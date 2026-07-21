Las empresas consiguen un volumen récord de dólares para financiar los proyectos más prometedores del país

Las obligaciones negociables (ON) —los bonos corporativos que emiten las empresas para financiarse— atraviesan un momento histórico. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, estos instrumentos de inversión registraron marcas inéditas en la última década y se encaminan hacia nuevos máximos, consolidándose como el mayor volumen de financiamiento total en el mercado de capitales.

Según datos oficiales de la Comisión Nacional de Valores (CNV), 2024 fue el año con mayor cantidad de emisiones en la última década, al alcanzar las 356 colocaciones. De ese total, 252 fueron bajo el régimen general y 90 correspondieron a Pymes garantizadas.

El mercado de capitales argentino no solo está en su nivel más alto de la serie 2018-2025, sino que lo ha logrado mediante una fuerte diversificación de instrumentos, donde la deuda corporativa (ON) se destaca CNV

“Fue el año con mayor cantidad de colocaciones desde que existe este tipo de registro”, puntualizaron desde Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) al cruzar su base de datos con los registros de la CNV. No obstante, al año siguiente la cifra se redujo a 323, lo que representa una “diferencia mínima” de 33 unidades (-9%).

A pesar de la merma en la cantidad de emisiones, el año con mayor monto obtenido por medio de ON fue 2025, con US$17.748 millones totales. Superó ampliamente el récord previo de 2024 (US$12.479 millones) y reflejó un crecimiento significativo en la capacidad de captación de divisas del mercado. Esta cifra multiplica por cinco el nivel más bajo de la última década, registrado en 2019, cuando el total captado fue de US$3551 millones, con apenas 119 colocaciones.

El pico que se logró en 2025 fue impulsado principalmente por las emisiones dolarizadas, que dominaron ampliamente el mercado con US$15.203 millones. BYMA destacó que este monto asciende a US$15.855 si se suman los instrumentos dollar-linked, es decir, aquellos que se ajustan al tipo de cambio. En este segmento sobresalieron las obligaciones negociables internacionales: se emitieron 20 por un monto de US$9502 millones, un 53% más que durante 2024. Empresas como YPF, Tecpetrol, Pluspetrol y Telecom concentraron el 52% de estas colocaciones.

En 2025 hubo 20 colocaciones de ON internacionales, principalmente de empresas energéticas YPF

Las ON se consolidaron como la herramienta de captación de capital más relevante al atraer la mayoría de los flujos del mercado en ambos períodos (52% en 2024 y 52% en 2025). En sus informes de financiamiento en el mercado de capitales, la CNV señaló que desde el inicio de la actual gestión en diciembre de 2023 se registró un “marcado descenso” de las tasas de descuento para instrumentos de financiamiento corporativo y Pymes, lo que ayudó a que incremente la emisión de instrumentos. También identificó un “efecto electoral” en 2025, dado que el 44% del total anual de colocaciones internacionales se concentró en las siete semanas posteriores a los comicios legislativos de ese año.

Juan Pablo Herrero Vidaña, senior Finance Associate en PwC Argentina, y Juan Tripier, director Deals de la misma consultora, atribuyeron el incremento de emisiones de las obligaciones negociables en los últimos años principalmente al blanqueo de capitales, medida que “inyectó una gran liquidez que impulsó la demanda de estos instrumentos”. A esto sumaron la caída de las tasas de interés ―tanto en pesos como en dólares― derivada de la mejora macroeconómica, lo que facilitó la reapertura de emisiones internacionales de deuda. “El RIGI también contribuyó al aumento de emisiones, particularmente vinculadas a las inversiones en Vaca Muerta”, acotaron.

Por su parte, desde Cohen Aliados Financieros señalaron que el año 2026 va camino a discutir ambos récords. “En apenas seis meses ya acumula unas 173 emisiones corporativas, y un monto en dólares que, con el ritmo actual, lo perfila para pelear tanto el récord de cantidad de 2024 como el de monto de 2025 si sostiene la dinámica en el segundo semestre”, indicaron.

Los especialistas anticipan que 2026 pueda batir los récords en montos y cantidades de ON Magnific

“Todo indica que viene siendo un año muy fuerte, con chances reales de pelear el récord. Comparando el primer semestre de cada año: en 2025 hubo 158 colocaciones por US$7.300 millones, mientras que en el primer semestre de 2026 ya se registraron 176 colocaciones por US$8.285 millones; es decir, va arriba tanto en cantidad como en monto respecto al mismo período del año pasado”, puntualizaron desde BYMA. No obstante, advirtieron que “todavía falta la segunda mitad del año para saber si se supera el récord total, pero la tendencia acompaña”.

De cara al futuro, Vidaña y Tripier anticiparon que, en la medida en que la normalización macroeconómica continúe su rumbo, es posible que el mercado de deuda corporativa continúe alcanzando mayor profundidad y volumen de emisiones. “El mercado de capitales ya ha demostrado ser una fuente de financiamiento estratégica y que en los últimos años ha presentado buenas oportunidades para aquellas grandes empresas y Pymes que se prepararon para aprovecharlas”, observaron. Detallaron que las emisiones internacionales “seguramente sigan traccionando”, mientras que las emisiones locales “podrían mantenerse un poco más retraídas” como consecuencia de la reciente suba en los niveles de mora.

A su vez, consideraron que el proceso desregulatorio que lleva adelante la CNV es “un importante estímulo” para las emisiones en general, además de las ON. “Simplifica los procesos y reduce considerablemente los tiempos de emisión, logrando que el mercado de capitales sea una fuente de financiamiento más ágil y otorgando mayor previsibilidad a los emisores”, detallaron.

Nicolás Parrondo, vicepresidente de Cohen, también destacó la reducción de los tiempos bajo este nuevo régimen. “Antes, una empresa mediana o grande podía tardar entre seis y ocho meses en concretar una emisión. Con la autorización automática, en términos operativos, podría llegar a lanzar una emisión por semana si lo necesitara”, puntualizó.