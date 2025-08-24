La volatilidad inédita de las tasas tensiona al mercado

La suba de encajes del BCRA (la tercera en un mes) y, sobre todo, el cambio de cómputo de los encajes bancarios, de mensuales a diarios, agregaron muchísima volatilidad al mercado de pesos. Ante bancos más propensos a achicar balances, se registraron excesos y vacíos de liquidez, que movieron la tasa de caución entre 0% y 150%, una volatilidad inédita. La falta de horizonte de la tasa de fondeo le agregó aún más debilidad a la deuda en pesos.

Deuda en pesos bajo presión

La deuda en pesos sigue golpeada por los renovados ajustes monetarios (todos sorpresivos) y la volatilidad extrema que sigue mostrando las tasas overnight (tanto la caución como la interbancaria). Las LECAP a septiembre rendían 63% y 64,6% TEA (4,16% y 4,24% TEM) al jueves. Precisamente ese día se notó un movimiento inusual en la letra de noviembre (subió 1,1% mientras las restantes cerraron casi neutras), que indicaría quantitative easing del BCRA para ponerle un piso a la caída.

Dólar encuentra piso en $1.300 a pesar de súper tasa

A pesar del recrudecimiento de una política monetaria más astringente, el dólar spot subió 1,2% en la semana, al jueves, hasta $1315, dejando la sensación de que la tasa alta tiene rendimientos decrecientes. A modo de ilustración, el último día de las LEFI (8/7) el spot estaba en $1256, en tándem con una tasa de política monetaria de 29% TNA. Para proveerle credibilidad al techo de la banda hasta la elección, el gobierno, además de subir tasas, estaría interviniendo en los contratos de futuros de dólar de 2026.

La actividad se resiente

La actividad económica cayó 0,7% mensual en junio y ya se ubica 1,3% por debajo de febrero 2025 (pico de la era Milei). Lo relevante de este dato es que la caída de la actividad se inició antes de las modificaciones al esquema monetario, que dispararon las tasas de interés a niveles récord. A modo de referencia, la tasa de adelantos en cuenta corriente para empresas saltó a 86% (promedio de 5 días) desde 36% antes de la eliminación de las LEFI (8/7). Con semejante política monetaria restrictiva, cabe pensar que la actividad seguirá contrayéndose al menos hasta octubre.

El autor es economista jefe de PPI