Martín Rappallini: “Abril tuvo una mejora leve, en línea con marzo”

CÓRDOBA.- El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, está en Córdoba, como parte de sus recorridos y reuniones por el interior del país. En contacto con LA NACION señaló que los números -aún informales- que barajan sobre actividad en abril, “están en línea con marzo. Una mejora leve, después de un enero flojo y un febrero bastante flojo”.

Además de compartir un encuentro con los directivos de la Unión Industrial de Córdoba, encabezada por Luis Macario, y un café con parte de los diputados nacionales libertarios, encabezados por Gabriel Bornoroni, a quienes les planteó las “preocupaciones” del sector, esta noche se reunirá con el gobernador Martín Llaryora y con el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso.

“Hay mucha preocupación por la actividad y el consumo, ese es el punto uno -dijo-. El tema de competitividad quedó más relegado, incluso detrás del empleo. Lo que pasa en Córdoba es lo que está pasando a nivel nacional; se está viendo que la reactivación es muy lenta en sectores como el consumo, textil, calzados, construcción e incluso algunos rubros masivos como bebidas, que está 25% abajo de 2022”.

Según datos del Indec, en su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM), hubo una mejora de 3,1% en enero versus diciembre, mientras que en febrero cayó 4% respecto del mes previo. Si se toma el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 1,9% interanual en enero (0,4% mensual), pero bajó 2,1% interanual en febrero (2,6% mensual).

En el caso de Córdoba, el “Pulso Productivo” del primer trimestre del año elaborado por la UIC sobre 369 empresas de distintos tamaños y sectores, revela que 44% registró retrocesos en su nivel de actividad, 16% creció y 40% se mantuvo estable. También el 46% reportó caídas tanto en la comparación trimestral como interanual. El estudio producido por Josefina Schapira, de la consultora Perspectivas Sociales, apuntó que ya no hay un deterioro puntual sino que existe “un cambio en la lógica de funcionamiento”.

Rappallini sostuvo que, en la industria, la dinámica de la actividad “siempre es en tres velocidades -las empresas que crecen, las que se mantienen y las que caen-. Pero ahora esa diferencia se profundizó, las brechas se ampliaron. Eso sumado a la apertura que hace que bajen los precios determina que las compañías venden menos cantidad a menor precio”.

Respecto del diálogo con el Gobierno nacional, el dirigente definió que es “permanente” con el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, con intercambios semanales, mientras que con el ministro Luis Caputo hay reuniones cada dos o tres meses. “Vamos siguiendo los temas, la agenda que tenemos es muy grande, muy amplia, desde la competencia desleal al financiamiento pasando también por la reglamentación de las leyes”.

Indicó que uno de los ejes es el de generar medidas para mejorar la situación de las Pymes, para que puedan acceder a financiamiento a menores costos y mayores plazos. “Se han tomado decisiones para bajar las tasas, como las que hubo respecto de los encajes bancarios”, agregó. "Seguimos trabajando, hay otras alternativas que estamos explorando”, estimó.

Rappallini también reconoció que el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a promover inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas en la Argentina, salió con montos base requeridos para acceder a los beneficios fiscales que son “altos” para las Pymes. “Es así, pero fue así cómo se sancionó”, indicó a este diario.