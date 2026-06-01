Live Nation compra la productora argentina Dale Play Live

Live Nation, la mayor organizadora de recitales del mundo, anunció la compra de la mayoría accionaria de Dale Play Live, la unidad de negocios de shows en vivo de Dale Play, la productora argentina fundada por Federico Lauría. Para Live Nation se trata de la segunda operación que concreta en el mercado local, ya que también es socio de DF Entertainment.

El acuerdo que se acaba de concretar contempla que Lauría continué a cargo de la dirección creativa y estratégica de Dale Play, la sociedad que produjo más de 423 shows en 2025, en unas 87 ciudades y lidera a más de 100 artistas, incluyendo estrellas como Duki, Bizarrap, Milo J y Nicki Nicole.

“La incorporación de Dale Play fortalece la presencia de Live Nation en la Argentina, combinando experiencia internacional con el desarrollo de artistas locales y una fuerte conexión cultural con las nuevas generaciones de artistas y audiencias”, señaló el comunicado de Live Nation.

El grupo comprador además precisó que “DF Entertainment, socio histórico de Live Nation en la Argentina, continuará desempeñando un papel central en el crecimiento y la expansión de los eventos internacionales de música en vivo en el país, mientras que Dale Play aportará su experiencia en el desarrollo de artistas de habla hispana y contenido local”.

“Buenos Aires es el segundo mercado musical más grande de Sudamérica y una prioridad para Live Nation”, dijo Michael Rapino, presidente y CEO de Live Nation Entertainment. “La incorporación de Dale Play complementa nuestra actual asociación con DF Entertainment y fortalece nuestro compromiso con la Argentina y con el crecimiento de la música en español en la región y en todo el mundo”.

Federico Lauría: “Asociarnos con Live Nation representa una enorme oportunidad para seguir llevando a los artistas de la Argentina y América Latina al mundo” Tadeo Bourbon

“Dale Play fue fundada con la visión de apoyar a los artistas y construir una plataforma que les permita crecer tanto a nivel local como global”, dijo Lauria. “Asociarnos con Live Nation representa una enorme oportunidad para seguir llevando a los artistas de la Argentina y América Latina al mundo”.