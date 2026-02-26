Las cifras oficiales del turismo quiebran una tendencia y ya no informan sobre los dólares

Enero dejó dos novedades en lo que respecta a las estadísticas de turismo internacional: por un lado, después de mucho tiempo, creció el receptivo y cayó el emisivo, y, por el otro, en medio de una polémica con el Indec y luego de cruces con el ministro del área, Daniel Scioli, se dejó de informar los ingresos y egresos de dólares derivados de esos movimientos.

Los cambios se produjeron luego de que se generara entredicho por el monto al que había ascendido el déficit en la balanza de turismo en 2025. Mientras que la mayoría de las consultoras calculó un rojo de entre US$8500 millones y US$10.000 millones, Scioli habló de US$6977 millones.

Esa diferencia tiene una explicación. A pedido del funcionario, a partir de julio de 2025, el BCRA realizó una modificación metodológica en la medición de “consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros”. Estos cambios implicaron la exclusión de los servicios digitales (Netflix, plataformas digitales, entre otros) del rubro “consumo con tarjetas de crédito” y, además, la exclusión del valor correspondiente a las compras de bienes despachados mediante servicios postales (compras por Amazon, Tiendamia, etc.).

De esta manera, cuando se conoció el mes pasado el informe del Indec con el cierre de las estadísticas de turismo de todo 2025, desde la Secretaría de Turismo, comentaron: “Los egresos para la totalidad de 2025 pasan de ser US$13.452 millones con la vieja metodología, a US$10.315 millones con la metodología nueva (un 23% menos)”.

Además, se agregó: “En lo que refiere a los ingresos, no se observan grandes diferencias entre las dos metodologías. Al contrario, sí se evidencian diferencias en el saldo, pasando de un saldo negativo de 10.052 millones de dólares con la vieja metodología, a un saldo de -6.977 millones de dólares con la metodología nueva”.

Hay que recordar que, en medio de los cuestionamientos oficiales a la medición del déficit en la balanza del sector, la Secretaría de Turismo decidió dejar de financiar a partir del 1 de enero de este año los operativos de campo de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del Indec –una medida que le implicó un ahorro de $600 millones–.

En la consultora Equilibra calcularon un déficit en la balanza de turismo de US$10.000 millones. En tanto, para Marcos Cohen, del Ieral, de la Fundación Mediterránea, el rojo estaría entre US$7500 y US$8500 millones. “La salida por turismo emisivo, sin netear ingresos de turismo receptivo, estaría entre US$12.000 y US$13.000 millones. Nosotros estimamos ingresos de turismo receptivo por US4500 millones, por eso nos arroja ese déficit”, agregó.

El cambio de metodología en la forma de calcular las estadísticas del turismo y la ausencia de cifras en dólares en los informes del Indec tienen como telón de fondo la polémica que se generó luego de que el Gobierno postergara la aplicación del nuevo método para medir la inflación en la Argentina –hecho que derivó en el portazo de su director, Marco Lavagna–.

La magnitud del déficit en turismo no es una cuestión baladí, ya que en tiempos en los que el Gobierno necesita acumular dólares para las reservas del Banco Central (BCRA), el rojo en esa balanza provoca el efecto contrario; es decir, la pérdida de divisas.

En este sentido, hay que recordar que, al revés de lo que ocurre en el caso del intercambio de bienes, lo que sale en dólares por gasto en turismo de argentinos en el exterior es considerado una importación, y lo que ingresa en concepto de consumos de turistas extranjeros en la Argentina es tomado como exportación.

En cuanto a la cuestión del contraste entre turismo emisivo y receptivo, si bien siguió habiendo déficit en enero pasado, lo que cambió fue el hecho de que, a diferencia de lo que venía sucediendo, el primero cayó (8,5%) y el segundo subió (1,4%), respecto de igual mes del año pasado.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, señaló que esto tiene que ver con que ya no es tan barato hacer turismo en el exterior. “Por lo pronto, no es tan barato como lo fue en 2025. Hubo menos argentinos viajando afuera y, sobre todo, menos excursionistas. Otro punto a destacar es que cayó el turismo terrestre a Chile o a Brasil, y se dio porque un poco se depreció la Argentina”, analizó.

Aún así, enero volvió a mostrar un déficit en la balanza de turismo; no tan grande como el de enero de 2025, pero déficit al fin. La economista Laura Vernelli, de Equilibra, escribió en su cuenta de la red social X: “Pese a que el dólar efectivo del turista (real) subió 3% entre enero 2026 y 2025, el déficit de turismo internacional se achicó en 287.000 personas respecto al enero pasado. Con el dólar a $1447, el saldo negativo de -1,3 millones de personas sigue entre los más altos de la década”.