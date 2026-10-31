Las refinanciaciones de deuda en el Banco Nación se redujeron un 55,4% en octubre

El Banco Nación (BNA) dio a conocer que las refinanciaciones que se llevaron a cabo durante octubre registraron una reducción de un 55,4% respecto del mes anterior. Este dato cobra relevancia ante los altos niveles de morosidad que afectaron en gran parte del año a los hogares argentinos y que en septiembre empezaron a dar señales a la baja.

La entidad detalló a través de un comunicado que, con el décimo mes del año prácticamente cerrado, registró 17.348 operaciones de refinanciación frente a las 38.884 de septiembre. “La reducción del 55,4% constituye una señal favorable de normalización de la demanda”, destacó.

El BNA destacó que la refinanciación se redujó más de la mitad entre septiembre y octubre

Y agregó: “En lo que va de 2026, el Banco concretó 159.601 operaciones por $707.007 millones, que alcanzaron a 142.243 clientes, mediante alternativas para prevenir atrasos y regularizar deudas”.

En ese sentido, remarcó los resultados positivos y la efectividad que tuvieron las herramientas que el Banco Nación lanzó este año para sus clientes. “El foco sigue puesto en favorecer su recuperación, con el compromiso de estar siempre cerca de cada argentino”, remarcó.

El “kit de soluciones” que ofrece el BNA incluye alternativas para unificar deudas en un solo crédito y refinanciar saldos pendientes de tarjetas de crédito, con condiciones que varían según la situación del cliente. El 18 de septiembre de 2026, la entidad anunció mejoras en las condiciones de refinanciación para clientes con deudas clasificadas en situación 3 o superior: una opción en pesos, con una tasa nominal anual (TNA) del 25% para quienes abonen sus cuotas en término y plazos de hasta 96 meses; y otra en UVA, para deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, con una TNA del 7,5% y plazos de hasta 120 meses.

Este año el BNA empenzó a ofrecer distintas opciones de refinanciamiento por los altos niveles de morosidad Freepik

Baja en la morosidad

De acuerdo a relevamientos privados, la morosidad del crédito bancario al sector privado registró una baja en septiembre tras varios meses de deterioro. La mejora estuvo impulsada principalmente por los hogares, donde la irregularidad cayó del 12,81% al 12,20% (una mejora extendida en los 12 principales bancos), mientras que en las empresas el indicador mostró una leve suba (del 3,80% al 3,82%).

Según estimaciones de la consultora 1816 basadas en datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central, la morosidad total se ubicó en el 7,5% en septiembre (frente al 7,75% de agosto). Es la primera caída relevante en mucho tiempo, aunque los niveles siguen lejos del 1,5% registrado en octubre de 2024.

La baja que registró la morosidad del crédito bancario en septiembre fue impulsado por una mayor regularización de deudas de los hogares Shutterstock

Uno de los factores detrás de la baja fue la reducción de los saldos impagos de los hogares: el monto en mora cayó un 4,1% real respecto del mes anterior (segunda baja consecutiva), en un contexto de stock de crédito estancado.

Otra señal favorable es que la deuda en Situación 2 (atrasos de hasta 90 días) cayó al 2,52%, su nivel más bajo en más de un año, lo que suele anticipar un menor riesgo de mora futura.

En paralelo, las refinanciaciones alcanzaron nuevos máximos: representaron el 3,9% del crédito total a las familias (acumulando $2,9 billones refinanciados) y el 0,9% en empresas.