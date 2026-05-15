Campaña fina: los productores ajustan la tecnología, el financiamiento y los costos ante márgenes cada vez más estrechos

MAR DEL PLATA.- La campaña fina 2026/27 comenzó a delinearse entre presupuestos ajustados, revisión de costos y decisiones cada vez más milimétricas sobre tecnología, financiamiento y comercialización. Productores de distintas regiones agrícolas coincidieron en que los márgenes se achicaron respecto de campañas anteriores y que el contexto obliga a revisar desde los costos de fertilización hasta la forma de financiarse o vender la producción.

En el sudeste bonaerense, Federico Montes, productor agropecuario de Necochea, aseguró que mantendrá la misma superficie con trigo que la campaña pasada, con unas 1000 hectáreas. Cuenta con unas 5000 hectáreas distribuidas entre Necochea, San Cayetano, Lobería y General Alvarado. Sin embargo, explicó que el escenario económico cambió y que hoy producir requiere una mayor precisión en cada decisión. Así lo explicó en el congreso A Todo Trigo, que se realiza en esta ciudad bonaerense, organizado por la Federación de Acopiadores.

“Sembrábamos buscando una renta del 15 o 20% y hoy es mucho más difícil. Tratamos de ajustar de varios lados, pero está todo mucho más justo: las rentas se han achicado y se han aumentado los riesgos”, señaló. Según describió, el análisis ya no se concentra únicamente en el cultivo, sino también en cada componente del esquema productivo: “Todo hoy día está fino. Desde el número del camionero que te lleva la semilla hasta el precio que vendés, cuándo vendés, cómo vendés o el valor del alquiler”.

Montes sostuvo que, a pocas semanas del comienzo de la siembra, persiste incertidumbre sobre los números de la campaña fina. “El número de la fina está tan justo que, si bien esas promesas de las retenciones están y las estamos esperando, también tenemos cierto temor”, indicó en referencia a una eventual baja de retenciones. También mencionó la necesidad de una mejora en los precios de trigo y cebada, que ubicó en torno a los US$250 por tonelada.

Federico Montes, productor agropecuario de Necochea

En su caso, los mayores problemas de calidad se presentaron en cebada más que en trigo. “Como vendemos trigo a puerto y estamos muy cerca, no mandamos nada a molino, no hemos tenido esos problemas”, explicó.

En sudeste bonaerense, Nicolás Scaramuzza, con un establecimiento en la zona de Lobería sobre la ruta 88, afirmó que este año volverán a hacer fina luego de no haber sembrado ni trigo ni cebada la campaña pasada por haber ingresado al campo en septiembre. En total, trabajan unas 1800 hectáreas y proyectan realizar unas 600 hectáreas de fina, todavía entre trigo o cebada.

Scaramuzza señaló que el principal cambio en los costos estuvo vinculado al fertilizante. “El fertilizante es lo que nos hizo afinar mucho el lápiz y el margen que era un poco mejor el año pasado”, explicó. A eso sumó el impacto del gasoil sobre las tarifas de labores, ya que trabajan con maquinaria contratada.

Nicolás Scaramuzza, productor en la zona de Lobería

Sobre el financiamiento, sostuvo que el contexto financiero cambió respecto de años anteriores. “El dólar está estancado, las tasas por ahí están más altas o están iguales, entonces dejó de ser buen negocio tomar préstamos de los bancos”, indicó. Frente a ese escenario, explicó que comenzaron a buscar otras alternativas, como la venta a futuro.

El productor también hizo referencia a las diferencias entre productores al momento de retener granos. “Depende de la espalda que tenga el productor. En mi caso particular, yo no tengo espalda para bancar el grano en el campo tanto tiempo”, afirmó, al explicar que necesita entregar la mercadería rápidamente para cubrir compromisos financieros y acceder a nuevos créditos.

En Santa Fe y Entre Ríos, Esteban Tettamanti, productor agropecuario con actividad en la zona de Alvear y Larroque, aseguró que mantendrán la misma superficie de siembra pese al aumento de costos y que buscarán mejorar la eficiencia del sistema mediante cambios en fertilización y manejo.

“Estamos apostando más a la fertilización líquida de fósforo y de nitrógeno para hacerlo más eficiente al sistema, ahorrando costos y poder seguir produciendo”, explicó. Según detalló, la estrategia apunta a disminuir costos sin penalizar la producción, además de ajustar densidades según cada ambiente.

Esteban Tettamanti, productor agropecuario en Santa Fe y Entre Ríos

Tettamanti indicó que el mercado internacional también comenzó a influir en las decisiones comerciales. “Hay que aprovechar un poco lo que está pasando en Estados Unidos, que están teniendo una mala cosecha de trigo”, afirmó, al mencionar mejoras en las posiciones futuras del cereal que se sitúan entre US$235 y US$240.

En cuanto a los márgenes, explicó que el año pasado necesitaban producir unos 40 quintales de trigo para cubrir costos y que este año apuntan a mantener un margen superior, de entre 6 y 7 quintales, mediante ajustes tecnológicos y comerciales.

Al igual que los productores bonaerenses, también planteó el impacto de las retenciones sobre el negocio agrícola. “Las retenciones son un freno de mano puesto”, afirmó. Además, sostuvo que la mejora tecnológica queda condicionada por la presión impositiva y reclamó mayores incentivos para invertir en genética y semillas.

Sobre la compra de insumos, explicó que el esquema cambió en los últimos años y que ya no se trabaja tanto con stock general sino “por cultivo”. Actualmente ya se encuentran abastecidos para trigo y colza, mientras que las compras para gruesa se concentrarán entre agosto y septiembre.

“En el mundo hay mucho grano dando vueltas y hay productores de distintos países, como Brasil y Estados Unidos, que son comparables con la Argentina, donde el margen no les está dando. Y a nosotros hay que sumanos las retenciones. Siempre se define por tratar de ahorrar o de ser mago a la hora de llegar con los números, pero está complicado y eliminar las retenciones sería un buen alivio", cerró.