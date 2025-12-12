Rebelión en Australia: Reddit quiere seguir estando disponible para los menores de 16 años

La compañía tecnológica Reddit presentó este viernes un recurso legal para revertir la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años en Australia, pocos días después de que entrara en vigor por ley.

El documento judicial cuestiona la validez general del veto y sostiene que Reddit debería quedar excluida de la lista de plataformas prohibidas por el gobierno, ya que no es una aplicación con restricción de edad y la nueva legislación, considerada histórica, “infringe la libertad implícita de comunicación política”.

Esta semana, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir a los niños y adolescentes el acceso a una serie de aplicaciones y sitios web populares, entre ellos Facebook, YouTube, Instagram y X.

Según la ley, 10 de las mayores plataformas, entre ellas TikTok, Instagram de Meta y YouTube de Alphabet, deben prohibir el acceso a los usuarios menores de edad o enfrentarse a una multa de hasta 49,5 millones de dólares australianos (US$33 millones). El Gobierno ha dicho que las plataformas tardarán algún tiempo en establecer los procesos necesarios para ello.

Reddit afirmó en un comunicado que coincide con la importancia de proteger a los jóvenes, pero que la normativa tiene el “efecto desafortunado de imponer procesos de verificación intrusivos y potencialmente inseguros tanto a adultos como a menores”.

El primer ministro australiano Anthony Albanese con un grupo de adolescentes en Canberra Lukas Coch� - AAP Image�

La empresa señaló que la legislación también podría aislar a los adolescentes de participar en “experiencias comunitarias adecuadas para su edad”, así como “crear un mosaico ilógico de plataformas incluidas y no incluidas”.

Reddit había asegurado previamente que cumpliría con la nueva reglamentación australiana, pero advirtió que es “jurídicamente errónea”.

El caso es independiente del presentado por un grupo de defensa de los derechos en internet a principios del mes pasado, que también pretende revocar la legislación por considerarla un ataque “injusto” a la libertad de expresión.

Mientras, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, arremetió el jueves contra los jóvenes que se exhiben en las redes sociales un día después de que entrara en vigor la prohibición, afirmando que la aplicación de la ley siempre iba a ser complicada, pero que, en última instancia, salvaría vidas.

Un día después de que la ley entrara en vigor con el apoyo bipartidista de los principales partidos políticos y el respaldo de cerca de tres cuartas partes de los padres australianos, las redes sociales del país se inundaron de comentarios de personas que afirmaban tener menos de 16 años, incluido uno en la cuenta de TikTok del primer ministro que decía: “Sigo aquí, esperen a que pueda votar”.

El mismo 10 de diciembre, cuando entró en vigor la ley que impide a los australianos menores de 16 años usar redes sociales, creció el uso de VPNs y los reportes de adolescentes que pudieron burlar los chequeos de edad Rick Rycroft� - AP�

“Algunos jóvenes que aún no han sido retirados de las redes sociales están enviando notificaciones alardeando de ello. Eso solo indica a las plataformas quiénes son, por lo que serán retirados”.

Gobiernos de todo el mundo han dicho que vigilarán la prohibición australiana mientras sopesan si hacer algo similar. El senador republicano estadounidense Josh Hawley respaldó la prohibición cuando entró en vigor, según informó el diario Nine, mientras que Francia, Dinamarca, Malasia y otros países han manifestado que planean emular el modelo australiano.

El regulador australiano de internet, el Comisionado de Seguridad Electrónica, pedirá a todas las plataformas afectadas que informen del número de cuentas de menores de 16 años en los días anteriores y posteriores a la entrada en vigor de la prohibición el miércoles, dijo la ministra de Comunicaciones, Anika Wells.

Albanese ha presentado la prohibición como una intervención para proteger a los jóvenes de los riesgos para la salud mental asociados a las redes sociales, como el acoso, los problemas de imagen corporal y los algoritmos adictivos.

Según el Gobierno, solo en TikTok se han desactivado unas 200.000 cuentas desde que entró en vigor la prohibición.

Meta reiteró su oposición a la ley, afirmando que a algunos expertos, defensores y grupos de padres les preocupa que esté llevando a los adolescentes a partes menos reguladas de internet y que haya “poco interés en su cumplimiento”.

“Esto dará lugar a una aplicación incoherente de la ley y, en última instancia, no hará que los jóvenes estén más seguros”, dijo un portavoz.

TikTok y Snap, propietaria de Snapchat, rechazaron hacer comentarios sobre la aplicación de la ley, mientras que YouTube, X, Twitch de Amazon, Reddit y Kick, de propiedad australiana, todas ellas afectadas por la prohibición, no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Reacciones a nivel mundial

La prohibición generó reacciones apasionadas entre comentaristas de todo el mundo, incluido el psicólogo estadounidense Jonathan Haidt, cuyo libro The Anxious Generation (La generación ansiosa) ocupó un lugar destacado en el debate australiano.

La prohibición es “la medida más significativa para proteger a los niños de los daños de las redes sociales”, escribió en las redes sociales.

El “Dr.” Phil McGraw, presentador de televisión estadounidense, dijo en una entrevista en el programa “On Balance with Leland Vittert” de NewsNation que la medida “ayudaría enormemente y les obligaría a relacionarse con el entorno, con los amigos, a salir al mundo real”.

Una semana antes, la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey dijo que la prohibición cambiaría la vida de toda una generación.

La agencia de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, advirtió en un comunicado que la prohibición podría animar a los niños a visitar partes menos reguladas de Internet y que no podría funcionar por sí sola.

“Las leyes que introducen restricciones de edad no son una alternativa a que las empresas mejoren el diseño de las plataformas y la moderación de contenidos”, decía el comunicado.

Albanese, durante una visita a una escuela en Canberra, afirmó que la prohibición conduciría a mejores resultados educativos y de comportamiento, ya que “se consigue una mejor interacción social cuando los estudiantes no están sujetos a mirar constantemente sus dispositivos”.

Las búsquedas en Australia de redes privadas virtuales (VPN), que pueden ocultar la ubicación de un usuario de Internet, alcanzaron su nivel más alto en unos 10 años durante la semana anterior a la entrada en vigor de la legislación, según datos públicos de Google.

Las diez plataformas mencionadas en la prohibición se opusieron a ella antes de decir que la cumplirían. Cuando la legislación entró en vigor, algunas plataformas no afectadas por la prohibición subieron a los primeros puestos de las listas de descargas de aplicaciones, lo que llevó al Gobierno australiano a afirmar que la lista de plataformas era “dinámica”.

Una aplicación, Lemon8, propiedad de ByteDance, matriz de TikTok, introdujo una edad mínima de 16 años. La aplicación para compartir fotos Yope declaró a Reuters que había experimentado un “crecimiento muy rápido” hasta alcanzar unos 100.000 usuarios australianos. Aproximadamente la mitad de sus usuarios tenían más de 16 años.

La empresa declaró a Reuters que había comunicado al regulador de Internet australiano que supervisa la prohibición que se consideraba un servicio de mensajería privada, no una red social.

Con información de AFP y Reuters