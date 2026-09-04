Las petroleras que operan en Malvinas le respondieron a Milei y aseguraron que las sanciones no frenarán el proyecto

Horas después del discurso de Javier Milei en cadena nacional, en el que anunció un recrudecimiento de las sanciones a las empresas extranjeras que operen en las islas Malvinas, Rockhopper, la compañía británica de exploración y producción con activos, y Navitas Petroleum, de Israel -ambas detrás del proyecto Sea Lion-, emitieron un comunicado y aseguraron que trabajan en la zona con todos los permisos necesarios.

“La sociedad opera en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las islas, un territorio británico de ultramar autónomo, y con el pleno y continuo apoyo del gobierno del Reino Unido”, indicaron en el texto oficial.

Tras ello remarcaron que ambas firmas consideran que “los recientes acontecimientos” -en referencia a las palabras del libertario- no tendrán “un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto, incluido el calendario para su finalización”.

El texto oficial fue presentado por Navitas ante la Bolsa de Valores de Tel Aviv y publicado en el sistema oficial de información para inversores. Además fue reproducido por Rockhopper mediante un anuncio regulatorio al mercado de Londres. La firma británica indicó expresamente que tomaba nota de las informaciones sobre las Malvinas y del texto de Navitas, operadora del proyecto, y transcribió los principales párrafos.

Sea Lion es un proyecto de explotación offshore de un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas que en los últimos meses avanzó pese al conflicto de soberanía. Navitas es la operadora del proyecto y tiene una participación del 65%, mientras que Rockhopper conserva el 35%. Ambas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) por US$1800 millones para desarrollar la primera fase. La producción inicial está prevista para el primer trimestre de 2028.

La reacción de Rockhopper y Navitas se da luego del discurso del Presidente del jueves por la noche, cuando además de aumentar las sanciones anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho”, remarcó Milei y luego agregó: “Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”.

En tanto, la cadena nacional se da luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara en dos oportunidades distintas esta semana que Washington podría reconsiderar su postura históricamente neutral sobre la soberanía de las islas.

En este contexto, este viernes por la mañana las acciones de la empresa británica Rockhopper Exploration cayeron 6,3% en la Bolsa de Londres.

Las principales frases de Milei en su discurso

El discurso completo de Javier Milei en cadena nacional sobre las islas Malvinas