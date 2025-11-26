Lanzan el primer fideicomiso minero del país para financiar una planta de cobre en Jujuy

En el sector minero hay varios proyectos en carpeta que están próximos a acelerar su nivel de desarrollo. Pero, al tratarse de una industria intensiva en capital, necesitarán salir a buscar financiamiento. En ese contexto, dentro de 15 días se emitirá el primer fideicomiso minero, diseñado para financiar una planta de procesamiento de cobre en Jujuy, con el objetivo de recaudar US$10 millones.

El fideicomiso financiero individual, llamado “Desarrollo Minero Martín Bronce” y estructurado por Cohen Aliados Financieros, marca un hito en el mercado de capitales local: es el primero creado específicamente para canalizar capital privado hacia un proyecto minero de producción real en la Argentina, explicaron desde la compañía.

El instrumento apunta a financiar la industrialización, producción y exploración del proyecto de cobre Martín Bronce, operado por la empresa MOM Mining, ubicado en Palma Sola, Jujuy. La operación permitirá acelerar la producción de cemento de cobre, un método que posibilita obtener cobre metálico —clave para la transición energética global— a partir de soluciones minerales.

El fideicomiso ofrece dos alternativas de inversión, con diferentes perfiles de plazo y retorno, según se trate de una tasa fija o variable. “En una opción se ingresa como socio con participación en las ventas, mientras que en la otra se accede como accionista”, explicó Matías Salcedo, responsable de Financiamiento en Cohen.

El cobre es considerado un mineral estratégico para la transición energética global y la electrificación del consumo Nicolás Carvalho Ochoa

Por un lado, se busca colocar hasta US$4 millones en un fideicomiso de Valores de Deuda Fiduciaria (VDFA), que propone un rendimiento anual del 7% en dólares, con un plazo de 23 meses, pagos mensuales y un período de gracia de 6 meses. El repago se realizará con el 40% del valor de las exportaciones de cobre, aunque, si la construcción de la planta sufre demoras, el fideicomiso cuenta con una garantía de capital e intereses en bonos del Tesoro de Estados Unidos (T-Bills). Además, prevé un plus de participación vinculado al aumento del precio del cobre, con una referencia inicial de US$10.000 por tonelada.

La otra estructura dentro del fideicomiso, que apunta a captar US$6 millones, corresponde a los certificados de participación (CP), que ofrecen una participación directa en los resultados del proyecto. Tienen un plazo de 37 meses y una remuneración equivalente al 15% de las ventas brutas de cobre, pagadera de forma semestral.

Este instrumento refleja la función más potente del mercado de capitales: vincular la inversión privada con un proyecto productivo concreto, para contribuir de manera decisiva al crecimiento de una industria con fuerte proyección para la economía argentina y para la generación de divisas.

“La minería del cobre es un eje clave para la transición energética global, y este vehículo ofrece una vía transparente y regulada para que los inversores se sumen a ese proceso”, señaló Salcedo.

“Hemos transformado el ahorro inmovilizado en una participación directa en la producción real, para responder a una demanda de instrumentos de inversión que hasta ahora no existían en el mercado”, agregó.

La estructuración del fideicomiso respondió a una necesidad puntual de la empresa minera. El diseño puso el foco en la trazabilidad de los fondos y en la gobernanza del proyecto, garantizando un esquema seguro y transparente para todos los participantes.

“Para una compañía minera como la nuestra, contar con un instrumento fiduciario específico y estructurado por un actor de referencia como Cohen es un paso fundamental para ordenar, escalar y dar previsibilidad a un proyecto de largo plazo. Este fideicomiso nos permite avanzar con un modelo financiero sólido y alineado con el impacto directo que Martín Bronce tiene en el territorio jujeño y en la comunidad local”, afirmó Diego Zuliani, socio gerente de MOM Mining.

La posibilidad de replicar este modelo de financiamiento seguro y transparente en otras compañías podría acelerar la expansión del sector minero argentino y promover soluciones financieras con impacto tangible y sostenible en el tiempo.