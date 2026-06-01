La recaudación subió en mayo 1,7% y cortó nueve meses seguidos de caída

Impulsada principalmente por lo ingresado en concepto de Ganancias, impuesto a los combustibles y Bienes Personales, la recaudación tributaria de mayo cortó nueve meses consecutivos de caída. Lo ingresado a las arcas estatales en concepto de tributos ascendió a $21.513.588 millones, lo que implica un alza nominal de 35,6% y un aumento real –descontada la inflación– de 1,7%.

Si bien registró un resultado positivo, la recaudación continuó afectada por los menores ingresos vinculados al comercio exterior. Además, fue notorio este mes el débil comportamiento de los tributos relacionados con la actividad económica, como el IVA y el impuesto al cheque.

Según se explicó en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el buen desempeño de Ganancias se debió a “la baja base de comparación, debido al menor saldo a ingresar en el año anterior” y “a los incentivos establecidos en la Ley 27.799 que derivaron en el incremento de la cantidad de presentaciones y del impuesto determinado de este año en el mes de vencimiento”.

En cuanto a los menores ingresos vinculados con el comercio exterior, ARCA explicó que eso se debe a “la desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron en el año anterior” y a “la reducción de las alícuotas de derechos de exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en mayo 2025″.

El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), indicó que el tributo de mayor incremento de recaudación fue Bienes Personales, con una suba real del 46,6%. “Ganancias, por su parte, subió 26% real respecto a igual mes de 2025, siendo importante el comportamiento del saldo pagado por las empresas que cerraron balance el 31 de diciembre de 2025″, agregó.

En tanto, el impuesto a los combustibles, que fue otro de los impulsores de la recaudación de mayo, tuvo un crecimiento real de 6,9%.

En contraste, Argañaraz señaló que, bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,3% en mayo –el Indec publicará el dato el 11 de este mes–, la recaudación que más cayó fue la de derechos de exportación, con -38,8% real interanual. Y agregó que le siguieron derechos de importación (-21,1) e impuestos internos (-19,2%).

Según explicó Argañaraz, “los derechos de exportación se vieron incididos por la baja de alícuotas determinada y los derechos de importación por una caída de la base imponible derivada de una merma de la cantidad física de bienes importados”.

En cuanto a los impuestos relacionados con el nivel de actividad, el informe del Iaraf precisó que el principal tributo, el IVA neto de devoluciones y reintegros, cayó 8,1% en términos reales respecto a mayo de 2025 (IVA impositivo -3,1% e IVA aduanero -18,7%); aportes y contribuciones de la seguridad social bajó 4,6%, e impuesto al cheque disminuyó 3,7%.

En lo que respecta al IVA impositivo, ARCA afirmó que tuvo incidencia negativa el incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago, en relación al año anterior; mayores devoluciones de IVA a exportadores y del régimen de comercialización de granos en comparación con el año pasado, y mayores pagos con saldos a favor de los contribuyentes.

Acumulado del año

Pese al crecimiento mensual de mayo, la recaudación sigue arrojando cifras negativas en el acumulado del año. En este sentido, según el cálculo del Iaraf, registró una caída de 4,9% real interanual durante los primeros cinco meses de 2026. “Si se excluyera del análisis la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja sería de -3,5%”, se agregó en el informe.

Siempre bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,3% en mayo, en los primeros cinco meses del año las recaudaciones de mayor caída fueron la de derechos de exportación (-37,8%), seguida de impuestos internos coparticipados (-17,8%) y derechos de importación (-17,1%).

En la otra vereda, los dos tributos con aumento de recaudación en el acumulado del año fueron el impuesto a los combustibles (17,8%) y Ganancias (5,5%).

También se observa en el acumulado del año la débil performance de los tributos que están más relacionados con el nivel de actividad económica. El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, tuvo una caída en su recaudación de 8,5% en términos reales, respecto de igual período de 2025 (IVA impositivo -2,3% e IVA aduanero -22,2%).

En esa línea, el segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones de la seguridad social, disminuyó 4,2% real interanual.