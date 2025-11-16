Las recesiones se convirtieron casi en una rareza

Entre 1300 y 1800, los historiadores económicos estiman que Inglaterra, y posteriormente Gran Bretaña, estuvieron en recesión casi la mitad del tiempo. La economía era volátil, con recuperaciones vertiginosas tras fuertes caídas. Con la maduración del capitalismo y la mejora de las políticas económicas, las recesiones se hicieron menos frecuentes. En el siglo XIX, el país estuvo en recesión solo una cuarta parte del tiempo; un porcentaje que disminuyó aún más en Gran Bretaña y otros países ricos durante el siglo XX. Hoy en día, la situación es aún más tranquila: las recesiones se han convertido prácticamente en una rareza.

En los últimos cuatro años, el mundo se ha enfrentado a desafíos de una magnitud inusitada, desde el aumento de las tasas de interés y las crisis bancarias hasta las guerras comerciales y los conflictos armados. Sin embargo, entre 2022 y 2024, el crecimiento del PBI real mundial fue del 3% anual, y todo apunta a que la economía alcanzará otro 3% este año. El desempleo en la OCDE, grupo que representa aproximadamente el 60% del PBI mundial, se mantiene cerca de mínimos históricos. En el tercer trimestre del año, los beneficios globales de las empresas aumentaron un 11%, el mayor incremento en tres años.

Aparte de la contracción derivada de los confinamientos por el Covid-19, la economía mundial no ha sufrido una recesión sincronizada en más de 15 años. Quizás un tercio de la fuerza laboral estadounidense nunca ha experimentado una recesión prolongada. Esto es una buena noticia: las crisis económicas tienen un costo humano enorme. Sin embargo, hay un inconveniente. Cuando el mundo atraviesa una recesión prolongada, los costos empiezan a acumularse.

Algunos sugieren que una economía necesita recesiones ocasionales para mantenerse sana. Joseph Schumpeter, economista austriaco, argumentaba que estas provocan una “destrucción creativa”. Las empresas en quiebra abandonan el mercado, el capital se dirige a tecnologías más prometedoras y los trabajadores se trasladan a empleos más productivos. El resultado es un sufrimiento a corto plazo y un beneficio a largo plazo. Schumpeter no defendía que los políticos debieran provocar recesiones deliberadamente. Pero tampoco creía que debieran intentar prevenirlas. “Las depresiones no son simplemente males que podamos intentar suprimir”, escribió. Representan “algo que hay que hacer”.

La idea parece intuitiva: así como el cuerpo humano se beneficia de una desintoxicación ocasional, ¿por qué no la economía? Para muchos observadores, el capitalismo contemporáneo se ha vuelto ineficiente, como se evidencia en la multitud de consultores, influencers en redes sociales y operadores de criptomonedas que generan poco o ningún valor duradero. Una recesión, si redujera este tipo de empleos, podría redirigir el talento y el capital hacia fines más útiles. “Las grandes empresas nacen en las recesiones”, reza el dicho. Basta con ver a Apple y Microsoft a mediados de la década de 1970 o a Uber en 2009. Los emprendedores prueban ideas revolucionarias cuando no tienen nada que perder.

Un estudio fundamental de 1994, realizado por Ricardo Caballero del Instituto Tecnológico de Massachusetts y Mohamed Hammour, entonces de la Universidad de Columbia, concluyó que las recesiones sí podían eliminar técnicas y productos obsoletos o no rentables. Otros trabajos de la época hallaron que la Gran Depresión contribuyó al cierre de las pequeñas fábricas de automóviles improductivas, allanando el camino para la producción en masa. En 2022, Daniel Bias, de la Universidad de Vanderbilt, y Alexander Ljungqvist, de la Escuela de Economía de Estocolmo, descubrieron que las startups nacidas durante una recesión superan en rendimiento a las que surgen en periodos más estables. Por ejemplo, tienen mayor probabilidad de cotizar en bolsa.

Los acontecimientos de 2020 también demostraron que las recesiones pueden impulsar la destrucción creativa. Durante la pandemia, los políticos europeos intentaron evitar una recesión protegiendo el empleo e implementando programas de suspensión temporal de empleo para millones de personas. El desempleo alcanzó un máximo del 8,6% de la población activa. En contraste, Estados Unidos permitió la pérdida de empleos (el desempleo llegó al 15%), pero otorgó cuantiosas ayudas económicas a la población. De este modo, los políticos estadounidenses fomentaron la destrucción creativa, con trabajadores que se trasladaron a zonas con mayor demanda, como los suburbios, y se alejaron de las zonas con menor demanda, principalmente los centros urbanos. Adoptando una metodología de la sucursal de Chicago de la Reserva Federal, que se centra en la composición del empleo por sector, estimamos que, entre 2020 y 2022, la reasignación del mercado laboral aumentó el doble en Estados Unidos que en Europa. Quizás no sorprenda que, desde 2019, la productividad laboral estadounidense haya crecido un 10%, mientras que la de la UE solo un 2%.

