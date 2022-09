La UIA se reunirá con Matías Tombolini por los problemas que sigue teniendo la industria para importar insumos

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, dijo que mañana se reunirán a almorzar en la sede de la entidad con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, porque los industriales siguen “muy apretados” en materia de importación de insumos y no quieren que se pare ninguna fábrica.

“El espíritu es sentarnos a dialogar, al igual que lo hicimos en enero pasado con los funcionarios de Energía en una mesa de trabajo que funcionó. Ha habido algunos problemas menores, pero, en general, la energía no faltó, lo que demuestra que, si se quiere, se puede”, afirmó Funes de Rioja en una conferencia de prensa en la UIA.

Con respecto a la importación de insumos, Funes de Rioja dijo que es un tema que los sigue preocupando. “Queremos mostrar donde tenemos problemas. Hablamos de insumos para la producción, repuestos para maquinaria y maquinaria para reinversión de capital. Entendemos las limitaciones producto de la emergencia, pero pedimos que se nos tenga en cuenta para no parar procesos productivos. No es una advertencia, ni una amenaza, ni cuestión de pelearnos, sino plantear los problemas y buscar soluciones”, agregó.

Las alarmas en la entidad empresaria se encendieron el 27 de junio pasado cuando el Banco Central (BCRA) restringió aún más los cupos disponibles para las empresas que solicitan el acceso al mercado cambiario para el pago de importaciones. A través de la Comunicación A 7532, se incluyó a todas las firmas con licencias no automáticas dentro de esas limitaciones, exceptuando a las pymes que no superaran el 15% de sus importaciones en 2021.

En ese entonces, Funes de Rioja afirmó que no se debía ni se podía parar la producción porque, si se paraba el proceso productivo, la reactivación no se iba a dar. “La Argentina no se puede dar el lujo de parar el proceso productivo porque el contexto marca que la industria estaba tratando de armar un camino. En el tema de los insumos, que hacen faltan en todas las industrias, el escenario no es sencillo, pero no vamos a dejar todas las gestiones para pedir que sigamos por este camino”, había dicho.

Con posterioridad a la Comunicación A 7532, el BCRA dispuso mejoras en las condiciones de acceso al mercado de cambio destinadas a la importación de bienes y servicios asociados con el sector productivo y luego habilitó el acceso al mercado de cambio para el pago de importaciones de los insumos, siempre que hubieran salido de puerto de origen antes del 27 de junio, pero las complicaciones parecen continuar.

Si bien no quiso referirse en particular a sectores e insumos que presentarían complicaciones, Funes de Rioja habló de silos de arena, equipos y válvulas para Vaca Muerta que están en un “listado de insumos apremiantes” porque no hay divisas o hay demoras en tanto que, en la industria de la fruticultura, apuntó a problemas con fertilizantes y herbicidas.

El tema de los insumos también habría impactado en el nivel de actividad, según informó el economista jefe de la UIA, Diego Coatz, que habló de una desaceleración, aunque suave. “Este invierno hubo gas, pero la contracara fue la pérdida de dólares, que complicó la importación de insumos”, explicó.

Petróleo y gas

En la conferencia de prensa también estuvo el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, y Luis Betnaza, vicepresidente Desarrollo Industrial de la UIA y director del grupo Techint, que se refirieron a la potencialidad de la formación de shale Vaca Muerta.

“El desarrollo de Vaca Muerta implica miles de millones de dólares, una magnitud fuera de escala para la Argentina y eso va a requerir reglas de juego claras para el ingreso y egreso de capitales y un régimen impositivo de estabilidad para que, el que invierte, sepa qué riesgos toma. Con tanto volumen de inversiones lo que no podemos es sumar riesgos a nivel país. Hay que minimizar el impacto por externalidades no ligadas al negocio”, detalló Betnaza.

Por su parte, Gutiérrez dijo que la ley 27.007 da certezas a 35 años de que en las provincias no pueden aumentar impuestos y que sacaron nuevos instrumentos como una ley que desgrava inversiones que tienen como destino a Vaca Muerta.

“Lo que estamos planteando es acelerar el desarrollo. El proyecto de YPF-Petronas tiene como destino a la exportación exclusivamente y va a generar fortaleza macroeconómica. Hay que trabajar en la generación y transformación de riquezas y blindar a algunas actividades para sacar el país adelante”, cerró.