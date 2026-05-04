La quiebra de una low cost complica a algunos argentinos que van al mundial

La quiebra de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines habría afectado a distintos hinchas argentinos que tienen previsto viajar al Mundial de fútbol y que compraron vuelos internos en Estados Unidos con la low cost.

En grupos de Facebook, algunos usuarios alertaron sobre las cancelaciones e instaron a buscar alternativas mientras esperan la devolución del dinero de los tickets.

“El tema de Spirit complicó a muchos usuarios, sobre todo en Estados Unidos”, explicó el agente de viajes Daniel Puddu. Agregó que aún se consiguen vuelos desde Miami, aunque a valores elevados.

“Ir desde Miami a Kansas y volver desde Dallas a Miami, al día de hoy con una compañía que no sea low cost no vale menos de US$1000”, precisó. En ese sentido, recomendó que, si se asiste a los tres partidos iniciales, puede convenir alquilar un auto en Kansas y devolverlo en Dallas.

En la misma línea, Diego Minici, de DM Viajes, coincidió en que los vuelos internos en Estados Unidos son costosos y que la oferta de aerolíneas es limitada.

Spirit anunció el sábado su quiebra luego del fracaso de un posible rescate financiero. El presidente estadounidense, Donald Trump, había expresado interés en brindar asistencia económica para sostener los 17.000 empleos de la compañía, que ya se había declarado en bancarrota dos veces durante 2025.

La aerolínea, que operaba desde hace 34 años, conectaba Estados Unidos —especialmente Florida— con más de 20 destinos en América Latina y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

En un comunicado, la matriz Spirit Aviation Holdings informó “con pesar que la compañía inició el cierre ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato”.

“Todos los vuelos de Spirit fueron cancelados y los pasajeros no deben acudir al aeropuerto”, señaló la empresa. Además, su sitio web exhibe un mensaje en el que se informa que el servicio de atención al cliente ya no está disponible. La compañía indicó que tramitará los reembolsos de los pasajes ya adquiridos.

Conocida por sus aviones amarillos y su estrategia de bajo costo, Spirit comenzó a operar en 1992 y se consolidó como un competidor de peso frente a las grandes aerolíneas. Su presidente y director ejecutivo, Dave Davis, había señalado en marzo que la empresa había alcanzado un acuerdo con acreedores para un plan de reestructuración que permitiría su continuidad.

Sin embargo, el aumento del precio del combustible tras el estallido de la guerra en Medio Oriente complicó su situación financiera. “Mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene y no podía obtener. Esto es tremendamente decepcionante y no es el resultado que ninguno de nosotros deseaba”, afirmó Davis.