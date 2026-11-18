CÓRDOBA.- La historia de Milar Agro Tech surgió de conversaciones entre asesores agronómicos, reuniones del ámbito agropecuario y problemas que se repetían en los campos de sus clientes. Leonardo Elgart e Ignacio Huici, con trayectorias profesionales diferentes pero complementarias, empezaron a advertir que había dos cuestiones que se volvían cada vez más difíciles de resolver para los productores: el carryover y la resistencia de las malezas a los herbicidas.

El primer inconveniente es un fenómeno que se produce cuando determinados productos dejan residuos en el suelo y afectan el desarrollo de los cultivos. En el caso de la resistencia de las malezas a ciertos principios activos, obliga a revisar las estrategias de control y plantea un desafío creciente para los sistemas productivos.

Elgart había sido gerente técnico de Geos Gris y luego continuó su carrera como asesor independiente, especializado en agricultura de precisión, ambientaciones y dosificaciones variables de insumos. Huici, por su parte, tenía experiencia en maquinaria agrícola y había trabajado durante varios años como consultor de CNH.

En las reuniones de CREA y en los encuentros entre asesores comenzaron a intercambiar ideas sobre cómo resolver esa problemática. La pulverización selectiva aparecía como una de las herramientas con mayor potencial: en lugar de aplicar herbicidas sobre toda una superficie, permite detectar la presencia de malezas y activar solamente los picos necesarios para realizar el tratamiento.

La tecnología busca hacer más eficiente la aplicación Milar

Sin embargo, cuando empezaron a estudiar las alternativas comerciales, encontraron una dificultad. Hace aproximadamente siete años, las opciones disponibles eran las de dos marcas, pero sus costos de inversión representaban una barrera para muchos establecimientos.

La pregunta que impulsó el emprendimiento fue cómo desarrollar una solución con una inversión menor. Fue entonces cuando incorporaron al tercer socio, Cristian Verkuy, productor agropecuario de la zona de Tres Arroyos, quien se convirtió en el socio inversor del proyecto y en el único aportante de capital inicial.

El resultado fue EcoSNIPER, un sistema de pulverización selectiva pensado para reducir los costos de incorporación, simplificar la instalación y adaptarse a diferentes configuraciones de maquinaria. Incorpora una cámara, un procesador y un sistema de iluminación en cada unidad de aplicación, que comanda directamente una válvula PWM instalada en cada pico del pulverizador.

Esta configuración distribuida permite simplificar el sistema, darle modularidad y facilitar su adaptación a distintas máquinas. La tecnología puede trabajar tanto sobre barbecho como en sistemas de verde sobre verde. Su funcionamiento permite identificar la presencia de malezas y activar únicamente los picos que deben realizar el tratamiento. De esa manera, evita aplicaciones innecesarias y apunta a optimizar el consumo de herbicidas.

La tecnología puede trabajar tanto sobre barbecho como en sistemas de verde sobre verde

Los impulsores, en lugar de diseñar un equipo que obligara a reemplazar las pulverizadoras existentes o realizar grandes modificaciones, buscaron una solución que pudiera incorporarse a la maquinaria que ya estaba en funcionamiento.

La empresa ofrece equipos de retrofit para incorporar pulverización selectiva a pulverizadores usados, módulos y repuestos para instalaciones existentes y soluciones que integran su producto desde fábrica. La propuesta permite llegar tanto a productores que buscan actualizar su maquinaria como a fabricantes interesados en incorporar la tecnología a sus propios equipos.

A Brasil

La expansión internacional llegó a través de Brasil. La compañía firmó un acuerdo comercial con TATU Marchesan, uno de los principales fabricantes de maquinaria agrícola de ese país. Ambas empresas trabajaron en el diseño y desarrollo de una máquina concebida específicamente para aplicaciones de pulverización selectiva con EcoSNIPER integrado desde su configuración original.

El equipo fue presentado en Agrishow, una de las exposiciones de maquinaria agrícola más importantes de América Latina. Además, la compañía argentina comercializa una máquina de bajo costo importada de Brasil que incorpora su tecnología desde fábrica.