Las exportaciones argentinas marcaron un nuevo récord en dólares en octubre. Sumaron US$10.061 millones, US$25 millones más que en septiembre y 26,4% más que en octubre de 2025, según informó este jueves el Indec. Las importaciones, en tanto, totalizaron US$6668 millones, con una caída interanual de 6,7% en valor y de 17,3% en volumen.

El superávit comercial llegó de esta manera a US$3394 millones, más de cuatro veces el saldo de US$813 millones de un año atrás.

“La balanza comercial refleja muy bien la dualidad de la economía argentina. Mientras los sectores vinculados a la demanda externa muestran un dinamismo extraordinario, las actividades dependientes del mercado interno siguen estancadas o directamente en caída, según el rubro”, dijo Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics.

Casas atribuyó la caída de las importaciones principalmente al estancamiento de la demanda interna, que limita las compras de insumos, maquinaria y bienes de consumo. Como respaldo, citó la última encuesta del Indec a la industria manufacturera. El 52,7% de las empresas señaló la falta de demanda interna como un límite para aumentar la producción, frente al 11,3% que mencionó la competencia de productos importados.

La energía aportó US$1600 millones, el 47% del superávit de octubre. Las exportaciones de combustibles y energía treparon 93,9% interanual, a US$1734 millones, mientras que las compras de combustibles y lubricantes al exterior bajaron 33,2%, a US$134 millones.

En el salto de las exportaciones energéticas incidieron tanto los precios, que subieron 56,2% en el marco del impacto de la guerra en Irán, como el volumen exportado, que creció 24,8%. El petróleo crudo fue el producto más vendido al exterior, con US$1169 millones, más del doble que un año antes.

Le siguieron la harina y los pellets de soja, con US$910 millones, y el maíz, con US$887 millones. Este último creció 139,3% interanual.

Juntos, el crudo y el maíz explicaron más de la mitad de los US$2099 millones adicionales que exportó la Argentina respecto de octubre de 2025. Entre los principales destinos del crudo argentino en octubre estuvieron Chile, Estados Unidos, Tailandia, China y Malasia.

El petróleo también encabezó el ranking por producto en los primeros diez meses del año, con US$8923 millones, frente a los US$7891 millones de la harina y los pellets de soja. En el mismo período del año pasado, la harina y los pellets llevaban una ventaja de casi US$1800 millones sobre el crudo. Al sumar porotos, aceites y otros derivados, los principales productos sojeros alcanzaron US$17.207 millones entre enero y octubre de este año.

Las ventas externas totalizaron US$87.328 millones en los primeros diez meses de 2026, por encima de los US$87.111 millones de todo 2025. En los últimos 12 meses, acumularon US$102.943 millones, un récord, según destacó el ministro de Economía, Luis Caputo. El umbral de los US$100.000 millones en ese período móvil ya se había superado en septiembre.

LAS EXPORTACIONES ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN OCTUBRE ✅ Las exportaciones de bienes sumaron USD10.061 millones en octubre, creciendo 26,4% interanual y alcanzando un máximo histórico, superando el récord previo que se había registrado en septiembre. En los últimos 12 meses, las exportaciones acumularon USD102.943 millones, también récord histórico ✅ La balanza comercial registró un superávit de USD3.394 millones, acumulando USD29.029 millones en los últimos 12 meses ✅ Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) ascendieron a USD2.685 millones, registrando el mayor valor para un mes desde agosto de 2011 ✅ La balanza comercial energética registró un superávit de USD1.600 millones, con exportaciones que crecieron 93,9% interanual e importaciones que se redujeron 33,2% interanual ✅ En términos desestacionalizados, las exportaciones y las importaciones crecieron 2,7% y 1,5% mensual, respectivamente — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 19, 2026

Los cuatro grandes rubros exportaron más que un año atrás. En el conjunto de las ventas de octubre, los precios aumentaron 19,7% y las cantidades, 5,6%. Las manufacturas de origen industrial llegaron a US$2685 millones, con un alza interanual de 13,1%. Fue el mayor valor mensual para ese rubro desde agosto de 2011, según señaló Caputo.

Menos maquinaria y repuestos

La caída del volumen importado se extendió a todos los rubros para los que el Indec publica índices de cantidades. En bienes de capital, el monto pagado subió 2,9% interanual porque los precios aumentaron 15,8%, mientras que las cantidades cayeron 11,2%. En piezas y accesorios para bienes de capital, el volumen se redujo 27,7%. También retrocedieron las compras de bienes de consumo (23,5%), de autos de pasajeros (21,5%) y de insumos intermedios (7,9%).

Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, destacó que, pese a la fuerte caída interanual en volumen, las importaciones crecieron 1,5% frente a septiembre en la serie desestacionalizada en dólares. En esa misma medición, las exportaciones avanzaron 2,7%. Entre enero y octubre, las compras externas bajaron 2,9% en valor y 10,6% en volumen frente al mismo período de 2025. El economista también destacó que, en diez meses, el superávit alcanzó US$24.568 millones, más del doble de los US$11.320 millones de todo 2025.

Por courier ingresaron bienes por US$104 millones en octubre, un monto similar al de septiembre y 12,2% mayor que un año antes, según Analytica. Fue el octavo mes consecutivo por encima de los US$100 millones. En paralelo, las importaciones de bienes de consumo durables y semidurables por la vía tradicional cayeron 19,4% interanual.

En los primeros diez meses del año, las compras por courier sumaron US$1064 millones, un 53,2% más que en el mismo período de 2025 y US$170 millones por encima de todo el año pasado. “El consumo vía servicios postales sube, mientras cae la importación tradicional. Pero no compensa”, sostuvo Claudio Caprarulo, director de Analytica.

El salto de las exportaciones al sudeste asiático

Las exportaciones argentinas a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) crecieron 210% interanual en octubre y llegaron a US$1180 millones. El bloque compró más bienes argentinos que la Unión Europea (US$1142 millones). Entre enero y octubre, las ventas al sudeste asiático sumaron US$8455 millones, un 76% más que un año antes, y quedaron a solo US$26 millones de las exportaciones a China.

China se mantuvo como el principal socio comercial de la Argentina en octubre y amplió su ventaja sobre Brasil. El intercambio con China sumó US$3052 millones, frente a US$2694 millones con Brasil. La Argentina le vendió a China por US$1326 millones y le compró por US$1726 millones, con un déficit de US$400 millones, menos de la mitad que en septiembre.

Entre enero y octubre, Brasil siguió siendo el principal socio comercial de la Argentina, con un intercambio de US$24.501 millones, frente a US$23.254 millones con China.

Con la Unión Europea, el saldo pasó de un déficit de US$64 millones en septiembre a un superávit de US$277 millones en octubre. Frente a un año atrás, las exportaciones al bloque subieron 23,2% y las importaciones bajaron 13,7%.