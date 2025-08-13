Las definiciones del referente argentino en unas de las mayores empresas petroleras del mundo

El argentino Javier Rielo es uno de los máximos referentes para el continente de la empresa francesa TotalEnergies. En un evento con referentes del sector energético organizado por LIDE Argentina, advirtió que la industria atraviesa un contexto de alta volatilidad y que las empresas deben adaptarse a un ciclo de precios bajos, optimizar inversiones y reducir costos para sostener la rentabilidad.

“El precio del petróleo no lo podemos manejar. La industria se está moviendo a un valor más cercano a los US$60 por barril, lo que nos impacta directamente en la generación de fondos. Hoy estamos en US$65, pero hace un año estábamos en US$80, y esa baja tiene un efecto fuerte sobre el sector”, dijo el vicepresidente de Exploración y Producción para América de TotalEnergies.

Rielo destacó que, ante este escenario, las compañías están siendo más selectivas en sus planes de inversión. Sobre la Argentina, subrayó que el país “tiene recursos enormes” pero que deberá competir por la asignación de capital de las empresas y por financiamiento externo, especialmente cuando el flujo de caja no cubre las necesidades de inversión.

“La capacidad de financiamiento de los inversores en la Argentina está creciendo y el país comienza a ser visto como un destino para grandes proyectos”, sostuvo.

En este sentido, explicó que la reciente venta de dos bloques petroleros en Vaca Muerta (Rincón La Ceniza y La Escalonada, a YPF por US$500 millones) responde a una estrategia de priorización de proyectos y señaló que la empresa no tiene previsto irse de la Argentina.

TotalEnergies tiene operaciones de gas offshore en Tierra del Fuego TotalEnergies

“Hace 50 años que estamos en el país, operamos cabeza a cabeza con YPF para ver quién produce más gas. Vivimos situaciones muy complejas, como las hiperinflaciones y los gobiernos militares, y nos quedamos. Le vendimos a YPF dos bloques que no están desarrollados y que producen marginalmente. En cambio, tenemos en Neuquén tres bloques más de gas, pero a veces no tenemos capacidad para desarrollar todo. Si hay alguien que quiere desarrollarlos y está en línea con nuestra administración, es lógico ceder el espacio. No tenemos ninguna intención de irnos, ni nada que se le parezca”, indicó.

TotalEnergies es la principal operadora privada del sector, con una producción diaria de 36 millones de m³/d, lo que representa el 25% del total nacional. El 61% de ese volumen proviene de sus operaciones offshore en Tierra del Fuego; el resto, de la cuenca neuquina.

Rielo remarcó que la incertidumbre también proviene del panorama internacional, con un mercado que sigue de cerca la política energética de Estados Unidos. “Nos estamos acostumbrando a descifrar hacia dónde va el presidente [Donald Trump], pero dijo que quiere un precio de la energía barato y la industria se mueve en ese sentido, buscando un equilibrio en torno a los US$50 por barril”, contó.

En un contexto global en el que la producción mundial de crudo ronda los 103 millones de barriles diarios y podría crecer hasta los 106 o 107 millones en un año, el ejecutivo insistió en que la clave será adaptarse. “Las empresas internacionales están anunciando planes de optimización, reducción de costos y cambios en la localización de proyectos para protegerse y garantizar el crecimiento de la producción. Todos los esfuerzos están puestos en hacer que nuestro negocio sea lo más sano y rentable posible”, concluyó.

El potencial de gas licuado

Por otro lado, Gabriela Aguilar, gerente general para la Argentina y vicepresidenta para Latinoamérica de Excelerate Energy, la empresa dueña del buque regasificador emplazado en Escobar, aportó una visión estratégica sobre el potencial exportador del país en gas natural licuado (GNL).

El buque regasificador de Excelerate Energy en la Argentina

“Debemos celebrar que haya proyectos de GNL, porque son muy complejos de estructurar. La Argentina no ha tenido históricamente reglas claras y estables, pero crece a pesar de condiciones adversas. El país puede convertirse en un hub exportador para Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay. Entre 2030 y 2040, la demanda de GNL crecerá entre 120 y 140 millones de toneladas y, aunque hoy la Argentina apenas tiene dos barcazas confirmadas de exportación, es clave que vaya ampliando su capacidad para ganar credibilidad en los mercados”, dijo.

Por otro lado, Aguilar advirtió que, incluso con mayor producción, “todos los países —incluidos los exportadores— siguen importando GNL y combustibles líquidos”, y discrepó con la visión de que una expansión del gasoducto Perito Moreno pueda eliminar esa necesidad: “Se va a seguir necesitando GNL”.

Oscar Sardi, CEO de Transportadora de Gas del Sur (TGS), en cambio, defendió precisamente ese proyecto. Explicó que el gasoducto Perito Moreno, que conecta Vaca Muerta con Buenos Aires, tiene actualmente una capacidad de 21 millones de metros cúbicos diarios (m³/d) y que planean ampliarla en 14 millones, hasta los 35 millones de m³/d.

“Esto permitirá abastecer la demanda durante los 100 días de mayor consumo invernal, ahorrar US$450 millones en beneficios fiscales y generar un impacto positivo de US$700 millones en la balanza comercial energética. Beneficia tanto a los productores como a la infraestructura del país”, indicó.