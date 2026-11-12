Las canastas básicas se aceleraron en octubre y subieron por encima de la inflación

El costo de las canastas básicas volvió a acelerarse en octubre y, a diferencia de lo que había ocurrido en septiembre, registraron aumentos superiores a la inflación, que fue de 2,2 en igual mes. La canasta básica alimentaria (CBA), que determina el umbral de la indigencia, subió 3,1%, mientras que la básica total (CBT), utilizada para medir la pobreza, avanzó 3,5%.

Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el informe oficial se indicó, además, que en la comparación interanual la CBA registró una suba de 39,9% y la CBT, de 39,2%, ambas por encima del 33,1% del IPC en igual período.

En tanto, en los primeros 10 meses de 2026, las dos canastas acumularon un incremento de 29,1%, lo que también superó el 26,3% que marcó la inflación en ese lapso. Así, volvieron a tomar impulso luego de la desaceleración de septiembre.

Con esas variaciones, una familia tipo de cuatro integrantes, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis años y una hija de ocho, necesitó ingresos por $1.690.000 para no quedar por debajo de la línea de pobreza. Para no ser considerado indigente, ese mismo hogar requirió $761.261 mensuales.

En términos nominales, el umbral de pobreza para esa familia aumentó $57.496 respecto de septiembre, cuando se ubicó en $1.632.505. La línea de indigencia, en tanto, se incrementó en $22.572 frente a los $738.690 del mes anterior.

En tanto, para un adulto, la unidad de referencia utilizada por el organismo para estos cálculos, la línea de indigencia quedó en $246.363 mensuales y la de pobreza alcanzó los $546.926. Un mes antes, esos valores habían sido de $239.058 y $528.319, respectivamente.

El dato de octubre marcó un cambio en la dinámica observada en septiembre, cuando las dos canastas habían aumentado 1,7%, por debajo de la inflación general de ese mes, que fue de 1,9%. Con los nuevos registros, ambas volvieron a mostrar incrementos más pronunciados, en particular la CBT, que casi duplicó su ritmo de aumento mensual.

En el caso de la canasta alimentaria, la variación de octubre fue 1,4 puntos porcentuales superior a la de septiembre y representó el mayor incremento desde febrero, cuando había subido 3,2%. Para la canasta total, la aceleración fue de 1,8 puntos porcentuales y se trató de la suba más elevada desde enero, cuando había avanzado 3,9%.

La evolución de las canastas es clave para la medición de la pobreza y la indigencia, ya que determina los ingresos mínimos que necesitan los hogares para superar ambos umbrales.

La canasta básica alimentaria se determina a partir de los requerimientos calóricos y proteicos mínimos de un varón adulto de entre 30 y 60 años con actividad moderada. Los productos y cantidades que la integran fueron definidos en función de los hábitos de consumo relevados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Para calcular la canasta básica total, el Indec amplía la canasta alimentaria e incorpora bienes y servicios no alimentarios. La estimación se realiza mediante el coeficiente de Engel, que mide la relación entre el gasto en alimentos y el gasto total de la población de referencia.