Lanzan en CABA una moratoria para todos los impuestos

La Ciudad de Buenos Aires, a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), pondrá en vigencia una moratoria destinada a aliviar la situación fiscal de los contribuyentes, con facilidades de pago de hasta 48 cuotas para regularizar deudas tributarias.

La medida fue aprobada este jueves por la Legislatura de la Ciudad y entrará en vigencia a partir del lunes 3 de noviembre.

El plan de facilidades del organismo que dirige Germán Krivocapich estará destinado a saldar deudas vencidas al 31 de agosto de este año, correspondientes a los impuestos Inmobiliario/Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), Patentes, Ingresos Brutos, Sellos y Publicidad, entre otros tributos.

El esquema contempla una condonación de intereses y punitorios con quitas de hasta el 100% según el plazo de adhesión al plan, brindando una oportunidad concreta para regularizar obligaciones tributarias en condiciones más favorables.

Además, los contribuyentes que tengan deudas en instancia judicial podrán acogerse a la moratoria, lo que implicará la suspensión de los plazos procesales iniciados y de la prescripción penal. En caso de cancelar la deuda en su totalidad –ya sea al contado o mediante un plan de pagos–, se extinguirá la acción penal, infraccional y delictual.

Por su parte, los agentes de recaudación también podrán adherirse y regularizar deudas por retenciones o percepciones no ingresadas hasta el 30 de junio de este año, en hasta seis cuotas.