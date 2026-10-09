Braford consagró a los grandes campeones de la Nacional Primavera

La 3° Nacional Primavera Braford eligió a los grandes campeones de la muestra organizada por Expoagro. En el predio de la Sociedad Rural del Chaco.

Pese al mal tiempo que se registró en Margarita Belén, las juras de clasificación de los animales a bozal se realizaron sin problemas. Destacaron que la nueva nave con la que cuenta el predio permitió realizar la actividad bajo techo, facilitando el trabajo de los cabañeros, el jurado y también la presencia de mucho público en los alrededores de la pista.

En primer turno clasificaron las hembras y el jurado de la exposición, Gustavo Alcalá, explicó en cada decisión la búsqueda de la funcionalidad y fertilidad, con mucho hincapié en las líneas inferiores y mantos carniceros de las terneras, vaquillonas y vacas que pasaron por la pista en las distintas categorías.

El premio Gran Campeón Hembra recayó en el Box 24, una vaca con cría al pie de la cabaña Las Mercedes, de la familia Bravo Expoagro

“Quiero felicitar a las cabañas que participaron porque la calidad ha sido excepcional, y esta fila final expresa lo que estuvimos buscando durante todo el día”, señaló Alcalá, previo a elegir a las mejores hembras de la exposición. Acompañado por autoridades de Braford, del gobierno del Chaco, de Exponenciar, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), de CRA y del INTA, entre otras, el jurado eligió a las campeonas de la muestra.

Fue así que el premio Gran Campeón Hembra recayó en el Box 24, una vaca con cría al pie de la cabaña Las Mercedes, de la familia Bravo, una cabaña local. Se trata de una hija de “Midas” con “Eleonora”, una de las donantes más importantes que tiene la cabaña chaqueña, nacida en octubre de 2024 y ya con una cría al pie.

En tanto que el Reservado de Gran Campeón Hembra fue para el Box 30, una vaquillona mayor presentada en conjunto por las cabañas San Carlos, La Matilde, El Bromista y El Gaucho. Mientras que la Tercer Mejor Hembra fue para el Box 29, también de la categoría Vaquillona Mayor, presentada por cabaña El Chañar, de la provincia de Corrientes.

El jurado dijo que en sus decisiones valoró la corrección en las líneas inferiores, el volumen moderado y las circunferencias escrotales Expoagro

La jura continuó con los machos a bozal. El jurado dijo que en sus decisiones valoró la corrección en las líneas inferiores, el volumen moderado y las circunferencias escrotales. La fila final, con los campeones de cada categoría, fue un reflejo de esa búsqueda, con terneros, toros jóvenes y toros seniors que expresaron el biotipo del Braford argentino actual.

A la hora de la elección de los mejores ejemplares, el jurado se inclinó por el Box 68 como Gran Campeón Macho de la raza, un toro Senior presentado por las cabañas Mirungá, El Chañar y Don Cancio. Se trata de un hijo de “Mago”, nacido en agosto de 2023, con 47,5 centímetros de circunferencia escrotal y un volumen impactante: casi una tonelada de peso que el toro supo llevar de la mejor manera por la pista de juras.

El Reservado Gran Campeón Macho fue para el Box 62, un hijo de “Zupay”, presentado por la cabaña El Gaucho, de la provincia de Corrientes. Mientras que el Tercer Mejor Macho fue el Box 45, un toro Junior presentado por la cabaña Don Cancio, de la provincia de Santiago del Estero.

“Felicito a las cabañas por la calidad de animales que presentaron hoy y también ayer en los corrales; ha sido un gusto pasar dos días clasificando hacienda de esta calidad”, resumió Alcalá.