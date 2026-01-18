Las 10 claves para la transformación que trae la IA en 2026 y por qué los próximos 1000 días serán “una bisagra”

¿Proceso sólido de crecimiento o burbuja a punto de explotar? ¿Aumento exponencial de la productividad o exageraciones de medios y divulgadores? ¿Disrupciones cámbricas en algunos sectores o una ola más como las que ya vimos varias veces?

La respuesta podría venir de citas a Bob Dylan y a Silvio Soldán: está, como dice la canción, “flotando en el viento” (la moneda está en el aire) y, de las partes de las oraciones del párrafo anterior, van “los dos a la final” (como en el Yo sé de Feliz Domingo). Con relación a la revolución que está produciendo la IA, hay indicadores fuertes de burbuja y otros de cambio sólido, exageraciones y data asombrosa concreta: como en todo momento de transición, uno puede elegir algunos puntos y armar una narrativa potente utópica o distópica, escéptica o entusiasta. Semanas atrás, el divulgador Derek Thomson (escribe en The Atlantic) sacó un ensayo sobre “cómo sonar inteligente en una conversación sobre la burbuja de la IA”, en el que desplegaba 12 argumentos: seis a favor y seis en contra, todos muy consistentes. Nunca tan válida la frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios, si no le gustan…tengo otros”.

"The thinking game", uno de los mejores retratos sobre la IA de los últimos meses, narra la vida del Nobel y CEO de DeepMind, Dennis Hassabis

De hecho, durante 2025 el fenómeno de la IAG (Inteligencia Artificial Generativa) tuvo dos semestres muy diferenciados. En la primera mitad del año siguió primando un entusiasmo acrítico, con todos armándonos avatares estilo estudio Ghibli con los nuevos generadores de imágenes. En la segunda mitad se impusieron los titulares negativos: más del 90% de las empresas mostrando frustración y dificultades grandes para escalar los pilotos y salir de la “trampa de la experimentación” (reportes del MIT, McKinsey, BCG y otros), costos ocultos, preocupación por la falta de regulación y por el daño cognitivo que se agrega al del uso intensivo de pantallas y redes sociales.

En 2016, la IA ya mostró su “creatividad emergente” en el enfrentamiento al Go entre el jugador coreano Lee Sedol y AlphaGo, de Google

A tres años del despliegue de ChatGPT, el producto/servicio más rápidamente adoptado de la historia del capitalismo, la IAG está dejando su etapa de niñez y experimentación para pasar a una nueva era de madurez e impacto mucho más concreto en los negocios y en la economía. Veamos algunos puntos claves de este fenómeno que se perfilan para 2026: