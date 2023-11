escuchar

Desembarcado en suelo local después de su gira por Estados Unidos, el presidente electo, Javier Milei, confirmó que será el exmacrista Luis “Toto” Caputo quien esté al frente del ministerio más caliente: el de Economía, e hizo un diagnóstico de cómo estarán las principales variables después de asumir el 10 de diciembre. Dijo además que ese día les dará un consejo a los argentinos sobre cómo moverse con sus ahorros hacia adelante y pronunció una dura respuesta para los gobernadores que se quejaron porque supuestamente no podrán pagar aguinaldos.

Su diagnóstico más preocupante es que cuando comience la administración libertaria el país pasará por una estanflación, es decir, la mezcla de alta inflación y recesión. “Cuando se haga el reordenamiento fiscal te va a impactar negativamente en la actividad económica, por eso yo digo que la única billetera que va a estar abierta es la de Capital Humano, para darle contención a los caídos”, explicó en Radio La Red Milei, que así dejó entrever que potenciará el ministerio a cargo de Sandra Pettovello.

Convencido que la inflación ya es una carta jugada porque está vinculada a las medidas “de los últimos dos años en materia monetaria”, intentó alegar que en su gobierno esta variable se mantendrá alta porque es el resultado del “descalabro” de la gestión actual del presidente Alberto Fernández y del ministro Sergio Massa.

“Lo que estamos haciendo es crear mecanismos para detener la emisión de dinero para en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación. Eso es la evidencia empírica del caso argentino. La convertibilidad, que funcionó bajo esa misma regla, tardó 20 meses”, justificó el mandatario entrante, quien dijo que el país está peor que en la previa de la hiperinflación que hubo con Raúl Alfonsín.

También fue tajante al responder a los gobernadores que advirtieron que no iban a poder pagar el aguinaldo, pese a que anoche lo resolvieron en una reunión con Massa. “¿Queremos seguir con esta fiesta? Después no se quejen. Estamos partiendo de niveles de pobreza e indigencia peores que los de 2001. Que corten otros gastos y paguen los aguinaldos, no hay más plata”, sentenció Milei.

En tanto, cuando le consultaron qué le aconsejaría a la gente para cuidar sus ahorros, el libertario marcó: “Los invito a escuchar mi discurso del 10 de diciembre, la gente va a saber qué decisiones tomar”.

De momento, Milei -que se transformará en el primer presidente economista- insistió con que su principal preocupación es desarmar las Leliqs. “Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, cuando uno nota que de los 15 puntos de déficit fiscal, la Argentina 10 los genera en el Banco Central, está claro que el primer problema que tenemos que resolver es el de las Leliqs. Resulta fundamental resolver ese problema con mucha expertise, porque si nos equivocamos ahí, terminamos en una hiperinflación”, resumió el futuro mandatario.

Incluso reveló que ese fue un tema central de los encuentros que tuvo en Estados Unidos, sobre todo con los bancos que -según contó- marcaron sugerencias para “hacer más atractiva la salida” de estas letras, que estará a cargo de Caputo.

LA NACION