Así pues, Schumpeter podría tener razón, al menos en ocasiones. Sin embargo, en otras, las recesiones no provocan destrucción creativa. Tras el estallido de la burbuja japonesa a principios de la década de 1990, los bancos débiles refinanciaron el crédito a prestatarios en dificultades, manteniendo a flote a empresas improductivas. La economía japonesa estaría en mejor situación hoy si aquella recesión nunca hubiera ocurrido. En 2016, Lucia Foster, de la Oficina del Censo, y sus colegas analizaron las recesiones estadounidenses. Si bien las crisis típicas aceleraban la reasignación de recursos, descubrieron que el período 2007-2009 fue diferente. Dio paso a un largo período de reasignación excepcionalmente baja.

Las recesiones son inevitablemente dolorosas. Y es difícil saber si la próxima crisis será purificadora como la de 2020 o devastadora para la productividad como la de 2007-2009, por lo que la mayoría de los políticos buscan evitarlas por completo. Con este fin, los gobiernos de los mercados emergentes han adoptado mejores políticas. Los tipos de cambio flexibles son más comunes. Entre 2000 y 2022, el número de bancos centrales de mercados emergentes con objetivos de inflación aumentó de cinco a 34. Los mercados de bonos locales están más consolidados, lo que significa que los países pobres pueden obtener préstamos en sus propias monedas a tasas razonables, reduciendo así su exposición a las fluctuaciones globales.

Los gobiernos de los países ricos han ido aún más allá. Ante el primer indicio de problemas, abren sus carteras, lo que ha dado lugar a un acuerdo político que hemos denominado “rescates para todos”. Durante la crisis energética de 2022, los gobiernos europeos destinaron ayudas equivalentes al 3% del PBI para apoyar a empresas y hogares. Tras la quiebra del Silicon Valley Bank en 2023, Estados Unidos intervino para garantizar los depósitos. Los políticos no dudan en ofrecer apoyo a las empresas de importancia estratégica que atraviesan dificultades. Y, tras intervenir, tardan en retirarlo. Hoy, en medio de una economía sólida, los déficits fiscales siguen siendo enormes. El de Estados Unidos supera el 5% del PBI.

Era del activismo

La política fiscal puede haber evitado el desplome de la demanda. Sin embargo, la intervención ha sido tan grande que los políticos están distorsionando la asignación de recursos de la economía. Cuanto más se prolongue la recesión, más se agravarán los tres riesgos: financiero, fiscal y de asignación.

En primer lugar, el riesgo financiero. Los largos periodos sin recesiones fomentan la “miopía catastrófica”, una tendencia a olvidar que pueden ocurrir cosas malas. Se acumulan activos de riesgo, precisamente aquellos que sufren en tiempos de crisis. Los inversores actuales están frenéticos, invirtiendo enormes sumas en empresas de inteligencia artificial con perspectivas fundamentalmente inciertas. Los hogares de los países desarrollados parecen ignorar que la situación no siempre es favorable. En los últimos años, han destinado US$3 billones de sus ahorros a los mercados bursátiles mundiales, la mayor entrada de capital jamás registrada. Con el 30% de los activos de los hogares estadounidenses expuestos al mercado de valores, un máximo histórico, una corrección adecuada provocaría graves pérdidas.

El segundo riesgo es fiscal. Los esfuerzos de los gobiernos por protegerse contra la recesión son costosos. En la última década, la deuda pública combinada de los países desarrollados ha alcanzado su nivel más alto desde el fin de las guerras napoleónicas. Muchos gobiernos también han contraído compromisos de gasto futuro que no se reflejan en los cálculos presupuestarios convencionales. El gobierno estadounidense, por ejemplo, garantiza una gran parte de los depósitos bancarios de los hogares, protege a las entidades hipotecarias contra las pérdidas en caso de impago y ha realizado numerosas promesas no financiadas a los beneficiarios de Medicare. Las obligaciones contingentes del gobierno federal superan actualmente los US$130 billones, casi cinco veces el PBI estadounidense. A medida que crece el gasto en rescates financieros, cada vez más grupos de interés empiezan a esperar ayuda en tiempos de crisis. Esto es peligroso. ¿Qué ocurriría si muchas industrias tuvieran que pedir ayuda al gobierno federal al mismo tiempo?

Y luego está el riesgo de asignación. Argumentar que el capitalismo occidental se sustenta en influencers de redes sociales y operadores de criptomonedas es, en esencia, correcto: el capital y el trabajo están cada vez más atrapados en usos de baja productividad. Bruno Albuquerque, del FMI, y Roshan Iyer, de la American University, analizan las “empresas zombi”, una definición que incluye a las empresas persistentemente deficitarias. A nivel mundial, la proporción de empresas cotizadas que son zombis ha aumentado del 6% en 2000 al 9% en 2021.

La economía mundial ha evitado una recesión prolongada durante un período impresionantemente largo. Sin embargo, el éxito mismo de las políticas de estabilización genera vulnerabilidades. Si los gobiernos están decididos a prevenir las recesiones, deben estar igualmente decididos a permitir la continua rotación de empresas y empleos que requiere una economía en crecimiento. De lo contrario, el sistema exigirá dosis cada vez mayores de apoyo fiscal para mantener un estado de equilibrio que produce cada vez menos. En el mejor de los casos, el resultado es una deriva hacia el estancamiento. En el peor, la acumulación de enormes riesgos fiscales y financieros.