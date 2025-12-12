Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 12 de diciembre

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la semana pasada que la Argentina volverá al mercado de capitales con un bono a 2029 bajo ley Local, pero cuya suscripción y pago se harán en dólares. “Estamos volviendo con un bono a cuatro años a noviembre del 2029 con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo”, indicó el ministro.

La Secretaría de Finanzas anunció que realizará una nueva licitación de Bonar 2029N, un título en moneda estadounidense con vencimiento el 30 de noviembre de 2029, cupón del 6,5% anual, pagos de interés semestrales y amortización íntegra al vencimiento.