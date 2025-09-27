La secretaria General electa de Naciones Unidas Turismo dijo que “la Argentina tiene oportunidad de crecer”

Shaikha Nasser, es secretaria general electa de Naciones Unidas Turismo. Asumirá a fin de año para dar impulso al turismo global hasta 2029. Es la primera mujer en ser elegida para conducir ese organismo internacional. Llegó desde Arabia con ideas innovadoras para participar de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires.

En la FIT anticipó que los pueblos ganadores de Best Tourism Villages 2025 se conocerán entre el 15 y 16 de octubre, en una ceremonia que tendrá lugar en China. Durante una entrevista con LA NACION destacó que la Argentina tiene una importante oportunidad para explorar el turismo receptivo con viajeros de Asia. ¿Cuáles son los requisitos para atraer a millones de turistas? A continuación, los detalles.

Shaikha Nasser AI Nowais, secretaria general electa de Naciones Unidas Turismo

-¿Qué potencial ve en la Argentina?

-Una naturaleza diversa. Una naturaleza hermosa, hay cultura, hay nieve. Creo que tiene todo. Veo que hay mucho potencial para ayudarlos a crecer el número de visitas a la Argentina.

-¿Qué mercado cree que podría explorar la Argentina para atraer más turismo?

-Asia es un mercado para explorar. Están China e India áreas en las que podría venir mucha gente. Creo que es posible si está la infraestructura correcta con la conectividad. Pienso entender que van en las direcciones correctas entre los destinos para ayudar a más gente a visitar la Argentina.

Shibadong, China

-¿Qué estrategias debe desarrollar un país para fortalecer el turismo?

-El número uno es seguridad. La seguridad es muy importante. Un país seguro va a atraer los viajantes a venir a visitar. El número dos es la cultura. Es muy importante. Y el más importante es la gente.

-¿Qué beneficios trajo la iniciativa Best Tourism Villages de Naciones Unidas turismo en las comunidades rurales?

Best Tourism Villages es una iniciativa global para destacar los pueblos -de hasta 15.000 habitantes- que preservan las culturas y las tradiciones. Se celebra y se protege la biodiversidad. Y se generan oportunidades. Desde su comienzo, en 2021, cuando se creó para reducir desigualdades regionales en ingresos y desarrollo, resultó en beneficio de mayor cantidad de visitantes, a estas villas destacadas, en todo el mundo.

Guanyang, China

-¿Hay registros de cambios en el flujo del turismo hacia los pueblos galardonados? (N. de la R.: en la Argentina son Caspalá (Jujuy) La Carolina (San Luis) Trevelin (Chubut) Gaiman (Chubut) Caviahue – Comahue (Neuquén) y Villa Tulumba (Córdoba).

Trevelin ha logrado extender su temporada con la floración de los tulipanes en octubre y noviembre Gentileza Turismo Trevelin

-Les pregunté ayer y les dijeron que año a año que han visto un crecimiento en número de turistas en esos pueblos en la Argentina. Lo que impacta en las comunidades y en las personas que vivan en esos pueblos, porque crea empleos. Nota de redacción: este año la Argentina postuló ocho pueblos para ser distinguidos como BTV: Maimará, en Jujuy; San Javier y Yacanto, Córdoba; Villa Elisa, Entre Ríos; Seclantás, en Salta; Saldungaray en Buenos Aires; Famatina en La Rioja; Uspallata en Mendoza y Colonia Carlos Pellegrini en Corrientes.

El tren recorrerá inicialmente desde Volcán hasta Maimará

-¿Por qué cree que el turismo aún no está en el tope de la agenda global?

-Es algo que aún no se está discutido en las agendas globales. Creo que es muy importante saber cuánto contribuye a la economía. El turismo hoy contribuye a cerca del 10% del GDP del mundo. Y crea alrededor de 357 millones de trabajos. Por eso que es muy importante poner en valor su peso en la generación de empleos.

-¿Cuál es la herramienta que aún no existe para fortalecer el turismo?

-Creo que tenemos todo, pero tenemos que usar las cosas de la manera correcta. Tenemos tecnología, tenemos gente, son dos cosas muy importantes en el turismo. Porque el turismo es muy importante en el capital humano, pero es muy importante para el capital humano saber cómo usar la tecnología de una manera que sirva los viajantes y los trabajadores estrategias deber desarrollar para desarrollar el turismo en una manera sustentable

-¿Que aporte diferencial traerá la primera mujer electa en la ONU turismo?

-Espero que, al final de mi mandato, en cuatro años, asegurarme de haber sido capaz de generar un impacto en la comunidad, en la economía y en el ambiente. Tengo cinco prioridades: Sostenibilidad, Inversión, Desarrollo de Capacidades y educación, transformación digital y gobernanza corporativa. Más transparencia.