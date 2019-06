La recaudación tributaria de mayo subió 50,4% Crédito: GETTY IMAGES

La volatilidad volvió a trastocar los pronósticos oficiales. Si en el Ministerio de Hacienda preveían una mejora de la recaudación en términos reales ya para mayo, el abrupto salto del tipo de cambio durante marzo cambió todo.

Pese a una mejora de esos números, principalmente por los ingresos en Ganancias (corporativas) y de retenciones a las exportaciones, la recaudación mejoró un 50,4% internanual, lo que -en rigor- refleja una caída real de entre cuatro o cinco puntos (4,3% estimó el Iaraf; 5% dijo LCG), según las proyecciones de inflación.

Se trata de la onceava retracción consecutiva en términos reales, pero con un recorte en esa caída con relación a los primeros meses del año, explicó ayer Leandro Cuccioli, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). "El dato fue mejor al esperado", dijeron en LCG. Sin embargo, el IVA (consumo) y la seguridad social (empleo y salarios) se mantienen con un bajo dinamismo.

"El impacto de la devaluación del año pasado se sintió con fuerza en diciembre y en enero, sobre todo cuando vemos que en el primer trimestre [la recaudación] caía once puntos", recordó. "No sabemos ahora en cuánto estamos, porque no está el dato de inflación, pero serán entre cuatro o cinco puntos por debajo. Hemos entrado en una etapa de transición en el que ya no vemos a la economía cayendo mes tras mes", señaló Cuccioli, que agregó que ya hay algunos sectores que dejaron de caer y otros que se empezaron a recuperar. Entre estos últimos mencionó al campo, y al petróleo y la minería.

"¿Cuándo se cortará la caída en términos reales de la recaudación?", preguntó la nacion en la conferencia de prensa. Cuccioli no quiso arriesgar un mes, aunque afirmó que los actuales datos todavía no muestran el impacto total del cierre de las paritarias. "Esperaría una mejora de los salarios en términos reales, y una inflación en desaceleración por la mayor quietud del tipo de cambio", agregó el funcionario. "Marzo [la volatilidad del dólar] retrasó la recuperación que se venía dando", afirmó.

Según los datos que presentó la AFIP, la recaudación en marzo llegó a $444.250 millones, una variación interanual de 50,4%. En la composición, el mayor aporte vino de los impuestos, que sumaron $300.913 millones (+45,2%). El IVA neto (después de las devoluciones) recaudó $126.173 millones, un alza de 44,5%, más diez puntos menos que la inflación doce meses prevista. Se trata del gravámen más ligado al alicaído consumo masivo,

Los servicios digitales sumaron una recaudación de IVA de $340 millones. Vale aclarar que la AFIP repuso la doble imposición en este impuesto -el IVA aduanero- que había retirado en octubre pasado y que había generado alguna crítica en el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el último staff report presentado.

Pese a que el IVA suele ser el impuesto estrella, ese lugar lo ocupó el mes pasado Ganancias gracias al pago del saldo de la declaración jurada de las sociedades con ejercicio en diciembre. Engrosado por la elevada inflación, ese gravámen recaudó $129.056 millones, un alza interanual de 68,9%. Los ingresos por el revalúo fiscal sumaron, en tanto, $3500 millones extra.

El impuesto al cheque reflejó un alza en un año de 50,6% gracias a un día hábil más computado (la variación hubiera sido 43,3% si no se hubiera tenido en cuenta). Por créditos y débitos, se registraron ingresos por $28.704 millones.

Con relación a la seguridad social, hubo una mejora interanual de 32,2%, muy por debajo de la variación de los precios prevista. Fueron $90.691 millones. Por la reforma tributaria, dejaron de ingresar unos $3000 millones.

Por otro lado, el comercio exterior sumó $52.645 millones, una variación positiva de 168,7% en el año. La ampliación de las retenciones -y el efecto dólar- aportaron $17,482 millones, a los que se sumaron $1354millones en servicios. En total, fueron $18.836 millones.