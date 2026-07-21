Las vacaciones de invierno presionan sobre la inflación de julio

A la espera del indicador del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para de julio, las estimaciones privadas ubican el índice alrededor del 2%. Los especialistas sostienen que, aunque la leve suba en alimentos continúa anclando el promedio, los factores estacionales pueden ponerle un piso al índice mensual e incluso aumentarlo levemente.

Según el último relevamiento semanal de la consultora EcoGo, la proyección para el séptimo mes del año se ubica preliminarmente en torno al 2,2%, explicada en buena parte por el rubro de Alimentos y bebidas y su importancia en la estructura de gastos de la canasta, la cual se proyecta en 2,0%.

Las bajas de precios en carnes y lácteos contuvieron la suba de precios de alimentos en junio [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Otros sectores que, se espera, estarán por debajo del promedio, son Salud (2,1%), Transporte y comunicaciones (2,0%), Bienes y servicios varios (1,9%) y Equipamiento del hogar (1,5%). El freno más pronunciado se observa en la categoría de Indumentaria, que se mantiene con una variación estimada del 0,5%.

Por otro lado, la estimación mensual está fuertemente influida por la temporada de invierno y los aumentos de tarifas. Esparcimiento lidera las subas del mes (3,2%), seguido de cerca por Vivienda (2,8%) y Educación (2,6%).

En particular, la segunda semana de julio tuvo subas significativas en pasajes de micro de larga distancia (+7,1%), alojamientos (+5,4%) y excursiones (+4,8%).

Los consumos relacionados al receso invernal reportaron importantes subas en lo que va de julio Shutterstock - Shutterstock

“Para el caso de julio, hay factores contrapuestos. En principio, los alimentos vienen tranquilos, pero el turismo está en alza”, sostiene por su parte Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos. “Los aumentos en servicios públicos podrían levantar el índice, y la suba en colectivos a mitad de mes también puede poner presión”, agrega.

Con este balance, Tiscornia prevé un escenario de continuidad: “La inflación de julio sería parecida a la de junio: tranquilidad con alimentos, pero el turismo y los servicios públicos van a tener un impacto importante”.

“Nosotros pensamos que el índice de julio puede dar algunas décimas por encima del 1,9% de junio”, anticipa Alejandro Giacoia de la consultora Econviews. Para el economista, el comportamiento estacional es la clave detrás de su proyección: “Las vacaciones de invierno y todos sus ítems relacionados pueden empujar un poco para arriba”.

Asimismo, Giacoia señala que la dinámica de la canasta familiar y los precios controlados por el Gobierno continúan mostrando resistencia a la suba del índice: “Estamos viendo una leve suba en la medición de alimentos y se esperan subas de regulados que van a hacer que se mantenga la inflación más o menos en estos niveles”.

Los aumentos en transporte público pueden tener incidencia en la inflación de julio Soledad Aznarez

En cambio, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, considera que el índice de julio tiene posibilidades de mantenerse por debajo del 2%. “Las dos primeras semanas del mes vienen parecidas a la de junio. Estará en 1,9%, podrá dar 1,8% o 2%, pero eso lo veremos”, señala el economista y destaca: “Por ahora no estamos viendo que vuelva al 2%”.

No obstante, Sigaut Gravina aclara que esta aparente estabilidad no equivale necesariamente a un proceso de desinflación de cara al segundo semestre: “No debería volver a acelerarse, pero tampoco vemos señales claras de que esté desacelerando de manera pronunciada. Estamos viendo una inflación parecida a la de junio, pero no nos queda claro que vaya a seguir bajando”.

La estimación de Equilibra resalta una paridad a nivel sectorial respecto del registro anterior. “Los demás rubros vienen bastante parecidos a lo que fue junio, la foto es muy similar”. Sin embargo, en cuanto a los precios estacionales, Sigaut Gravina resume con cautela: “Las verduras están subiendo por el invierno; aunque los alimentos por ahora vienen tranquilos, pero siempre hay alguno que termina subiendo”.