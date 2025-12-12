Facturaban US$20 millones por año y trabajaban en Silicon Valley, pero lo dejaron para crear una empresa en la Argentina

Los emprendedores son mentes rebeldes e inconformistas, incapaces de mantenerse inactivos o desocupados, aunque ya hayan logrado un patrimonio considerable y tengan, de alguna forma, la “vida resuelta”. “Papá, ¿vos ya no trabajás más?”. Estas fueron las palabras que un niño dirigió a su padre, desde la inocencia propia de su edad, y que se convirtieron en el puntapié que despertó en dos emprendedores veteranos la curiosidad por volver al ruedo.

Esteban Zecler está cerca de los 50 y fue uno de los fundadores de “TuRecibo.com“, la conocida plataforma que llevó los recibos de sueldo de los argentinos al ecosistema digital. Creada en 2011, la empresa llegó a facturar más de US$8 millones anualmente, se expandió a cinco países y contó con más de 1000 clientes, entre los que figuraban Mercado Libre, Pfizer, Despegar, Globant y Swiss Medical. En 2021, decidieron venderla al grupo Visma, empresa noruega valuada actualmente en más de US$21 millones, en una operación que fue la primera adquisición que hizo la compañía fuera de Europa.

“Las palabras de mi hijo fueron una puñalada y me hicieron pensar que no podía darle ese ejemplo, tenía que hacer algo con impacto y mostrarle que siempre hay que esforzarse, salir de la zona de confort, aunque no sea fácil, a pesar de que aparezcan las dudas e inseguridades”, recuerda Zecler.

La compañía Zetech fue la empresa con la que Zecler creó la plataforma que digitalizó los recibos de sueldo Selenios

Y en el camino de este giro en U apareció su actual socio, Julián Bender, con quien compartía un historial emprendedor y las ganas por volver a poner en marcha un proyecto. Bender había cofundado Sirena, una startup que integraba un CRM (Customer Relationship Management) a WhatsApp (un sistema que buscaba ayudar a los equipos de ventas de las empresas a gestionar la relación con sus clientes). La compañía alcanzó una facturación anual de US$20 millones y presencia en 20 países. Con el tiempo, decidieron vender la empresa a la tecnológica Zenvia, y llegó a cotizar en bolsa.

Bender se involucró en trabajos de consultoría y advisor, hasta que, en el último tiempo, empezó a resurgir en él esa curiosidad y energía inventiva propia de los emprendedores. “Hacía un podcast donde entrevistaba empresarios que estaban creando cosas grandes, llamado Aventureros, y pensaba constantemente que yo no estaba haciendo mi propia aventura", reflexiona.

El camino los unió en un programa de Latitud -una firma de capital de riesgo pre-seed y una comunidad de apoyo para emprendedores en América Latina-, para el que fueron los únicos dos argentinos seleccionados. El curso duraba un mes y medio y constaba de clases, charlas con otros emprendedores y un viaje final, en el que pasaban una semana en San Francisco, visitando los mejores fondos de inversión y empresas, tales como Open AI, Brex, entre otros. “Volvimos muy energizados, después de habernos sumergido muy fuertemente en todo ese ecosistema emprendedor, con ganas de hacer algo que realmente impacte en los demás”, recuerda Zecler.

Los emprendedores estuvieron este año en Silicon Valley, donde se inspiraron para trabajar en su futuro proyecto Michael Vi - Shutterstock

En cuatro meses llegó a cinco países

La idea del próximo emprendimiento no tardó en llegar. Con el apoyo inicial de Latitud, se decidieron a dar respuesta a un problema persistente que veían en las empresas: “Cuando Juli tuvo que hacer crecer su antigua startup y, en muy poco tiempo, pasar de 20 empleados a 150, se percató de lo difícil que es encontrar las personas adecuadas para una organización y la ventaja competitiva que implica para una empresa lograr esto y crecer rápido”, recuerda Zecler.

