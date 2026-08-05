Las fusiones y adquisiciones en la Argentina aumentaron 38% y alcanzaron los US$4672 millones en el primer semestre

En el primer semestre de 2026, las fusiones y adquisiciones (M&A) en la Argentina experimentaron un aumento en montos invertidos del 38% en términos interanuales: el valor total fue de US$4672 millones. De todos modos, se registraron 129 operaciones entre enero y junio de este año, lo que equivale a una baja en volumen de operaciones del 5% respecto al mismo período de 2025.

El dato surge del reporte de fusiones y adquisiciones del primer semestre que lanzó Aon plc en colaboración con TTR Data y Datasite.

“El incremento en el valor de las transacciones evidencia el interés de los inversores por el mercado local en sectores que movilizan grandes operaciones, respaldado por una fuerte actividad en los mercados de energía, petróleo y gas, tecnología y software vinculados a la industria, además del rubro de alimentos”, puntualizó el informe.

La mayor adquisición en el primer semestre fue la compra de los activos de Raízen en la Argentina por parte de Mercuria

El reporte destacó que la mayor transacción del período, valorada en aproximadamente US$1420 millones, fue la adquisición de los activos de Raízen en el país por parte de la empresa suiza Mercuria en junio, a través de sus subsidiarias Latam Downstream Holdings Ltd. y Silver Projects I S.A.U.. De esa forma, una de las mayores traders de energía del mundo adquirió la red de 894 estaciones de servicio Shell ―representa el 19% del mercado de despacho de combustibles del país, detrás de YPF y por encima de Axion y Puma Energy―. También tendrá el control de la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque, y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

A su vez, desde Aon también resaltaron la venta de la participación estatal Energía Argentina (Enarsa) en Citelec —controlante de Transener— a Edison Energía por cerca de US$356 millones. Esta fue otra operación que reforzó “el atractivo del sector energético argentino para inversionistas estratégicos”.

Otras de las fusiones y adquisiciones relevantes fueron la adquisición de Artram Steel Tubes por Tenaris (US$101 millones), la compra de GPAT Compañía Financiera por Banco Patagonia (US$57 millones) y la operación de Carburando por Tomeos y Competencias (US$25 millones).

“A medida que avanza el año, observamos que la Argentina obtiene una mayor atención y expectativa por parte de los inversores. En este contexto, el país está captando un mayor interés para operaciones estratégicas en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología y alimentos, impulsado tanto por el potencial de crecimiento como por las oportunidades de consolidación que ofrecen estas industrias”, sostuvo Carlos Dorado, líder de M&A and Transaction Solutions para Hispanic South America en Aon.

Se destacaron las operaciones del sector energético Ricardo Pristupluk - LA NACION

Retracción general en América Latina

El informe detalló que la región alcanzó 1062 transacciones por un valor total de US$49.107 millones hasta junio de este año. Estas cifras representan una disminución del 30% en el número de transacciones y del 6% en su valor, con respecto a las cifras registradas en el mismo período de 2025.

Por número de transacciones, Brasil lideró el ranking de países más activos de la región con 593 operaciones, aunque representa un descenso del 35% en términos interanuales. No obstante, tuvo un aumento del 15% en el capital movilizado al alcanzar los US$32.557 millones. Esto lo convierte en uno de los países con resultados positivos en la región junto con la Argentina, Colombia, México y Perú.

Por su parte, Chile subió en el ranking hasta el segundo puesto. Sin embargo, registró un retroceso del 13% en volumen con 163 transacciones, además de una baja del 13% en el capital movilizado al conseguir US$3595 millones.

En tanto, la Argentina se ubicó en el tercer lugar. “Hemos observado dinámicas diferenciadas entre los principales mercados de Latinoamérica, reflejando tanto condiciones macroeconómicas como contextos regulatorios específicos. En el caso de la Argentina, el crecimiento en el capital movilizado ha estado impulsado en parte por operaciones específicas, con inversores internacionales dispuestos a asumir mayor complejidad a cambio de potencial de valorización en el mediano y largo plazo”, explicó Pedro da Costa, Head de M&A and Transaction Solutions para América Latina en Aon.

La Argentina fue el tercer país en América Latina con mayor transacciones de adquisiciones y fusiones en los primeros seis meses del año

Y agregó: “En cuanto al perfil de las transacciones en la región, vemos una combinación de operaciones lideradas por fondos de inversión privada, inversores estratégicos y actores locales, muchas veces en estructuras que buscan equilibrar riesgo y retorno en contextos todavía volátiles. La selectividad sigue siendo alta, con un fuerte énfasis en la calidad de los activos, la visibilidad de flujos de caja y la solidez del marco regulatorio en cada jurisdicción”.

En el ámbito de operaciones trasfronterizas, las empresas latinoamericanas concentraron su actividad principalmente en Europa y Norteamérica, con 42 y 22 transacciones, respectivamente. Al mismo tiempo, América del Norte se mantuvo como la región con mayor participación en adquisiciones dentro de América Latina, seguida por Europa y Asia.