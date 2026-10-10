A cuánto abre el dólar el martes 13 de octubre

Una vez que concluya el fin de semana extendido de octubre, en el que no hay movimientos del mercado financiero, surge la inquietud del precio del dólar para el martes 13 de octubre, cuando abran los bancos.

Habitualmente, de no mediar sobresaltos en la economía local, tanto para el valor de compra como para el de venta, la cotización del dólar oficial abre con los mismos números que en su último día de cierre.

La cotización del dólar el martes 13 de octubre rafastockbr - Shutterstock

Este es el precio del dólar este martes 13 de octubre cuando abran los bancos

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizaba a $1485 para la compra y $1535 para la venta.

Por lo tanto, se toman esos valores para la apertura del martes 13 de octubre, que coincide con el inicio de la tercera semana del mes.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1493,80 para la compra y $1540 para la venta.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

Dólar MEP: $1544,69

Dólar CCL: $1611,43

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

del banco y asegurarse de tener los para hacer la operatoria. Entre las opciones del menú del home banking , buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares .

, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la . Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día .

en pesos. Allí se detallará . Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

Los pasos para adquirir dólares Shutterstock

De cuánto fue la inflación de septiembre en CABA

La inflación en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires frenó la desaceleración que había mostrado en agosto y se ubicó en el 1,8%, con impulso en los servicios (2%) y los precios estacionales (2,3%).

De esta manera, el alza del costo de vida en la Capital se ubica en el 32,9% interanual y acumula 23,7% en los primeros nueve meses del año.