioro fue más pronunciado en los recursos que quedaron en manos del gobierno nacional. El Iaraf calculó que en los primeros ocho meses cayeron 5% real, mientras que los destinados a las provincias y la ciudad de Buenos Aires disminuyeron 1,3%. Expresado en pesos de agosto, Nación habría perdido unos $5,83 billones y las provincias y CABA, otros $712.001 millones, frente al mismo período del año anterior.