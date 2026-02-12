La UIA se reúne con Caputo en medio de un uso de la capacidad instalada de la industria en mínimos

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, se reunirá este viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, con una agenda centrada en medidas para reactivar la actividad fabril en medio de una caída de la producción y el empleo. El encuentro será a las 11 en el Palacio de Hacienda y no se prevé, en principio, la participación de otros representantes empresarios. Tampoco está confirmada por el momento la presencia del secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne.

La reunión se produce luego de que el Indec informara este jueves que en diciembre la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8%, por debajo del 56,7% de igual mes de 2024. Se trata del peor diciembre desde que comenzó la serie en 2016 e incluso quedó por debajo del nivel de diciembre de 2020 (58,4%), en plena salida de la pandemia. Para encontrar un registro más bajo hay que remontarse a marzo de 2024 (53,2%), uno de los momentos más críticos del ajuste inicial de la gestión Milei.

El mapa sectorial muestra una fuerte heterogeneidad, pero con varios rubros en niveles muy bajos: la industria automotriz operó al 31,2% de su capacidad; productos de caucho y plástico, al 33,4%; textiles, al 35,2%; y metalmecánica (excepto automotores), al 38,9%. Todos se ubicaron claramente por debajo del promedio general, reflejando un escenario de plantas con alto nivel de ociosidad.

El presidente de la UIA, Martin Rappallini Soledad Aznarez

En ese contexto, Rappallini insistirá ante Caputo en tres ejes: el nivel de actividad industrial —todavía por debajo de cuando asumió Javier Milei—, la necesidad de reducir la presión fiscal en Nación, provincias y municipios y la competencia que consideran “desleal” frente a importaciones.

Entre las propuestas concretas figura un alivio para sectores golpeados por la apertura comercial, como textil, calzado y metalmecánica. “Se podrían tomar los aportes patronales a cuenta del IVA”, explicaron en la entidad.

El planteo de la realidad sectorial va en línea con la carta pública del presidente de Techint, Paolo Rocca, tras perder una licitación de tubos para un gasoducto frente a la firma india Welspun.

La discusión se da con números en rojo. Según el Centro de Estudios UIA (CEU), en diciembre la producción industrial cayó 3,9% interanual y se mantuvo estable frente a noviembre (-0,1%). El año cerró con un alza de 1,6%, pero el nivel de actividad quedó 9,6% por debajo de 2022. En empleo, en octubre se perdieron 6718 puestos respecto de septiembre y desde el pico de agosto de 2023 la baja acumulada es de 60.224 trabajadores.

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de la Secretaría de Trabajo muestran un deterioro más amplio: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se destruyeron 192.000 puestos de asalariados privados y 79.600 del sector público. La construcción lidera la caída (-69.596 empleos, -15%), seguida por otros servicios a empresas (-19.890, -9,7%). En la industria, textiles, confecciones, cuero y calzado perdieron 19.452 puestos (-16,1%); metalmecánica, 16.099 (-6,8%); y otras manufacturas, 11.009 (-9,6%).

El caso textil es paradigmático: mientras el precio de la ropa acumuló una baja superior al 30% en términos reales desde el inicio de la actual gestión, el sector figura entre los más afectados en empleo formal. Para la UIA, la discusión no puede reducirse a “industria cara” versus “importaciones baratas”.

“Cuando vos ves en mercados totalmente informales, como La Salada o la calle Avellaneda, los precios de productos que se fabrican en la Argentina son casi los mismos que en China. No está bien que eso funcione así, pero es el absurdo que muestra que el problema es básicamente la acumulación de distorsiones en una cadena muy sofisticada”, sostuvo Rappallini esta semana.

Y agregó: “El gran desafío que tiene la industria es darle a la ciudadanía precios internacionales y calidad, y que las empresas argentinas sean parte de esta nueva etapa”.

En su última Junta Directiva, la UIA también puso el foco en la reforma laboral, que obtuvo media sanción en el Senado en la madrugada del jueves. Considera que reducir la litigiosidad y dar mayor previsibilidad normativa es condición para crear empleo formal tras más de una década sin crecimiento sostenido.

El mensaje que llevará a Economía combina así pedidos de alivio impositivo, continuidad en la baja de tasas y reglas claras en comercio exterior. La advertencia es que, sin un esquema que “nivele la cancha”, la industria podría seguir perdiendo empleo y capacidad productiva en los sectores más expuestos a la competencia externa.