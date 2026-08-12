Luego de seis años: las empresas aceleran el giro de dividendos y ya enviaron más de US$3300 millones al exterior

Luego de seis años de fuertes restricciones cambiarias, este año las empresas volvieron a tener luz verde para el giro de utilidades y dividendos a sus casas matrices. Esta concesión que hizo el Gobierno se sintió en el balance del Banco Central (BCRA) y mostró una lenta normalización del mercado de cambios: en lo que va del año, las compañías giraron cerca de US$3300 millones al exterior.

Los datos oficiales muestran que los desembolsos se aceleraron a medida que avanzó el año. En febrero, el balance cambiario mostró que egresaron US$97 millones en concepto de utilidades y dividendos, y ya en marzo esa cifra aumentó a US$869 millones. A pesar de que en abril (US$365 millones) y mayo (US$476 millones) la salida desaceleró, en junio volvió a marcar un máximo de US$1015 millones. Es decir, unos US$2823 millones en el primer semestre del año, el valor más alto desde 2016.

Sin embargo, el número volvió a escalar en julio y el BCRA adelantó que el giro de dividendos alcanzó los US$3300 millones hasta ese mes, de acuerdo con el último Informe de Política Monetaria. “La flexibilización de las restricciones cambiarias implementada por el BCRA permitió a las empresas, luego de seis años, comenzar a girar dividendos”, señaló.

Esta liberación se anunció en abril del año pasado, cuando se eliminó el cepo cambiario a los ahorristas minoristas y se llegó a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por aquel entonces, el BCRA autorizó a las empresas a acceder al mercado de cambios para distribuir utilidades correspondientes a balances cuyos ejercicios se iniciaran a partir del 1° de enero de 2025.

Transferencias al exterior de dividendos, según el Banco Central

Hasta entonces, las compañías acumulaban ganancias retenidas hace años como consecuencia de las restricciones cambiarias, ya que entre 2020 y 2025 el giro al exterior fue prácticamente nulo. Para canalizar parte de ese stock, el Gobierno también lanzó la cuarta serie de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), con una emisión de hasta US$3000 millones destinada, entre otros objetivos, a ordenar el pago de dividendos acumulados hasta diciembre de 2024.

“Es parte de la normalización del acceso al mercado de cambios. Había muchas utilidades retenidas durante muchos años, por lo que era esperable que haya más demanda por ese lado”, explicó Gabriel Caamaño, titular de Outlier.

Incluso, el Central destacó en su último informe que “la mayor libertad cambiaria para las empresas” no fue impedimento para que la autoridad monetaria compre (hasta ahora) más de US$13.500 millones para sus reservas. En ese sentido, las autoridades recordaron que en 2026 también se realizaron “importantes avances” en la normalización del pago de importaciones externas.

Egreso de utilidades y dividendos en los últimos diez años. Fuente: Banco Central

“En principio, estamos viendo una normalización de un proceso atípico (aunque no tanto en la Argentina), que requería comenzar a acumular esos flujos, en algunos casos pendientes de años anteriores. Lo interesante del proceso es que se dio con un Banco Central que compró y acumuló reservas. En el mediano plazo esto podría ser un problema si hay una salida masiva de divisas, pero nada determinante para el corto plazo”, dijo Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas.

Al poner el foco en la salida de divisas por industria, en junio el sector de energía giró US$165 millones al exterior, mientras que alimentos, bebidas y tabaco representó US$135 millones; minería, unos US$125 millones, y entidades financieras, unos US$112 millones, de acuerdo con el último informe de Balance Cambiario. Estos rubros se repitieron a lo largo del año, así como también el de oleaginosos y cereales, o empresas relacionadas con metales comunes y elaboración.