Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 12 de diciembre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1450 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1460,45 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1409,40Venta$1460,45
Dólar blue
Compra$1430,00Venta$1450,00
Dólar tarjeta
Venta$1898,59
Dólar CCL
Venta$1516,14
Dólar MEP
Venta$1478,08
Dólar mayorista
Venta$1439,00
Euro
Compra$1630,00Venta$1730,00
Cómo es el bono a 2029 que anunció el Gobierno
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la semana pasada que la Argentina volverá al mercado de capitales con un bono a 2029 bajo ley Local, pero cuya suscripción y pago se harán en dólares. “Estamos volviendo con un bono a cuatro años a noviembre del 2029 con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo”, indicó el ministro.
La Secretaría de Finanzas anunció que realizará una nueva licitación de Bonar 2029N, un título en moneda estadounidense con vencimiento el 30 de noviembre de 2029, cupón del 6,5% anual, pagos de interés semestrales y amortización íntegra al vencimiento.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1439
- Oficial: $1460,45
- Blue: $1450
- Tarjeta: $1898,59
- MEP: $1478,08
- CCL: $1516,14
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, jueves 11 de diciembre, a $1409,40 para la compra y a $1460,45 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1460 para la venta.
- 1
“Se van familias enteras”: dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo
- 2
El defensor de Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976
- 3
Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela
- 4
Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en diciembre