Es el octavo incremento autorizado para 2019 Crédito: Shutterstock

Sofía Terrile SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2019 • 18:21

Las prepagas tendrán un nuevo aumento este año: será del 12% en diciembre, y se suma a los seis ya otorgados más el que estaba previsto para noviembre. Así lo confirmó a LA NACION la Superintendencia de Servicios de Salud. Mañana saldrá publicado en el Boletín Oficial.

Este es el octavo incremento de las prepagas en el año. Los otros incrementos de precios fueron en febrero (5%), mayo (7,5%), julio (5%), agosto (6%), septiembre (6%) y octubre (4%). Los próximos, entonces, serán en noviembre (4%) y diciembre.

Según Jorge Piva, director general de la compañía de medicina privada Medifé, de ese modo, el aumento interanual hacia diciembre será del 60,6%. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), un informe que realiza el Banco Central en que analistas privados, el promedio de inflación anual para 2019 será de 54,9%.

En cambio, señaló el empresario, si se toma el "año paritario" (el que va de mayo a mayo y utilizan las compañías para hacer ajustes de costos) el aumento será de un 52% desde mayo hasta diciembre de este año.

Piva afirmó que las prepagas enfrentan altos costos por medicamentos (dijo que subieron un 85% en lo que va del año) y una importante carga impositiva. De acuerdo con el empresario, el sistema de salud privado funciona como el de la educación privada, "subsidiarios del Estado", por lo que debería tener algún tipo de incentivo fiscal.

"Hoy las empresas de medicina prepaga están operativamente en rojo y con una proyección de ese rojo como algo estructural. Estamos planteando una disminución de la carga impositiva y una distribución de la carga de ciertos costos, que no deban ser una contribución total del sistema de salud privado. Si no, finalmente, eso va a la cuota, y el afiliado no la puede pagar", resumió Piva.

El director general de Medifé no es el único empresario del sector que habla de un aumento de costos importante. Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, dijo durante el último Coloquio de IDEA, realizado este mes, que la inflación "es un gran drama para el sector y para los trabajadores".

También aseguró que la salud privada está en una situación precaria, pero cree que es una parte del problema. "El sector está muy complicado, es un problema en sí mismo, pero más allá de eso, la economía en general es un problema en sí mismo", afirmó, en diálogo con LA NACION.