Es latino y muestra el outlet más barato de California, a 15 minutos de Tijuana: ahorros de hasta un 70%

El creador de contenido Arturo del Mar compartió la ubicación y los detalles del outlet más barato de California, donde se pueden encontrar diferentes productos de calidad premium y marcas famosas con hasta un 70% de descuento.

La tienda más barata que se puede encontrar en California

En su canal de YouTube, el influencer latino dice que el Outlet Las Américas se encuentra en San Ysidro, California, y es el más cercano a la frontera de Estados Unidos con México.

Algunas de las tiendas que se pueden encontrar son de marcas como Disney, Steve Madden, Levi’s, Bath & Body, The North Face, Nike, Vans, GAP, Hollister, Zumiez, entre muchas otras.

En el outlet de Disney se pueden encontrar peluches desde los US$10, además de playeras, juguetes, souvenirs, mochilas, disfraces, accesorios, entre otros artículos originales con hasta el 40% de descuento.

Del Mar asegura que es uno de los lugares de descuentos más populares en California, por la diversidad de tiendas y por los precios que manejan. Además, se encuentra en una zona estratégica de la frontera, a solo 15 minutos de Tijuana.

El outlet Las Americas es el más cercano a la frontera de EE.UU. con México y tiene diferentes marcas con 50% de descuento o más (YouTube/Arturo Del Mar)

Algunas marcas, como Steve Madden, manejan descuentos de hasta el 70% en artículos seleccionados. Además, el espacio también tiene restaurantes de comida rápida.

Cómo llegar al Outlet Las Americas en California

El creador de contenido, originario de México, advierte que la mayoría de las tiendas en el outlet cierran a las 20.00 hs, por lo que recomienda llegar temprano y tomar en cuenta el tiempo de línea para cruzar la frontera, o el tráfico en el camino hacia el centro de descuentos.

Además de las rebajas en precios, existen otras promociones, como el 3X2, donde al comprar dos piezas la tercera es gratis, o que en la compra de un artículo el segundo es a mitad de precio.

Para llegar al Outlet Las Americas la ubicación exacta es en 4211 Camino De La Plaza, San Ysidro, en San Diego, California, de acuerdo con Waze.

El centro comercial de descuentos tiene más de 125 tiendas de diferentes marcas, generalmente abre a las 10.00 hs y cierra a las 21.00 hs, aunque algunos negocios comienzan a cerrar una hora antes.

El creador de contenido Arturo del Mar asegura que es uno de los outlets más completos que ha visitado (YouTube/Arturo Del Mar)

Los outlets en California recomendados por la IA

Los outlets son una buena opción cuando se trata de ahorrar porque ofrecen productos de marcas importantes y de buena calidad a precios significativamente inferiores. Algunos de estos centros comerciales pueden tener descuentos de más del 70%.

De acuerdo con herramientas de inteligencia artificial (IA), existen diferentes opciones en California para realizar compras e iniciar el Año Nuevo 2026 con ahorros.

Meta AI selecciona tres outlets diferentes, con ubicaciones al norte, centro y sur del Estado Dorado, que son:

Livermore Outlets , el más grande y nuevo en la zona norte de California, con diferentes artículos y marcas de ropa y otros accesorios. Se ubica en Livermore y es ideal para visitar desde el área de San Francisco.

, el más grande y nuevo en la zona norte de California, con diferentes artículos y marcas de ropa y otros accesorios. Se ubica en Livermore y es ideal para visitar desde el área de San Francisco. Desert Hills Premium Outlets , ubicado al centro de la entidad en Palm Springs, tiene más de 150 tiendas de diferentes marcas, lo que lo convierte en uno de los complejos más grandes de la zona, y también cuenta con atracciones como el Indian Casino.

, ubicado al centro de la entidad en Palm Springs, tiene más de 150 tiendas de diferentes marcas, lo que lo convierte en uno de los complejos más grandes de la zona, y también cuenta con atracciones como el Indian Casino. Carlsbad Premium Outlets, tiene aproximadamente 90 tiendas y áreas de ocio para pasar tiempo en familia. Se encuentra al Sur de California, entre San Diego y Los Ángeles.

Camarillo Premium Outlets tiene más de 150 tiendas y se encuentra a una hora de Los Ángeles, California (visitcamarillo.com)

Por otra parte, ChatGPT considera que Camarillo Premium Outlets es uno de los mejores del estado, por tener más de 150 tiendas de diferentes marcas reconocidas, y por ofrecer una experiencia al aire libre en la ciudad de Camarillo, en el condado de Ventura, a aproximadamente una hora de Los Ángeles.