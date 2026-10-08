Las empresas argentinas reparten más ganancias a sus accionistas: en lo que va del año distribuyeron US$1505 millones en dividendos

Durante los primeros nueve meses de 2026, las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa local distribuyeron aproximadamente US$1505 millones en dividendos en efectivo y especie ―acciones u otros activos―. Esta cifra representa un incremento interanual del 9,3% frente a los US$1378 millones registrados en igual período del año pasado, lo que marca un récord para este tramo del año.

El dato se desprende del último reporte de dividendos realizado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), donde se detalla la evolución de la distribución de ganancias corporativas hasta el tercer trimestre.

Se distribuyeron aproximadamente US$1505 millones en dividendos en lo que va del año BYMA

El informe destaca un aumento sostenido a lo largo del año: los pagos acumularon US$335 millones en el primer trimestre y US$533 millones en el segundo (un salto del 59%). La tendencia se consolidó entre julio y septiembre, período que aportó US$638 millones (un 20% más que el trimestre previo). “Este último período explicó cerca del 42% del total acumulado”, puntualizó.

En tanto, se registró una leve contracción en la cantidad de firmas pagadoras listadas en BYMA, que pasaron de 15 en el segundo trimestre a 12 en el tercero. No obstante, esto no afectó al crecimiento sostenido que viene teniendo el monto acumulado.

Para Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, este fenómeno responde a utilidades y dividendos del año pasado, que “el marco regulatorio actual permite pagarlos este año”. En abril del año pasado, el Banco Central (BCRA) eliminó el cepo cambiario a los ahorristas minoristas y autorizó a las compañías a acceder al mercado de cambios para distribuir utilidades correspondientes a balances cuyos ejercicios se iniciaran a partir del 1° de enero de 2025. “Es récord porque hasta el año pasado no se podían remitir, y ahora sí”, señaló.

El aumento en el pago de ganancias de las empresas argentinas se debe a la flexibilización cambiaria que aplicó el BCRA el año pasado TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

“Esta evolución es consistente con dinámicas que suelen observarse en procesos de normalización macroeconómica, en los que las compañías recuperan condiciones para distribuir resultados entre sus accionistas, aunque las decisiones responden a las particularidades financieras y estratégicas de cada empresa”, puntualizó a LA NACION Ignacio Lorenzo, Chief of Financing & Listings de BYMA.

A su vez, explicó que la evolución no responde necesariamente a que las mismas compañías estén distribuyendo mayores montos, sino a “un cambio en la composición de las empresas pagadoras”.

“En el tercer trimestre de 2024 distribuyeron dividendos ocho compañías, mientras que en el mismo período de 2026 fueron 12. Particularmente, durante el tercer trimestre de este año se incorporaron siete empresas que no habían realizado pagos en igual período de 2025, aportando aproximadamente US$421 millones”, detalló Lorenzo.

El ranking de las empresas y sectores

El Grupo Financiero Galicia encabezó el listado de las compañías domésticas con mayores desembolsos al repartir US$243 millones. Le siguieron Transener con US$165 millones y Central Puerto con US$160 millones. Entre las tres concentraron el 38% del total.

“Al sumar Banco Macro, con US$152 millones, y BYMA, con US$124 millones, las cinco principales compañías representaron aproximadamente el 56% del acumulado, frente al 73% registrado al cierre del primer semestre”, agregó el documento.

El ranking de las empresas que más dividendos pagaron en lo que va del año BYMA

Al observar la distribución por sector, servicios públicos lideró el podio del pago de ganancias a sus inversores, seguido de servicios financieros y materiales. Entre los tres concentraron aproximadamente el 91% de los dividendos acumulados hasta septiembre.

Servicios públicos distribuyó cerca de US$644 millones, un 14% más que los US$563 millones del tercer trimestre de 2025. El impulso fue principalmente por parte de Transener, Central Puerto, Naturgy Ban, Metrogas e Inversora Gas del Centro.

Servicios financieros alcanzó aproximadamente US$628 millones, con un crecimiento interanual cercano al 20% frente a los US$522 millones del año anterior. Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y BYMA explicaron cerca de US$520 millones, equivalentes al 83% de los pagos del sector.

Materiales totalizó aproximadamente US$94 millones, frente a apenas US$5 millones en el 3T25, con un crecimiento superior al 1700%. Mayormente se explica por Ternium Argentina, que distribuyó cerca de US$88 millones.

También se destacó comunicaciones, dado a que alcanzó aproximadamente US$60 millones, con una suba interanual del 61%.

En contraparte, tres sectores sufrieron caídas en la distribución de dividendos: consumo básico retrocedió 74%, hasta US$54 millones, consumo discrecional repartió cerca de US$10 millones, un 14% menos interanual; y bienes raíces alcanzó aproximadamente US$15 millones, con una baja del 35%.