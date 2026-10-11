Las elecciones en Brasil derramaron en el mercado local

Flavio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta con 47,03% de los votos, superando a Lula con 45,16%. El sorpresivo resultado no anticipado por las encuestas disparó la cotización de los activos brasileros. El EWZ, ETF en dólares que replica el índice de renta variable de Brasil, saltó 12,5% mientras que el real se apreció 4,2%. La victoria del candidato de derecha que promete un recorte del gasto para ajustar las cuentas impactó también en las tasas de interés del país vecino.

La alegría brasileña y el contagio local

El optimismo del mercado tras la victoria de Flavio Bolsonaro contagió al mercado local. El riesgo país cayó 56 puntos básicos el lunes y el índice S&P Merval saltó 5,1% en dólares. La cotización oficial de la moneda local no imitó el comportamiento del real y se mantuvo estable. El contado con liquidación sí retrocedió 1,4% y la brecha cambiaria comprimió a 5,1%. El mercado interpretó el resultado como una confirmación de lo que viene sucediendo a nivel regional: un fortalecimiento de los partidos de derecha.

Detrás de los números de actividad

Se conocieron los datos de la construcción y la industria de agosto. Ambos crecieron 0,4% y 1,9% mensual desestacionalizado. El EMAE de agosto podría rebotar cerca de 1% mensual, sin llegar a compensar la caída de 2,9% de julio. Es altamente probable que el PBI del tercer trimestre muestre una caída por segundo trimestre consecutivo, lo que técnicamente indicaría que el país entrará en recesión. No obstante, la tímida recuperación de agosto parece indicar que lo peor ya pasó.

El S&P 500, en máximo histórico

El principal índice de acciones estadounidenses, el S&P 500, marcó esta semana un nuevo máximo histórico, alcanzando los 7844,9 puntos. La debilidad del mercado de renta fija que catapultó las tasas largas a sus niveles más elevados en 24 años -la tasa a 10 y 30 años de los títulos del Tesoro se ubican en 5,3% y 5,6%, respectivamente- parece no preocupar al mercado. El foco está puesto en el boom de inversión privada asociado al desarrollo de infraestructura para la inteligencia artificial.