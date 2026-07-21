Las vacaciones de invierno presionan sobre la inflación de julio
El índice del mes próximo anticipa tensiones cruzadas; los alimentos contienen los aumentos, pero el receso invernal y las tarifas suben las estimaciones de las consultoras
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A la espera del indicador del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para de julio, las estimaciones privadas ubican el índice alrededor del 2%. Los especialistas sostienen que, aunque la leve suba en alimentos continúa anclando el promedio, los factores estacionales pueden ponerle un piso al índice mensual e incluso aumentarlo levemente.
Según el último relevamiento semanal de la consultora EcoGo, la proyección para el séptimo mes del año se ubica preliminarmente en torno al 2,2%, explicada en buena parte por el rubro de Alimentos y bebidas y su importancia en la estructura de gastos de la canasta, la cual se proyecta en 2,0%.
Otros sectores que, se espera, estarán por debajo del promedio, son Salud (2,1%), Transporte y comunicaciones (2,0%), Bienes y servicios varios (1,9%) y Equipamiento del hogar (1,5%). El freno más pronunciado se observa en la categoría de Indumentaria, que se mantiene con una variación estimada del 0,5%.
Por otro lado, la estimación mensual está fuertemente influida por la temporada de invierno y los aumentos de tarifas. Esparcimiento lidera las subas del mes (3,2%), seguido de cerca por Vivienda (2,8%) y Educación (2,6%).
En particular, la segunda semana de julio tuvo subas significativas en pasajes de micro de larga distancia (+7,1%), alojamientos (+5,4%) y excursiones (+4,8%).
“Para el caso de julio, hay factores contrapuestos. En principio, los alimentos vienen tranquilos, pero el turismo está en alza”, sostiene por su parte Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos. “Los aumentos en servicios públicos podrían levantar el índice, y la suba en colectivos a mitad de mes también puede poner presión”, agrega.
Con este balance, Tiscornia prevé un escenario de continuidad: “La inflación de julio sería parecida a la de junio: tranquilidad con alimentos, pero el turismo y los servicios públicos van a tener un impacto importante”.
“Nosotros pensamos que el índice de julio puede dar algunas décimas por encima del 1,9% de junio”, anticipa Alejandro Giacoia de la consultora Econviews. Para el economista, el comportamiento estacional es la clave detrás de su proyección: “Las vacaciones de invierno y todos sus ítems relacionados pueden empujar un poco para arriba”.
Asimismo, Giacoia señala que la dinámica de la canasta familiar y los precios controlados por el Gobierno continúan mostrando resistencia a la suba del índice: “Estamos viendo una leve suba en la medición de alimentos y se esperan subas de regulados que van a hacer que se mantenga la inflación más o menos en estos niveles”.
En cambio, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, considera que el índice de julio tiene posibilidades de mantenerse por debajo del 2%. “Las dos primeras semanas del mes vienen parecidas a la de junio. Estará en 1,9%, podrá dar 1,8% o 2%, pero eso lo veremos”, señala el economista y destaca: “Por ahora no estamos viendo que vuelva al 2%”.
No obstante, Sigaut Gravina aclara que esta aparente estabilidad no equivale necesariamente a un proceso de desinflación de cara al segundo semestre: “No debería volver a acelerarse, pero tampoco vemos señales claras de que esté desacelerando de manera pronunciada. Estamos viendo una inflación parecida a la de junio, pero no nos queda claro que vaya a seguir bajando”.
La estimación de Equilibra resalta una paridad a nivel sectorial respecto del registro anterior. “Los demás rubros vienen bastante parecidos a lo que fue junio, la foto es muy similar”. Sin embargo, en cuanto a los precios estacionales, Sigaut Gravina resume con cautela: “Las verduras están subiendo por el invierno; aunque los alimentos por ahora vienen tranquilos, pero siempre hay alguno que termina subiendo”.
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