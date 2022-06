Miguel Pesce: la explicación de las medidas del Banco Central por el “problema” de los dólares

“El problema que estamos teniendo en la balanza cambiaria es el nivel de las importaciones, que es alto, especialmente por los precios de la energía”, dijo Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central, al explicar las nuevas restricciones al acceso a divisas en el mercado de cambios.

“La decisión del BCRA es de extender la exigencia de financiamiento de las importaciones de aquellos productos que tienen licencia automática a los que tienen licencia no automática”, sostuvo el funcionario esta mañana en diálogo con Radio 10, en referencia a las medidas plasmadas en la Comunicación A 7532, publicada hoy.

La fachada del Banco Central de la República Argentina.

Según se estableció, todas las firmas que deban importar productos o insumos del exterior deberán buscar financiamiento para poder completar la operación cuando los montos requeridos superen el 105% del total importado en 2021 (o el 170% de lo importado en 2020). Esta medida alcanzaba al 75% de las empresas, pero ahora se sumará el 25% restante.

“También ampliamos la lista de bienes de producción que deben financiarse a 180 días y los de bienes suntuarios, que tienen que financiarse a 365 días”, sostuvo Pesce.

El presidente del BCRA justificó las medidas adoptadas como consecuencia de la “coyuntura” vinculada con la suba en los precios de la energía y la necesidad de importación que enfrenta la Argentina, especialmente en los meses de menores temperaturas. “Han subido marcadamente (los precios) en las estadísticas de nuestra balanza de pagos. Hubo un 80% de incremento en el costo de importación, y en términos absolutos las importaciones se han incrementado un 205% en los primeros cinco meses del año”, dijo Pesce.

En ese punto, detalló que en junio ese rubro se llevará US$2000 millones por sobre un total de importaciones de US$8000 millones. “Eso está trayendo dificultades en nuestra balanza cambiaria y la posibilidad de acumular reservas. Lo que estamos pidiendo no es que se restrinjan las cantidades, sino que las empresas busquen financiamiento para el incremento de las importaciones que necesitan este año”, planteó.

Según Pesce, esta política de requerir a los importadores el financiamiento para sus operaciones ha “tenido éxito”. “Se ha incrementado (el financiamiento) en US$2200 millones y creemos que es el camino apropiado para buscarle solución a la coyuntura que tenemos”, dijo el funcionario.

Si bien los detalles se conocieron hoy, el Gobierno trabajaba hace un tiempo en un endurecimiento del cepo y el acceso a divisas, en un contexto de escasas reservas. En lo que va del mes, el BCRA lleva vendidos más de US$600 millones de sus reservas -el peor junio de los últimos cuatro años-, en un período habitualmente propicio para la acumulación de divisas por la venta de la cosecha agrícola.

Es un punto que inquieta al mercado y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien en reiteradas ocasiones advirtió al BCRA, la AFIP y al ministerio de Economía por el “festival de importaciones” y el “saqueo a las reservas” del Banco Central.

El propio Pesce reconoció contactos con la vicepresidenta y dijo que “es muy respetuosa del rol que tiene cada uno y trata de no interferir en la gestión de gobierno”. “No es habitual, pero a veces me ha hecho consultas, sobre cuestiones relacionadas al Banco Central. Obviamente me pregunta mi opinión y me da la de ella”, comentó.

Por último, Pesce también defendió la política del Banco Central en el mercado de capitales y sus intervenciones de compra de bonos del Tesoro para sostener sus precios, y aseguró que continuará en el futuro.

“El BCRA viene interviniendo sobre la curva de pesos, lo hemos hecho sobre los bonos a tasa fija y lo estamos haciendo con instrumentos con tasa variable. Es una función de todos los bancos centrales del mundo defender la curva de tasas de interés y la curva de precios de los bonos públicos”, dijo Pesce, cuya agenda hoy incluye una reunión con los directivos de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión.