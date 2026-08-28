Lanzan 13 Cedears nuevos de empresas internacionales que se podrán operar desde septiembre

La Cámara Nacional de Valores (CNV) aprobó 13 nuevos Cedears (Certificados de Depósito Argentinos), instrumentos que permiten invertir en acciones internacionales desde el mercado local. De esa forma, se suman nuevos activos al catálogo disponible para que los ahorristas puedan incorporar a sus carteras.

Según detallaron fuentes de Banco Comafi, la entidad emisora de estos activos, el lanzamiento oficial al mercado de estos Cedears será el miércoles 2 de septiembre. La nueva oferta está compuesta por acciones de empresas líderes vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial, la demanda energética, el real estate, la salud y las finanzas. Si bien había circulado la versión de que también se sumarían cinco Cedears de ETF (Exchange Traded Funds) que replican mercados internacionales y materias primas, desde la institución financiera indicaron que aún no recibieron la autorización.

Los nuevos Cedears se podrán operar a partir del 2 de septiembre Magnific

Por su parte, desde Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) remarcaron que estos nuevos activos “buscan ampliar el universo actual para que los inversores puedan diversificar sus carteras”, dado que ofrecen exposición a compañías internacionales y distintas alternativas por sector.

En la misma línea, desde Balanz evaluaron que las incorporaciones “ampliarán las posibilidades para construir una cartera global”. A su vez, destacaron que este tipo de inversión facilita el acceso a activos internacionales mediante la compra de fracciones de acciones en pesos, además de permitir generar una renta constante en dólares a través del cobro periódico de dividendos de empresas globales.

Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL, hizo hincapié en la incorporación de SK Hynix, la empresa que lidera la producción de memorias de alto ancho de banda (HBM). “En pleno auge global por la infraestructura de cómputo, la llegada de la gigante surcoreana permite incorporar un pilar de la cadena de suministros tecnológica”, afirmó.

La semana que viene sale el Cedear de SK Hynix

A continuación, el listado completo de los nuevos Cedears que se lanzaron y sus ratios de conversión, que determinan cuántos certificados equivalen a un activo:

KLA Corporation (34:1): líder global en la fabricación de equipos de inspección, control de procesos y análisis para la industria de semiconductores. Diseña tecnología para detectar defectos de fabricación y asegurar el rendimiento en los procesadores más avanzados del mundo.

(34:1): líder global en la fabricación de equipos de inspección, control de procesos y análisis para la industria de semiconductores. Diseña tecnología para detectar defectos de fabricación y asegurar el rendimiento en los procesadores más avanzados del mundo. SK Hynix (25:1): compañía surcoreana posicionada como uno de los mayores productores mundiales de memorias, con un rol clave en la cadena de suministros tecnológica global.

(25:1): compañía surcoreana posicionada como uno de los mayores productores mundiales de memorias, con un rol clave en la cadena de suministros tecnológica global. Dell Technologies (74:1): empresa global de infraestructura informática especializada en el diseño y suministro de servidores de alto rendimiento, sistemas de almacenamiento masivo y soluciones corporativas para la transformación digital.

(74:1): empresa global de infraestructura informática especializada en el diseño y suministro de servidores de alto rendimiento, sistemas de almacenamiento masivo y soluciones corporativas para la transformación digital. Western Digital (92:1): compañía tecnológica enfocada en el desarrollo y fabricación de soluciones de almacenamiento de datos mediante discos rígidos (HDD) y memorias flash (SSD).

(92:1): compañía tecnológica enfocada en el desarrollo y fabricación de soluciones de almacenamiento de datos mediante discos rígidos (HDD) y memorias flash (SSD). GE Vernova (180:1): compañía nacida del negocio energético de General Electric, especializada en infraestructura para la generación de energía eléctrica, redes de transmisión y transición energética.

(180:1): compañía nacida del negocio energético de General Electric, especializada en infraestructura para la generación de energía eléctrica, redes de transmisión y transición energética. Talen Energy (63:1): empresa estadounidense de generación de energía nuclear y gas natural que ganó protagonismo tras cerrar acuerdos para abastecer a centros de datos de inteligencia artificial.

Morgan Stanley es uno de los bancos de inversión y gestores de patrimonio más importantes del mundo Shutterstock - Archivo