Por su parte, él coincidía con esta visión y explica que durante un tiempo trabajó en Recursos Humanos y “veía que el área que más impactaba en el negocio era la búsqueda de talento”. De hecho, según números de la startup, cerca del 90% de las tareas en estas áreas continúan siendo manuales, lo que retrasa la cobertura de vacantes y eleva los costos operativos.

En ese contexto, decidieron crear Selenios, una startup especializada en reclutamiento que, mediante agentes de IA, gestiona la búsqueda, la preselección, el contacto y hasta las entrevistas con candidatos a puestos de trabajo. Con este sistema, lograron bajar el tiempo de demora de contratación de entre 45 a 90 días, a entre cuatro y cinco días. Además, entre un 50 y 60% de las tareas repetitivas de papelerío son eliminadas y resueltas por la inteligencia artificial, ya que analiza una gran cantidad de aspirantes, procesa sus currículums para verificar si encajan o no con las búsquedas, hace entrevistas por teléfono con su agente de IA con los preseleccionados y envía el listado de los candidatos que mejor encajan con la descripción del puesto a los reclutadores. Estos ahorran tiempo, ya que solo entrevistan a un grupo ya evaluado y aportan analizando algo que la IA no puede: evaluando si la persona se identifica o no con la cultura organizacional.

La startup busca mejorar la contratación laboral, ahorrar tiempos y costos operativos drazen_zigic - Freepik

“A diferencia de los ATS tradicionales (los sistemas de gestión de candidatos que usan las empresas para automatizar), Selenios no solo digitaliza pasos, sino que toma decisiones en base a contexto y performance histórica, como un reclutador humano”, enfatizó Jonathan Muszkat, cofundador y CTO, que se sumó al poco tiempo como tercer socio de la compañía. “Nuestro objetivo es liberar a los equipos de HR para que se concentren en las personas, no en las tareas repetitivas”.

Muszkat trabajó durante 10 años desarrollando productos basados en IA en compañías de Silicon Valley. “Estuvo en empresas que generaron mucho dinero, la última levantó más de US$800 millones, pero no eran emprendimientos suyos y él tenía ganas de crear algo propio. Sabía que estaba poniendo todo en juego, porque iba a ganar menos, tendría más incertidumbre e iba a dejar una posición cómoda en una empresa. Pero decidió sumarse a la aventura y hoy es nuestro CTO”, detalla Zecler.

Próximos pasos

En agosto de este año cerraron una ronda pre-seed de US$1,2 millones, con inversores de distintos países como la mexicana Nazca, Fen Ventures de Chile, la brasileña Latitud, FJ Labs, Alina VC de la Argentina e inversores ángeles. Detallan que utilizarán los fondos para escalar su plataforma y expandirse en Latinoamérica.

Jonathan Muszkat, que venía de trabajar en empresas en Silicon Valley, se sumó como cofundador Selenios

Hoy, Selenios tiene presencia en cinco países y cuenta con más de 35 clientes, entre los que figuran empresas como Mendel -fintech mexicana-, Darwin, -empresa brasileña-, la compañía estadounidense Driver y Unusual, empresa española. Para trabajar en cada compañía, el modelo de IA puede entrenarse con las aptitudes y requerimientos que cada empresa precise. Además, permite personalizar ciertas variables, como el tono de voz del agente, el tipo de preguntas que se quieren hacer, etc.

Detallan que entre sus próximos pasos está el objetivo de fortalecer su presencia en México, país en el que ya tienen un cliente, pero quieren desembarcar con más fuerza y posicionarse como líderes. Al mismo tiempo, quieren que su hub de desarrollo permanezca en la Argentina, donde están convencidos que hay un gran talento.

Los tres comparten las mismas ambiciones y valores: “Nos obsesiona hacer algo muy grande, que tenga un impacto significativo en la gente”. Explican que “el trabajo forma parte de algo muy importante en la vida de las personas y queremos ser parte de eso. Siempre enamorados del problema y no de la solución”.