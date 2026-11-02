La recaudación tributaria creció 0,7% en octubre y acumuló cuatro meses sin caídas

Impulsada por el buen desempeño del Impuesto a las Ganancias y por un fuerte salto de los derechos de exportación, la recaudación tributaria registró en octubre su cuarto mes consecutivo de crecimiento real. Los ingresos tributarios totalizaron $21,6 billones, con una suba nominal de 33,7% interanual y un avance real estimado de 0,7% descontada la inflación.

Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la recaudación ascendió a $21.608.201 millones. En los primeros diez meses de 2026, los recursos tributarios acumularon $196 billones, un incremento nominal de 29% frente al mismo período del año pasado, aunque con una caída real de 2,7%.

Uno de los principales motores del resultado fue Ganancias, que aportó $5.085.492 millones, un 55,1% más que en octubre de 2025. ARCA atribuyó el aumento a los mayores anticipos abonados por empresas y personas humanas, como consecuencia del incremento del impuesto determinado para el período fiscal 2025.

Durante octubre también ingresó el segundo anticipo correspondiente al período fiscal 2026 de personas humanas. Además, incidieron mayores retenciones y cambios en la utilización de créditos fiscales y saldos a favor. Entre enero y octubre, Ganancias acumuló ingresos por $43.424.444 millones, con una suba nominal de 44,6%.

El mayor crecimiento porcentual se verificó en los derechos de exportación. La recaudación alcanzó $870.052 millones y aumentó 238,4% interanual. Sin embargo, ARCA señaló que el resultado está influido por una baja base de comparación, ya que durante junio, julio y septiembre de 2025 se habían adelantado pagos vinculados a la reducción transitoria de alícuotas de retenciones.

A ese efecto se sumaron mejores precios internacionales para buena parte de los productos del complejo sojero, cereales e hidrocarburos, junto con mayores exportaciones de combustibles y minerales.

El desempeño del IVA fue más dispar, ya que la recaudación neta del tributo ascendió a $7.032.743 millones y creció 21,8% nominal. Mientras que el IVA impositivo aumentó 30,5%, hasta $4.984.924 millones, el IVA aduanero cayó 4,9% y sumó $2.130.819 millones.

Según ARCA, el componente impositivo se vio favorecido por menores devoluciones a exportadores, aunque el efecto fue parcialmente compensado por una mayor utilización de saldos de IVA para cancelar otras obligaciones y por reintegros vinculados al régimen de comercialización de granos.

Los recursos de la seguridad social alcanzaron $5.033.064 millones, con una suba de 33,8%. El organismo explicó que el resultado respondió al aumento de la remuneración bruta promedio y a una mayor distribución de ingresos provenientes de planes de facilidades de pago. En el acumulado de los diez primeros meses del año, este rubro reunió $49.131.448 millones, un 29,6% más que en igual período de 2025.

Por su parte, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios aportó $1.631.977 millones, con un crecimiento de 21,5%. ARCA indicó que su evolución estuvo condicionada por la elevada recaudación registrada un año atrás y por nuevas exenciones incorporadas al tributo.

Para Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), y bajo el supuesto de una inflación mensual de 1,85%, la recaudación mostró una mejora real de 0,7%. “El tributo que más creció fue Derechos de Exportación, con un avance de 155% real interanual; seguido por Ganancias, con una suba del 16,9%”, precisó.

No obstante, Argañaraz destacó el débil desempeño del IVA. “La recaudación del principal impuesto, neto de devoluciones, tuvo una baja de 8,2% real respecto de octubre de 2025. El IVA Impositivo cayó 1,7% y el IVA Aduanero, 28,3%”, señaló. También indicó que los aportes y contribuciones a la seguridad social, el tercer tributo de mayor peso, crecieron apenas 0,9% real interanual.

Entre los impuestos con peor desempeño, Argañaraz mencionó a Impuestos Internos, con una caída real de 33,8%, y a los Derechos de Importación, que retrocedieron 31,9%.

María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, destacó la evolución de los recursos de la seguridad social. “Llevan dos o tres meses creciendo ligeramente en términos reales pese a la caída del empleo formal. Esto refleja una recomposición suave del salario real, acompañada por la desaceleración de la inflación y la reactivación de las paritarias. Es una mejora que también observamos en nuestro indicador de ingreso disponible”, afirmó.

Castiglioni agregó que los ingresos aduaneros crecieron apenas 10,3% nominal, aunque subrayó que la comparación interanual está distorsionada por cambios en el calendario de operaciones. “El fuerte crecimiento de los derechos de exportación responde, en parte, al adelantamiento de operaciones del año pasado por el esquema de retenciones cero, que alteró el calendario de pagos y ahora favorece la comparación interanual. En las importaciones ocurrió lo contrario”, sostuvo.

Según Castiglioni, el resultado general es positivo para el Gobierno nacional, aunque los recursos coparticipados crecieron algo menos que el total. “Todavía no permite sacar conclusiones firmes sobre la actividad. El punto a seguir es cuándo la recuperación del salario real se traducirá en un repunte más fuerte del consumo y la economía”, concluyó.