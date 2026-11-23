El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguraba hace apenas seis meses que en 2027 los argentinos iban a sentir un crecimiento “feroz” y que los mercados darían por descontado un triunfo de Javier Milei en primera vuelta. “Por primera vez la economía se va a llevar puesta a la política”, dijo en mayo. En abril ya había comparado el año electoral con “un paseo por el parque”.

En el equipo económico ahora reconocen que el crecimiento fue menor al esperado. Para los principales analistas locales e internacionales, los bolsillos más flacos y la mayor volatilidad financiera complican el repunte de la actividad. Si esa mejora tarda, las dudas electorales pueden presionar el dólar y demorar una baja de tasas que abarataría el crédito.

“La volatilidad financiera, sumada a la incertidumbre electoral, trae malos augurios para la recuperación de la actividad”, advirtió Econviews, la consultora que dirige Miguel Kiguel, en un editorial titulado “Se terminó la tregua”.

El Indec publicará este martes su Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre. El equipo de research del Banco Galicia calculó que el indicador tendría que haber subido 8,6% frente a agosto, sin estacionalidad, para que el tercer trimestre igualara al segundo. Si el dato del PBI que se conocerá el 16 de diciembre confirma otra baja tras la caída de 0,6% del segundo trimestre, serán dos trimestres consecutivos de contracción, lo que se conoce como recesión técnica.

Cayó del 41% al 21% la proporción de inversores que espera una mejora de los activos argentinos en los próximos seis meses. En paralelo, quienes mantienen una visión neutral aumentaron del 25% al 42%, según una encuesta de Bank of America.

En paralelo, el riesgo país traspasó los 1000 puntos y la brecha cambiaria superó el 10%. Son valores que no se veían desde las elecciones legislativas de 2025, cuando el oficialismo sufrió un revés en la provincia de Buenos Aires y que daría vuelta en octubre después de un anuncio de salvataje del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent.

La encuesta regional de noviembre de Bank of America (Bofa) reunió a 33 profesionales de grandes fondos de inversión. El 21% espera que los activos argentinos suban en los próximos seis meses, frente al 41% de octubre. Las respuestas neutrales pasaron del 25% al 42%.

“Nos tendremos que acostumbrar a meses (muchos, lamentablemente) de mucha incertidumbre y volatilidad. Incertidumbre que, también lamentablemente, incidirá en las variables “reales” (actividad, empleo). Así repetimos algo que venimos mencionando hace bastante: no vemos que el panorama cambie de acá a las elecciones nacionales del año que viene, y los riesgos a la baja siempre resultan bastante más generosos que los riesgos al alza (que la coyuntura mejore)”, sintetizó LCG en su último panorama.

“Nuestra opinión es que el Gobierno no cuenta con muchas herramientas para reactivar la economía en lo que resta del actual mandato”, planteó 1816. La consultora, una de las más leídas de la city, cree que la tasa de interés estará más al servicio de contener el dólar que de estimular el crédito y que el mercado puede llegar a las elecciones sin despejar la incertidumbre sobre el resultado. Entre las medidas puntuales que ve disponibles, menciona reforzar el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para impulsar los préstamos al sector privado.

El banco británico proyecta que la economía argentina crecerá apenas 1% en 2026 y 1,2% en 2027, antes de acelerar al 3% en 2028. También prevé que la inflación cierre el próximo año en 25%.

Si crece la demanda de dólares, bajar las tasas puede reducir el incentivo a mantener los ahorros en pesos. Sostenerlas puede aliviar esa presión y mantener caros los adelantos bancarios que las pymes usan para pagar a sus proveedores y las cuotas con las que se financian las familias. Cuanto más le cuesta a una empresa financiar una ampliación, más necesita vender para recuperar la inversión. Si los pedidos son escasos y el crédito sigue caro, puede postergar la compra de equipos o el inicio de una obra.

Lo que queda después de pagar las cuentas

Barclays calculó que el salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado está 4% por debajo del primer semestre de 2023, una vez descontada la inflación. Cuando el banco resta gastos fijos como servicios públicos, educación y salud, el poder de compra de lo que queda es 7% menor que en aquel semestre. En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por ejemplo, una canasta típica de servicios públicos pasó de representar el 6% del salario formal promedio al 15%.

En la encuesta online de la Universidad de San Andrés, el 38% dijo que los ingresos de su hogar no cubrían sus gastos. Del 4 al 12 de noviembre se consultó a 1003 personas de 18 años o más con acceso a internet en ocho regiones del país, con cuotas por edad y nivel socioeconómico y ponderación por el voto de octubre de 2025.

El empuje exportador convive con la debilidad del mercado interno. Las exportaciones de bienes sumaron un récord US$10.061 millones en octubre y crecieron 5,6% interanual en volumen, según el Indec.

El 24,1% de las industrias relevadas por el organismo estadístico prevé producir menos entre noviembre y enero y el 12,8% espera producir más. La mayoría de las grandes constructoras espera un último trimestre estable, tanto en obra pública como privada. Fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) consultadas por LA NACION prevén una caída fabril de 2,5% en 2026 y un 2027 que “con suerte” quedará empatado si las tensiones financieras no se amplifican.

En la encuesta online de la Universidad de San Andrés, el 38% dijo que los ingresos de su hogar no cubrían sus gastos. Del 4 al 12 de noviembre se consultó a 1003 personas de 18 años o más con acceso a internet en ocho regiones del país, con cuotas por edad y nivel socioeconómico y ponderación por el voto de octubre de 2025.

Caputo apuesta a las inversiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En Radio Mitre, estimó la semana pasada desembolsos por unos US$15.000 millones en 2027, frente a US$8000 millones este año. “Las inversiones grandes no se van a frenar”, dijo.

Barclays calculó que, si los salarios reales subieran 4% en los próximos doce meses y los sectores de crecimiento más estable mantuvieran el ritmo del último año, la actividad fuera de los sectores primarios como agro, energía y minería apenas avanzaría 1,5%.

En agosto, el empleo asalariado privado registrado cayó por decimoquinto mes consecutivo, según la Secretaría de Trabajo. En la última encuesta de la Universidad de San Andrés, la falta de trabajo (41%) y los bajos salarios (36%) encabezaron las preocupaciones. La inflación, primera en noviembre de 2023, quedó séptima. Para Barclays, a medida que cede la inflación, el empleo y los ingresos ganan peso en la decisión electoral. “Esperamos que la economía siga débil hasta las elecciones, con un repunte apenas modesto, insuficiente para modificar sustancialmente las perspectivas de reelección de Milei”.